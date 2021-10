🔊 Listen to this

NANTICOKE — Several Back Mountain residents received degrees from Luzerne County Community College at the 51st annual commencement ceremony May 23 at Mohegan Sun Arena.

Associate in Applied Science — Lynea Carey, Dallas; Samuel Ciravolo, Dallas; Jenna Davis, Dallas Township; Brian Deluca, Dallas; Robert Derhammer, Dallas; Alexander Dolan, West Wyoming; Lauren Doughty, Dallas; John Fabiseski, Tunkhannock; Jacob Fiore, Tunkhannock; Bonni Jones, Dallas; Jacqueline Joseph, Shavertown; Tracy Kaniuka, Tunkhannock; Samantha Kinney, Sweet Valley; Brittany Kittle, Hunlock Creek; Tyler Kolb, Dallas; Alison Leiser, Tunkhannock; Casey Madden, Tunkhannock; Mary Martin, Dallas; Nickolas Nat, Shavertown; Dylan Nayavich, Harveys Lake; Leah Nelson, Wyoming; Kyle Nethercott, Harveys Lake; Nicole Perez, Dallas; Robert Peron, Shavertown; Chelsea Pike, Dallas; Kimberly Pretko, Dallas; William Round, Shavertown; Payden Rybicki, Dallas; Jacob Serafin, Shavertown; Joelle Serafin, Shavertown; Paul Smith, Wyoming; Scott Socash, Wyoming; Bryce Triplett, Hunlock Creek; Garret Weston, Hunlock Creek; Hunter Young, Harveys Lake; and Hayley Zavislak, Hunlock Creek.

Associate in Science — Ashlee Blannett, Wyoming; Jarod Blockus, Dallas; Amanda Gallagher, Wyoming; Shannon Luton, Shavertown; Jasmin McClary, Wyoming; Adam Motovidlak, Harveys Lake; Helen Nguyen, Shavertown; Carrie Orlofski, Hunlock Creek; Rachael Sarley, Dallas; Grace Scrobola, Wyoming; Robert Swida, Shavertown; Victoria Vespico, Shavertown; and Sarah Warner, Hunlock Creek.

Certificate of Specialization — Anthony Diveronica, Harveys Lake; and Nicholas Mathers, Wyoming.

Diploma — Chelsea Pike, Dallas; and David Williams, Harveys Lake.