DALLAS — Students at Misericordia University qualify for the dean’s list with a 3.55 grade point average or higher. The following back Mountain students were named to the dean’s list for the fall 2019 semester:

Cassidy Ash, Monroe Township; Dominic Augustine, Shavertown; Candace Balavage, Shavertown; Angela Bendick, Shavertown; Kayla Binner, Tunkhannock; Paige Boyle, Dallas; Lucas Brobst, Trucksville; Peter Decker, Dallas; Devin Dougherty, Shavertown; Michael Dutko, Shavertown; Olivia Evans, Dallas

Also, Bernadine Fox, Trucksville; Micayla Grey, Dallas; Courtney Henninger, Dallas; Alexandra Kester, Shavertown; Carrie Ann Kinney, Hunlock Creek; Allison Lamoreaux, Dallas; Angela Lockavich, Hunlock Creek; Evelyn Lohmann, Tunkhannock; Nicole Macko, Tunkhannock; Megan Malkemes, Shavertown; Samantha Markle, Dallas; Justin Marshall, Dallas; Jessica Martin, Dallas; Kara Martin, Sweet Valley; Stacy Mccarter, Dallas; Megan McCauley, Tunkhannock; Madison Mokychic, Monroe Township; Brooke Moyle, Dallas.

Also, Haley Nice, Hunlock Creek, Andrew Oidtman, Monroe Township; Joshua Orlandini, Dallas; Marlena Ostrowski, Dallas; Emily Paciga, Shavertown; Kendra Percodani, Wyoming; Julia Ramirez, Dallas; Sarah Reeder, Dallas; Sara Reichold, Dallas; Peyton Ross, Dallas; Christopher Sabol, Shavertown; Alison Sankey, Harveys Lake; Christopher Sedeski, Shavertown; Anthony Serino, Shavertown; Walkker Shaw, Hunlock Creek; Heather Shively, Dallas; Chase Shustack, Dallas; Lauren Sokirka, Wyoming; Megan Spess, Shavertown; Allison Stallard, Shavertown; Brooke Stavitzski, Hunlock Creek; Evan Jacob Stritzinger, Dallas; Lavonna Thomas, Hunlock Creek; Jessica Vera, Dallas; Rachael Waligun, Shavertown; Jordan Wilson, Trucksville; Alexis Wyandt, Dallas; and Emilee Zawatski, Dallas.