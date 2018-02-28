Dallas High School second quarter honor roll

DALLAS TWP. — Dallas High Shcool Principal Jason H. Rushmer announces the names of students who have been named to honor roll for the second quarter of the 2017-2018 academic year.
The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no Cs, Ds, or Fs. First Honors: 93-97, no Ds or Fs. Second Honors: 88-92, no Ds or F’\s.
HONORS WITH DISTINCTION
Seniors
Sara Abdo
Audrey Aristeo
Madalyn Arthur
Rebecca Balara
Cassidy Buda
Jeffery Buscher Jr.
Caroline Conrad
Issa Dahdal
Christopher Dautrich
Morgan Edwards-Lewis
Albert Finarelli
Andrew Francis
Olivia Kimmerle
Angel Klemunes
Andrew Kovalick
Mikail Krochta
Kane Kutz
John Macey
Matthew Metzloff
Zachery Minarik
Benjamin O’Connell
Emma Oley
Matthew Pehala
Caitlyn Pike
Mikayla Reynolds
Rayna Roberts
Rachel Rollman
Peyton Ross
Dylan Shaver
Samantha Sorokin
Daniel Stolte
Kaitlyn Strumski
Bryce VanDeutsch
Hannah Vitale
Kyle Zern
Abigail Zolner
Juniors
Emily Bogdon
Shelby Carr
Amanda Danishanko
Haley Fennell
Justin Finarelli
Emily Fleming
Ivy Fox
Andrew Hirko
Christina Hoidra
Lindsey Jorda
Alexander Kapral
Erin Kelly
Samantha Kern
Johanna Kiska
Christian Motley
Steven Newell
Brian Novicki
Zachary Palfey
Raymond Perez
William Petherick
Michael Quinnan
Renee Rinehimer
Matthew Roberts
Mitchell Rome
Christina Schuler
Jaelyn Shaver
Bailey Slacktish
Sydney Strickland
Caleb Sweitzer
Brandi Yale
Grace Young
Kelly Young
Ethan Zawatski
Eugene Ziemba
Sophomores
Joshua Balara
Madison Baloga
Gwyn Cruz
Alison Francis
Olivia Habib
Abigail Hastings
Matthew Hirko
Alexander Jennings
Anna Jorda
Makenna Kaminski
Everett Klusmeyer
Nina Malkemes
Lucas McGeehan
Andrew Molitoris
Sam Nocito
Kristen O’Malley
Tyler Osipower
Shreena Patel
Olivia Roback
Gabrielle Sabatini
Matthew Scherer
Joellen Spencer
Sarah Stallard
Shane Szczecinski
Trent Szczecinski
Hannah Wolfe
Colin Zeiss
Jeremy Zolner
Freshmen
Noah Abdulqawi
Sabrina Barlow
Samuel Barral
Amelia Bendick
Maura Berecin
Phoebe Boespflug
Ava Bonita
Claire Charlton
Emily Crahall
Wade Curtis
Brady Dautrich
Vidhan Dhol
Drew Dickson
Daniel Flynn
Nikolus Gashi
Andrew Gryskevicz
Logan Hayes
Kaci Hockenberry
Olivia Karcutskie
Julia Kocher
Gabriela Krochta
Sam Leandri
Alex Lian
Janice Lisman
Andrew Lojewski
Zachary Luksic
Julia Macey
Meagan Manzella
Zachary McEntee
Karly Milazzo
Logan Moore
Kareem Morsy
Hanna Oldt
Lauren Palfey
Thomas Pierce
Mia Reinert
Harley Sabol
Ethan Shilanski
Alexandra Strobel
Paige Tamagnini
Sydney Tellis
Morgan Vincelli
Carla Weiss
Riley Wren
FIRST HONORS
Seniors
Scott Alexander
Erin Amos
Samantha Banks
Kayla Bidding
Michael Biesecker
Lucas Birdsall
James Bittner
Christina Blankensop
Zachary Bloom
Michael Caravaggio
Adrhianna Centrella
Alexander Charlton
Annalise Cheshire
Megan Daily
George Davies
Cassidy Deleur
Joshua Ferris
Sydney Fulton
Rylee Gavlick
Kimberly Gruver
Joshua Holdredge
Hollie Holthaus
Morgan Jenkins
Hanna Johnson
Olivia Johnson
Joshua Kalna
Kara Kochanski
Nicholas Kocher
Kaitlyn Kozick
Alicia Langan
Alexis Lanunziata
Gianna Leo
Claudia Leu
Megan Lyons
Ty Madden
Matthew Mathers
Evan McClain
Autumn McCrum
Jordyn Miller
Rylee Muldoon
Ryan Nelligan,
Ezequiel Nicholson
Margaret Oldeack
Joseph Parsons
Drew Patton
Alexander Perry
Gabriela Ramirez
Melinda Ratchford
Kyle Ripa
Nicole Russell
Michael Sebolka
Christopher Sedeski
Olivia Shenefield
Heather Shively
Asher Smart
Brody Strickland
Adam Sutton
Rayna Swida
Jake Weiland
Erika Wintersteen
Richard Wooditch Jr.
Josh Wyandt
Katherine Yablonsky
Kyle Yagloski
Juniors
Joseph Aliciene III
Angelena Allen
John Betzko
Audrey Blessner
Colin Bowanko
Brianna Brennan
Gianna Centrella
Elizabeth Chamberlain
Faith Christman
Sean Cuba
Abigail Curtis
Lauren Delamater
Noah Delevan
Ava Dettore
Mia Dixon
Hannah Doran
Haydon Edwards-Lewis
Matthew Ferrara
Jennifer Friedenthal
Amanda Good
Dylan Hakim
Zachary Hill
Elizabeth Hulbert
Nicole Jacobs
Grace Jarden
Brenden Jesse
Nicholas Kachur
Jacqueline Kalinosky
Makenzie Kapitula
Julia Krawetz
Sydney Kraynack
Alexis Lanza
Beaudyn Lewis
Michael Luksic
Kathleen Lydon
Dillon Major
Dante Marianacci
Kyle McAndrew
Adison McClain
Danielle McDougal
Elisabeth Mead
Andrew Menig
Ethan Mooney
Courtney Moss
Gianna Musto
Gabrielle Olenginski
Alexandra Oster
Nathan Ostroski
Keely Patton
Brandon Porasky
Rachel Ricker
Ryan Schmid
Chloe Scott
Jacob Smith
Hailey Sobocinski
Gianna Spaciano
Joshua Specht
Zachary Strazdus
Gabrielle Sweeney
Madelyn Swire
Laura Timinski
Andrew Trumm
Vincent Vespico IV
Alicia Vincelli
Carter Weaver
Eric Weiss
Eric Williams
Hannah Yanovich
Sophomores
Shannon Barrett
August Bednar
Rebekah Boback
Chloe Boespflug
Megan Borton
Karisa Brunges
Liliana Carredo
Lauren Charlton
Jacob Connolly
Noah Cooper
Olivia Delevan
Alexandre DeRome
Gracie Dombroski
Ethan Dyrli
Logan Evanosky
Isabella Farina
Emily Finnegan
Maria Fioti
Cassidy Ford
Derek Gordon
Haley Habrack
Terrence Herron
Lyndsey Hornlein
Sydney Hornlein
Carley Kavanagh
Halle Kern
Rachel Klinges
Sarah Krokos
Moran Landau
Christopher Langan
Robert Lauer
Jennifer Leonard
Melissa Leonard
Christiana Leu
David Lipinski
Morgan MacNeely
Samantha Matushek
Jared McGuire
Alexandra McNee
Jensen Meade
Shannon O’Donnell
Jacob Onda
Madison Pertl
Calvin Polachek
Madison Porasky
David Rinehimer
Dominick Rizzo
Abigail Rosso
Anna Samanas
Emma Sarley
Dean Shaver
Madison Sinoracki
Michael Starbuck
Logan Steele
Abigail Sutzko
Emma Sweitzer
John Toussaint
Kaitlyn VanEtten
Jack Zeyher
Freshmen
Siwar Abdo
Brendon Austin
Gabrielle Avila
Amanda Bedony
Abigail Blockus
Katie Bogdon
Chloe Burke
Madison Charlsson
Claudia Carver
Alondra Church
Morgan Cochran
Ryan Collins
Aidan Conrad
Mia Fenske
Benjamin Fife
Austin Foor
Hope Frantz
Aubrey Halbach
Isabella Hill
Alyssa Hopple
Kayla Hopple
Jillian Kapitula
Anthony King
Allyson Kugler
Samantha Lancaster
Samantha Leon
Grace Letwinsky
Cooper Lewis
Colin Marshall
Thaddeus Mead
Julia Montgomery
Jordyn Muckey
Julia Nicholson
Tegan Ostroski
Rachael Panzer
Madyson Pendolphi
Abigail Perrego
Joshua Peters
Julia Phillips
Evan Plank
Shelby Pocono
Garrett Porasky
Jacob Psolka
Amanda Puza
Celia Reabuck
Robert Redmond III
Dylan Roberts
Michael Ropietski
Chase Ross
Brayden Saracino
Jules Schooley-Bartorillo
Paul Shoemaker
Taylor Sitkowski
Austin Sowga
Alexis Spudis
Madalyn Strutko
Emma Thomas
Sidney Thomas
Eric Timlin
John Tosi IV
Emily Weiland
SECOND HONORS
Seniors
Lauren Alves
Victoria Barral
Nora Brown
MaKenna Bryant
David Chopyak
Sarah Congdon
Drake Dettore
Joseph Deyo III
Anthony Dixon
Max Dzugan III
Sarah Finney
Joseph Fioti
Hannah Gildea
Robert Greco
Kyle Gurzynski
Zachary Kalna
Skyler Kollar
Samuel Kravitsky
Kimberly Manganella
Olivia Rinaldi
Dalton Simpson
James Sobieski
Ryan Spears
Joshua Strausser
Logan Tompkins
Michael Vesek IV
Jennifer Yencha
Juniors
Michael Anderson
Jacob Calkins
Blake Chopyak
Nicole Conrad
Logan Cote
Victoria Dent
Brian Kmetz
Julianna Koerwer
Megan McGovern
Colin Murray
Joseph Nardone
Jacob Novitski
Sophia Ormando
Daniella Pace
Alyssa Podskoch
Makayla Potsko
Blaine Rex
Ethan Scioscia
Alexander Solano
Ondrea Taffera
Darren Wyffels
Savannah Zimmerman
Sophomores
Kaylee Albrecht
Kevin Allen
Katryna Ansilio
Ian Atkinson
Francesca Augustine
Emma Berger
Zachary Blockus
Sarah Cominsky
Luke DelGaudio
Madison Dixon
Jack Farrell
Jacob Fenske
Zachary Holthaus
Mia Karcutskie
Madison Kaufer
Mackenzie Langan
Federico Lombardo
Michael Lukasavage
Alexey Metz
Daniel Meuser
Tyler Meyer
Samantha Michael
Jacy Muldoon
Brett Ostroski
Heather Samsel
Kayla Segear
Jake Shaver
Jacob Thomas
Kaylee Yagloski
Freshmen
Thomas Baseski
Sydney Brady
Matthew Cheskiewicz
Daniel Cochran
David Cooper
Kiah Donnelly
Daniel Dudick
Dennis Dukinas
Hannah Finney
Sarah Gurzynski
Allison Jones
Carly Kappler
Matthew Lukasavage
John Luke
Ashley Mosca
Joshua Noone
Jacob Petherick
Kaylie Rollman
Nathan Savignano
Elizabeth Sheeder
Carissa Speck
John Stout
Tyler Ward