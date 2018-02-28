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Dallas High School second quarter honor roll

February 28th, 2018 12:41 pm

DALLAS TWP. — Dallas High Shcool Principal Jason H. Rushmer announces the names of students who have been named to honor roll for the second quarter of the 2017-2018 academic year.

The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no Cs, Ds, or Fs. First Honors: 93-97, no Ds or Fs. Second Honors: 88-92, no Ds or F’\s.

HONORS WITH DISTINCTION

Seniors

Sara Abdo

Audrey Aristeo

Madalyn Arthur

Rebecca Balara

Cassidy Buda

Jeffery Buscher Jr.

Caroline Conrad

Issa Dahdal

Christopher Dautrich

Morgan Edwards-Lewis

Albert Finarelli

Andrew Francis

Olivia Kimmerle

Angel Klemunes

Andrew Kovalick

Mikail Krochta

Kane Kutz

John Macey

Matthew Metzloff

Zachery Minarik

Benjamin O’Connell

Emma Oley

Matthew Pehala

Caitlyn Pike

Mikayla Reynolds

Rayna Roberts

Rachel Rollman

Peyton Ross

Dylan Shaver

Samantha Sorokin

Daniel Stolte

Kaitlyn Strumski

Bryce VanDeutsch

Hannah Vitale

Kyle Zern

Abigail Zolner

Juniors

Emily Bogdon

Shelby Carr

Amanda Danishanko

Haley Fennell

Justin Finarelli

Emily Fleming

Ivy Fox

Andrew Hirko

Christina Hoidra

Lindsey Jorda

Alexander Kapral

Erin Kelly

Samantha Kern

Johanna Kiska

Christian Motley

Steven Newell

Brian Novicki

Zachary Palfey

Raymond Perez

William Petherick

Michael Quinnan

Renee Rinehimer

Matthew Roberts

Mitchell Rome

Christina Schuler

Jaelyn Shaver

Bailey Slacktish

Sydney Strickland

Caleb Sweitzer

Brandi Yale

Grace Young

Kelly Young

Ethan Zawatski

Eugene Ziemba

Sophomores

Joshua Balara

Madison Baloga

Gwyn Cruz

Alison Francis

Olivia Habib

Abigail Hastings

Matthew Hirko

Alexander Jennings

Anna Jorda

Makenna Kaminski

Everett Klusmeyer

Nina Malkemes

Lucas McGeehan

Andrew Molitoris

Sam Nocito

Kristen O’Malley

Tyler Osipower

Shreena Patel

Olivia Roback

Gabrielle Sabatini

Matthew Scherer

Joellen Spencer

Sarah Stallard

Shane Szczecinski

Trent Szczecinski

Hannah Wolfe

Colin Zeiss

Jeremy Zolner

Freshmen

Noah Abdulqawi

Sabrina Barlow

Samuel Barral

Amelia Bendick

Maura Berecin

Phoebe Boespflug

Ava Bonita

Claire Charlton

Emily Crahall

Wade Curtis

Brady Dautrich

Vidhan Dhol

Drew Dickson

Daniel Flynn

Nikolus Gashi

Andrew Gryskevicz

Logan Hayes

Kaci Hockenberry

Olivia Karcutskie

Julia Kocher

Gabriela Krochta

Sam Leandri

Alex Lian

Janice Lisman

Andrew Lojewski

Zachary Luksic

Julia Macey

Meagan Manzella

Zachary McEntee

Karly Milazzo

Logan Moore

Kareem Morsy

Hanna Oldt

Lauren Palfey

Thomas Pierce

Mia Reinert

Harley Sabol

Ethan Shilanski

Alexandra Strobel

Paige Tamagnini

Sydney Tellis

Morgan Vincelli

Carla Weiss

Riley Wren

FIRST HONORS

Seniors

Scott Alexander

Erin Amos

Samantha Banks

Kayla Bidding

Michael Biesecker

Lucas Birdsall

James Bittner

Christina Blankensop

Zachary Bloom

Michael Caravaggio

Adrhianna Centrella

Alexander Charlton

Annalise Cheshire

Megan Daily

George Davies

Cassidy Deleur

Joshua Ferris

Sydney Fulton

Rylee Gavlick

Kimberly Gruver

Joshua Holdredge

Hollie Holthaus

Morgan Jenkins

Hanna Johnson

Olivia Johnson

Joshua Kalna

Kara Kochanski

Nicholas Kocher

Kaitlyn Kozick

Alicia Langan

Alexis Lanunziata

Gianna Leo

Claudia Leu

Megan Lyons

Ty Madden

Matthew Mathers

Evan McClain

Autumn McCrum

Jordyn Miller

Rylee Muldoon

Ryan Nelligan,

Ezequiel Nicholson

Margaret Oldeack

Joseph Parsons

Drew Patton

Alexander Perry

Gabriela Ramirez

Melinda Ratchford

Kyle Ripa

Nicole Russell

Michael Sebolka

Christopher Sedeski

Olivia Shenefield

Heather Shively

Asher Smart

Brody Strickland

Adam Sutton

Rayna Swida

Jake Weiland

Erika Wintersteen

Richard Wooditch Jr.

Josh Wyandt

Katherine Yablonsky

Kyle Yagloski

Juniors

Joseph Aliciene III

Angelena Allen

John Betzko

Audrey Blessner

Colin Bowanko

Brianna Brennan

Gianna Centrella

Elizabeth Chamberlain

Faith Christman

Sean Cuba

Abigail Curtis

Lauren Delamater

Noah Delevan

Ava Dettore

Mia Dixon

Hannah Doran

Haydon Edwards-Lewis

Matthew Ferrara

Jennifer Friedenthal

Amanda Good

Dylan Hakim

Zachary Hill

Elizabeth Hulbert

Nicole Jacobs

Grace Jarden

Brenden Jesse

Nicholas Kachur

Jacqueline Kalinosky

Makenzie Kapitula

Julia Krawetz

Sydney Kraynack

Alexis Lanza

Beaudyn Lewis

Michael Luksic

Kathleen Lydon

Dillon Major

Dante Marianacci

Kyle McAndrew

Adison McClain

Danielle McDougal

Elisabeth Mead

Andrew Menig

Ethan Mooney

Courtney Moss

Gianna Musto

Gabrielle Olenginski

Alexandra Oster

Nathan Ostroski

Keely Patton

Brandon Porasky

Rachel Ricker

Ryan Schmid

Chloe Scott

Jacob Smith

Hailey Sobocinski

Gianna Spaciano

Joshua Specht

Zachary Strazdus

Gabrielle Sweeney

Madelyn Swire

Laura Timinski

Andrew Trumm

Vincent Vespico IV

Alicia Vincelli

Carter Weaver

Eric Weiss

Eric Williams

Hannah Yanovich

Sophomores

Shannon Barrett

August Bednar

Rebekah Boback

Chloe Boespflug

Megan Borton

Karisa Brunges

Liliana Carredo

Lauren Charlton

Jacob Connolly

Noah Cooper

Olivia Delevan

Alexandre DeRome

Gracie Dombroski

Ethan Dyrli

Logan Evanosky

Isabella Farina

Emily Finnegan

Maria Fioti

Cassidy Ford

Derek Gordon

Haley Habrack

Terrence Herron

Lyndsey Hornlein

Sydney Hornlein

Carley Kavanagh

Halle Kern

Rachel Klinges

Sarah Krokos

Moran Landau

Christopher Langan

Robert Lauer

Jennifer Leonard

Melissa Leonard

Christiana Leu

David Lipinski

Morgan MacNeely

Samantha Matushek

Jared McGuire

Alexandra McNee

Jensen Meade

Shannon O’Donnell

Jacob Onda

Madison Pertl

Calvin Polachek

Madison Porasky

David Rinehimer

Dominick Rizzo

Abigail Rosso

Anna Samanas

Emma Sarley

Dean Shaver

Madison Sinoracki

Michael Starbuck

Logan Steele

Abigail Sutzko

Emma Sweitzer

John Toussaint

Kaitlyn VanEtten

Jack Zeyher

Freshmen

Siwar Abdo

Brendon Austin

Gabrielle Avila

Amanda Bedony

Abigail Blockus

Katie Bogdon

Chloe Burke

Madison Charlsson

Claudia Carver

Alondra Church

Morgan Cochran

Ryan Collins

Aidan Conrad

Mia Fenske

Benjamin Fife

Austin Foor

Hope Frantz

Aubrey Halbach

Isabella Hill

Alyssa Hopple

Kayla Hopple

Jillian Kapitula

Anthony King

Allyson Kugler

Samantha Lancaster

Samantha Leon

Grace Letwinsky

Cooper Lewis

Colin Marshall

Thaddeus Mead

Julia Montgomery

Jordyn Muckey

Julia Nicholson

Tegan Ostroski

Rachael Panzer

Madyson Pendolphi

Abigail Perrego

Joshua Peters

Julia Phillips

Evan Plank

Shelby Pocono

Garrett Porasky

Jacob Psolka

Amanda Puza

Celia Reabuck

Robert Redmond III

Dylan Roberts

Michael Ropietski

Chase Ross

Brayden Saracino

Jules Schooley-Bartorillo

Paul Shoemaker

Taylor Sitkowski

Austin Sowga

Alexis Spudis

Madalyn Strutko

Emma Thomas

Sidney Thomas

Eric Timlin

John Tosi IV

Emily Weiland

SECOND HONORS

Seniors

Lauren Alves

Victoria Barral

Nora Brown

MaKenna Bryant

David Chopyak

Sarah Congdon

Drake Dettore

Joseph Deyo III

Anthony Dixon

Max Dzugan III

Sarah Finney

Joseph Fioti

Hannah Gildea

Robert Greco

Kyle Gurzynski

Zachary Kalna

Skyler Kollar

Samuel Kravitsky

Kimberly Manganella

Olivia Rinaldi

Dalton Simpson

James Sobieski

Ryan Spears

Joshua Strausser

Logan Tompkins

Michael Vesek IV

Jennifer Yencha

Juniors

Michael Anderson

Jacob Calkins

Blake Chopyak

Nicole Conrad

Logan Cote

Victoria Dent

Brian Kmetz

Julianna Koerwer

Megan McGovern

Colin Murray

Joseph Nardone

Jacob Novitski

Sophia Ormando

Daniella Pace

Alyssa Podskoch

Makayla Potsko

Blaine Rex

Ethan Scioscia

Alexander Solano

Ondrea Taffera

Darren Wyffels

Savannah Zimmerman

Sophomores

Kaylee Albrecht

Kevin Allen

Katryna Ansilio

Ian Atkinson

Francesca Augustine

Emma Berger

Zachary Blockus

Sarah Cominsky

Luke DelGaudio

Madison Dixon

Jack Farrell

Jacob Fenske

Zachary Holthaus

Mia Karcutskie

Madison Kaufer

Mackenzie Langan

Federico Lombardo

Michael Lukasavage

Alexey Metz

Daniel Meuser

Tyler Meyer

Samantha Michael

Jacy Muldoon

Brett Ostroski

Heather Samsel

Kayla Segear

Jake Shaver

Jacob Thomas

Kaylee Yagloski

Freshmen

Thomas Baseski

Sydney Brady

Matthew Cheskiewicz

Daniel Cochran

David Cooper

Kiah Donnelly

Daniel Dudick

Dennis Dukinas

Hannah Finney

Sarah Gurzynski

Allison Jones

Carly Kappler

Matthew Lukasavage

John Luke

Ashley Mosca

Joshua Noone

Jacob Petherick

Kaylie Rollman

Nathan Savignano

Elizabeth Sheeder

Carissa Speck

John Stout

Tyler Ward

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