KINGSTON — Wyoming Seminary Dean Tom Morris has announced the Back Mountain students named to the Upper School Dean’s List for the first term of the 2019-2020 academic year.

DEAN’S LIST HIGH HONORS

Grace Adams, Dallas; Khizar Ali, Dallas; Nicole Amoachi, Shavertown; Katarina Banks, Dallas; Jakob Baur, Shavertown; Emma Bean, Dallas; Christina Cikowski, Hunlock Creek; Gabriel de Luna, Dallas; Richard de Luna, Dallas; Shailee Desai, Shavertown; Holly Egbert, Shavertown; Thomas Figura, Shavertown; Diane Friedman, Shavertown; Evan Hromisin, Dallas; Christina Kaspar, Dallas; Ethan Kruger, Shavertown; Sophia Kruger, Shavertown; Halee Kush, Shavertown; Sarah Maseychik, Dallas; Francis Nockley, Shavertown; Heather Paglia, Shavertown; Helena Prushak, Shavertown; Abigail Santo, Dallas; Kelly Santo, Dallas; Caroline Siegel, Dallas; Claire Stretanski, Shavertown; Hamza Waseem, Dallas; Emily Williams, Dallas; Vivian Wright, Dallas.

DEAN’S LIST

Dakota Banks, Dallas; Aishani Chauhan, Shavertown; Ainsley Eidam, Dallas; Elena Fenster, Shavertown; Lauren Finlay, Dallas; Gunnar Grebeck, Shavertown; Rose Hancuff, Dallas; Nicole Joanlanne, Dallas; Tracey Kindler, Dallas; Kirsten Kizis, Dallas; Max Kraus, Shavertown; Oliver Lew, Dallas; Jocelyn Mattingly, Shavertown; Harrison May, Dallas; Tyra McCormick, Dallas; Alexander Meuser, Shavertown; Ethan Meuser, Shavertown; Jessie Miller, Dallas; Maddie Olshemski, Shavertown; Jay Pande, Shavertown; Todd Phillips, Dallas; Gabriel Rampp, Hunlock Creek; Danielle Reiser, Shavertown; Jacob Shoemaker, Wyoming; Victoria Smulowitz, Shavertown; Sophia Snell, Shavertown; William Snowdon, Dallas; Michael Stanczyk, Wyoming; Jordan Stefanowitz, Harveys Lake; Katherine Stolte, Dallas; Chase Taylor, Shavertown; Noam Wasik, Harveys Lake; Kelly Williams, Shavertown; William Youngman, Dallas.