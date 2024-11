LEHMAN TWP. — Mr. Douglas Klopp – principal of the Lake-Lehman Jr./Sr. High School has released the fourth marking period Honor Roll for the 2018/2019 school year.

SEVENTH GRADE

High Honors

Olivia Buckman, Michael Carpenter, Brianna Carr, Isabella Cassano, Alexi Chervenitski, Julianna Conte, Hailey Corey, Ainsley Daubert, Callie Dieffenbacher, Molly Fielding, Kaitlyn Hazeltine, Lucy Honeywell, Kyra Hoyt, Jace Hynick, Molly Jenkins, Evan Kaiser, David Kottler, Ryan Krakosky, Brianna London, Connor Martin, Abigail Matysik, Sean Matysik, Paige Moss, Ava Nastasiak, Teagan Norconk, Cienna Pace, Conner Partington, Ronald Pawlowski, Frances Scarboro, Cheyanna Snyder, Adora Stroud, Allison Vitanovec, McKayla Williams, Benjamin Wnuk, Aaron Wood, Raelynn Work, Tanner Yanchick

Honors

Delila Arnold, Sarah Bednarek, Mackenzie Belschner, Ashley Benyo, Seth Berry, Brandan Blaine, Benjamin Burke, Lauren Callahan, Tyler Coenen, Faith Depiero, Nicholas Ferrara, Lyndsy Frey, Jordan Goss, Alexa Groboski, Victoria Harris, Adam Hoover, Samantha Horan, Brenna Hunt, Jason Jones, Ava Klopp, Caidence Leach, Kayla Lettieri, Jasen Lobacz Jr., Madison Long, Jonathan Longstreth, Michael Lugiano, Ava Magdalinski, Jacob McHenry Jr., Colin Mikolaichik, Erica Moyer, Drew Nice, Cameron Paul, Francis Pinnacoli, Gwenyth Pockevich, Mason Pritchard, Justin Pudimott, Benjamin Roberson, Ava Rogowski, Abbygail Roman, Lexia Schechterly, Sydney Sleyo, Peter Stec, Brynn Tereska, Jesse Traver, Lydia Vivian, Kate Walters, Joshua Williams Jr.

EIGHTH GRADE

High Honors

Abigail Beyer, Rylie Bucknavage, Kara Domzalski, Jacob Doran, Olivia Dowling, Mackenzie Dwyer, Holly Egbert, Jake Eury, Brynn Giordano, Ava Gubbiotti, Kaelyn Hinkley, Nicholas Hockenbury, Ava Hudak, Sarah Jubis, Hailey Kline, Karl Kopczynski, Klyee Kosek, Braden Law, Giovanna Limongelli, Amanda McGurk, Margaret McLaughlin, Damian Napierkowski, Braelyn Neville, Hunter Orlofski, Autumn Palka, Faye Post, Angela Prest, Kalee Raczkowski, Madison Raspen, Parker Rynkiewicz, Evelyn Seifert-Blache, Joseph Shiskowski, Amanda Thompson, Julia Trumbower

Honors

Giana Antonello, Michael Battin, Marissa Brdaric, Scott Brennan Jr., Andrew Bucholtz, Brandon Chapman, Phoebe Cronin, Peyton David, Sara DeRosa, Lauren Domzalski, Caleb Elderkin, Graedon Finarelli, Aidan Gaus, Eric Hanley, William Jesso, Cole Kaiser, Margaret Kolanda, Emily Leahy, Jessie Meehan, Allyson Moyer, Gavin Paraschak, Dana Post, Hannah Sayre, Landon Schuckers, Aleah Shonis, Alona Skidmore, Charles Sleyo III, Ava Smith, Bo Voelker, Andrew Warzynski, Colin Wood, Darrell Yale

NINTH GRADE

Principal’s Honors

Maya Buckman, Mckenna Budzak, Sarah Coley, Joselyn Contardi, Sophia Dabsheh, Claire Dougherty, Caroline Duffy, Michael Ford, Megan Hogan, John Kaplanski, Alexa Karlowicz, Brittany Lanning, Nicole Leo, Brooke Martin, Jennifer Martin, Grace O’Donnell, Maddison Park, Lilian Raczkowski, Trista Schechterly, Melanie Selner

High Honors

Zachary Aben, Aidan Chapple, Barbara Comerosky, Victoria Gabel, Evan Hoover, Hannah Hosey, Madison Lasinski, George Manzoni, James Matysik, Cole Morio, Sarayah Smith, Abbey Stokes, Jenna Walters

Honors

David Blaine, Philip Blaski, Noah Budzak, Evan Cercone, Jessica DeAngelis, Santino Diana, Nicholas Finarelli, Cameron Fleeger, Avery Giordano, Dustin Heinrich, Jacob Herceg, Catherine Hossage, Lily Johns, Seth Karnes, PaceLyn King, Ethan Leone, William McCarroll, Dea Middleton, Brady Newman, Taylor Poelma, Chase Purdy, Hailey Rambus, Mason Shell, Brianna Shoemaker, Emily Spencer, Jacob Stash, Joshua Wickard, Ty Woodrosky, Ally Young, Kelley Zimmerman, Tessa Zimmerman

TENTH GRADE

Principal’s Honors

Elizabeth Blaski, Faith Butler, Rylee Critchosin, Paige David, Justin Doran, Riley Egan, Anya Gramlich, Kortney Harry, Mark Hutsko, Walker Kmetz, Kaleigh Koss, Katelyn Krzysik, Gianna Kurtz, Samuel Lukasavage, Erin McLaughlin, Annika Meeker, Natasha Mihalko, Connor Morgan, Blaise Napierkowski, Grace Naugle, Emily Novak, Maggie Paciga, Maxwell Paczewski, Liam Pembleton, Ava Radel, Jessica Spencer, Madelyn Stuart, Zachary Stuart, Claudia Wallace, Amanda Winter

High Honors

Ethan Adams, Madison Brdaric, Bryce Burgit, Chase Cole, Richard Cronin, Savanna Eneboe, Matthew Good, Sean Hanley, Erica Jones, Halle Jones, Hayden Klopp, Rocco Limongelli, Michael Longstreth, Rebecca Meehan, Rachel Shook, Aubrey Solack, Emma Stroud, Samantha Sutton, Jasmine Talbot, Corrine Tronsue, Elena Walters, Joel Wilson, Marshall Woodrosky, Rayven Work

Honors

Lillian Aloi, Matthew Ash, Emily Blaine, Rhiannon Borchert, Kayla Callan, Damian Concklin, Patrick Depiero, Ryan Eiden, Kaitlyn Ferrara, Alaina Hartzell, Morgan Headman, Brandon James, Nathanael Jubis, Joshua Kane, Katie Kaplanski, Colby Kennedy, Mikayla Krakosky, William Labar, Elyse Martin, Hannah Matysik, Ashley Mieczkowski, Katherine Mikalic, Camryn Obsitos, David O’Connell, Kalani Price, Sarah Prince, Gavin Ruger, Lyndsey Sayre, Randi Shaver, Gabrielle Shonis, Micheal Smith, Luke Spencer, Kendra Steltz, Jakob Trumbower, Jhon Masao Valle

ELEVENTH GRADE

Principal’s Honors

Ayden Carey, Lauren Chapple, Madison Chulick, Christian Diana, Hayley Evans, Eva Fine, Brianna Hodle, Morgan Masters, Nathan May, Eryn McMonagle, Paige Motovidlak, Kylie Nevel, Abigail Paczewski, Sarah Salus, Autumn Savitski, William Shaver, Angeleah Sopko, Amy Supey, Shelby Traver, Maclyn Vasey, Joseph Walser, Lily Wood

High Honors

Samantha Aben, Olivia Anderson, Brandy Ayers, Grayson Bruno, Lauren DeRemer, Paige Edwards, Emma Fielding, Kayla Gliddon, Jaedyn Kolb, Katelyn Konopinski, Matthew Kubasti, Robert Lugiano III, Andrew Martin, Bryan Morio, Nicholas Mrochko, Madeline Newman, Morgan Patla, Rylee Qualey, Mattie Round, Ceaira Smith, Jennifer Swartz, Josiah Thomas, Chloe Weaver

Honors

Gregory Albertson, Madeline Aloi, Alana Antonello, Emily Bacon, Lucia Bassett, Andrew Battin, Faith Beere, Jessica Benyo, Brian Boston, Kaci Coole, Fionuala Daly, Sarah Derhammer, Jason Eiden, Christopher Farrell, Matthew Galasso, Ethan Grzymski, Angel Haines, Diane Harris, Zachary Healey, Emma Hoats, Nathan Hoover, Abigail Hopkins, Amber Hoyt, Logan Hoyt, Casey Kaminski, Alyssa Kapsick, Susan Kemmerer, Alicia Kipp, Mackenzie Lasinski, Jaymes Martin, Cherokee May, Sarah Orbin, Scott Robbins II, Sean Sabaluski, Nathan Salus, Lily Schechterly, Emma Simmonette, Kyle Sincavage, Emily Smith, Kayley Smith, Sierra Spencer, Kailee Anna Steele, Christopher Traver II, Makenzi Walsh, Dylan Wesley, Makayla Zacharias, Gabriel Zielinski

TWELFTH GRADE

Principal’s Honors

Vania Aldape Almanza, Stephanie Ayers, Macenzi Barker, Abigail Bartuska, Julia Bucholtz, Madison Budzak, Emily Burgit, Joelle Burke, Stephanie Chaga, Morgan Critchosin, Casey Dale, Gabrielle Fitzgerald, James Herceg III, Dillon Ide, Andrew Jubis, Evan Judge, Hannah Kasko, Hannah Lukasavage, Jesse Lutz, Amanda May, Tyler McGuire, Samantha Mihalko, Mikella Monaco, Joshua Orehotsky, Lauryn Pembleton, Jacob Prest, Rachel Price, Savannah Purdy, Alyssya Raczkowski, Jessica Salus, Casey Shager, Eva Sicurella, Sophia Soifer, Elmer Souder, Sarah Stanski, Jacob Stokes, Donald Thompson, Angelina White, Abigail Winter

High Honors

Christopher Cercone, Jessica Evans, Nicholas Fegely, Mackenzie Fleeger, Mariam Iukuridze, Jordyn Jones, Hunter Kline, Frank Kutz, Morgan Marchakitus, Mikaela Meeker, Alexis Mitchell, Caylin Patla, Jonathan Raspen, Trinity Skovira, Cierra Snyder, Justin Timonte

Honors

Warren Bair, Tyler Billotti, Aryan Blazick, Carlyn Blight, Rebecca Bonomo, Madison Borum, Michael Bulzoni, Joshua Company, Taylor Cragle, Ibrahim Dabsheh, Matthew Field, Dakota Heinrich, Nicholas Henninger, Brandon Hoyt, Sierra Jendrzejewski, Richard Kemmerer III, Katrishka Kipp, Walter Knorr III, Megan Krakosky, Derrick Lanning, Tiffany Lasinski, Brianna Lee, Robert Long III, Terrance Meehan, Thomas Nalbone III, Elijah O’Connell, Chloe-lyn Osborne, Keiona Roberts, Julia Sabol, Jodie Salansky, Corinna Scoblick, Matthew Sczyrek, Hunter Sutton, Carly Trapani, Sarah Traver, Nicholas Vodzak, Alexandria Weber, Claudia Wolfe, Madalyn Wright