LEHMAN TWP. — Mr. Douglas Klopp, principal of the Lake-Lehman Junior-Senior High School, has released the first
marking period Honor Roll for the 2018/2019 school year.
SEVENTH GRADE
High Honors
Delila Arnold
Seth Berry
Olivia Buckman
Brianna Carr
Isabella Cassano
Alexi Chervenitski
Tyler Coenen
Julianna Conte
Hailey Corey
Ainsley Daubert
Faith Depiero
Callie Dieffenbacher
Molly Fielding
Kaitlyn Hazeltine
Faith Hollenbach
Lucy Honeywell
Adam Hoover
Jace Hynick
Molly Jenkins
Evan Kaiser
Ava Klopp
David Kottler
Ryan Krakosky
Brianna London
Abigail Matysik
Sean Matysik
Colin Mikolaichik
Paige Moss
Ava Nastasiak
Drew Nice
Teagan Norconk
Cienna Pace
Conner Partington
Ronald Pawlowski
Ava Rogowski
Abbygail Roman
Frances Scarboro
Cheyanna Snyder
Peter Stec
Adora Stroud
Brynn Tereska
Allison Vitanovec
Lydia Vivian
McKayla Williams
Benjamin Wnuk
Aaron Wood
Tanner Yanchick
Honors
Sarah Bednarek
Mackenzie Belschner
Ashley Benyo
Brandan Blaine
Austin Borger
Benjamin Burke
Lauren Callahan
Michael Carpenter
Mason Dale
Harley Dorshefski
Bryon Folmar
Lyndsy Frey
William Geist
Victoria Harris
Claudia Hopper
Jeremy Hospodar
Kyra Hoyt
Brenna Hunt
Jason Jones
Mark Kucewicz
Kayla Lettieri
Jasen Lobacz Jr.
Alexis Long
Madison Long
Michael Lugiano
Ava Magdalinski
Connor Martin
Jacob McHenry Jr.
Matthew Morcavage
Stephanie Newell
Cameron Paul
Francis Pinnacoli
Mason Pritchard
Justin Pudimott
Jules Quare
Patrick Remley Jr.
Benjamin Roberson
Hailey Rutcavage
Jasmine Shefler
Sydney Sleyo
Garrett Sutton
Emilee Thrash
Jesse Traver
Kate Walters
Joshua Williams Jr.
Raelynn Work
EIGHTH GRADE
High Honors
Abigail Beyer
Marissa Brdaric
Rylie Bucknavage
Phoebe Cronin
Sara DeRosa
Kara Domzalski
Jacob Doran
Olivia Dowling
Mackenzie Dwyer
Holly Egbert
Caleb Elderkin
Jake Eury
Graedon Finarelli
Aidan Gaus
Brynn Giordano
Ava Gubbiotti
Eric Hanley
Kaelyn Hinkley
Nicholas Hockenbury
Ava Hudak
Sarah Jubis
Hailey Kline
Karl Kopczynski
Anton Koss
Braden Law
Giovanna Limongelli
Amanda McGurk
Damian Napierkowski
Braelyn Neville
Hunter Orlofski
Autumn Palka
Dana Post
Faye Post
Angela Prest
Kalee Raczkowski
Madison Raspen
Landon Schuckers
Evelyn Seifert-Blache
Joseph Shiskowski
Aleah Shonis
Alona Skidmore
Charles Sleyo III
Ava Smith
Amanda Thompson
Julia Trumbower
Honors
Talyia Adamitz
Sam Alba
Vivienne Aloi
Giana Antonello
Michael Battin
Corey Bean
Scott Brennan Jr.
Andrew Bucholtz
Owen Burchell
Peyton David
Lauren Domzalski
Jennifer Eddy
Rachel Galasso
Chad Honeywell
William Jesso
Travis Jones
Meagan Judge
Cole Kaiser
Stephen Kapsick
Kieran Karlowicz
Margaret Kolanda
Kylee Kosek
Conner Kubiski
Emily Leahy
Alexander Lindbuchler
Ethan Mathes
Margaret McLaughlin
Haylie Meader
Jessie Meehan
Jagger Miller
Allyson Moyer
Miranda Olexy
Gavin Paraschak
Zachery Rager
Vernon Roman
Owen Roxby
Parker Rynkiewicz
Hannah Sayre
Emma Simon
Luke Stone
Bo Voelker
Sierra Vogan
Andrew Warzynski
Lanie Weaver
Colin Wood
Darrell Yale
NINTH GRADE
Principal’s Honors
Zachary Aben
Mckenna Budzak
Aidan Chapple
Barbara Comerosky
Joselyn Contardi
Sophia Dabsheh
Claire Dougherty
Caroline Duffy
Michael Ford
Megan Hogan
Evan Hoover
John Kaplanski
Alexa Karlowicz
Nicole Leo
Brooke Martin
Grace O’Donnell
Maddison Park
Lilian Raczkowski
Trista Schechterly
Melanie Selner
Sarayah Smith
Mia Sult
Tessa Zimmerman
High Honors
Maya Buckman
Evan Cercone
Sarah Coley
Santino Diana
Kylee Eltringham
Cameron Fleeger
Dustin Heinrich
Hannah Hosey
Catherine Hossage
Lily Johns
Brittany Lanning
Madison Lasinski
George Manzoni
Jennifer Martin
James Matysik
William McCarroll
Dea Middleton
Cole Morio
Brady Newman
Matthew Nice
Mason Price
Chase Purdy
Emily Spencer
Abbey Stokes
David Tillery
Emily Wright
Honors
Mason Bagheri
David Blaine
Philip Blaski
Noah Budzak
Jessica Deangelis
Nicholas Finarelli
Hayden Fisher
Adrian Flores
Victoria Gabel
Emily Gee
Avery Giordano
Jacob Herceg
Corey Johnson
Seth Karnes
Katja Kolanda
Mason Konigu
Ian Kopczynski
Ethan Leone
Emrys Nikbakht
Edmund Orlofski IV
Kaitlyn Parsons
James Pudimott
Hailey Rambus
Krista Scoblick
Mason Shell
Jacob Stash
Jillian Ulozas
Casey Weaver
Joshua Wickard
Olivia Williams
Ty Woodrosky
Ally Young
Kelley Zimmerman
TENTH GRADE
Principal’s Honors
Elizabeth Blaski
Rhiannon Borchert
Bryce Burgit
Faith Butler
Rylee Critchosin
Paige David
Justin Doran
Riley Egan
Ryan Eiden
Anya Gramlich
Sean Hanley
Erica Jones
Walker Kmetz
Kaleigh Koss
Katelyn Krzysik
Gianna Kurtz
Michael Longstreth
Samuel Lukasavage
Erin McLaughlin
Annika Meeker
Natasha Mihalko
Connor Morgan
Blaise Napierkowski
Grace Naugle
Emily Novak
Maggie Paciga
Maxwell Paczewski
Liam Pembleton
Ava Radel
Gabrielle Shonis
Rachel Shook
Jessica Spencer
Luke Spencer
Madelyn Stuart
Zachary Stuart
Samantha Sutton
Claudia Wallace
High Honors
Ethan Adams
Matthew Ash
Madison Brdaric
Richard Cronin
Savanna Eneboe
Kaitlyn Ferrara
Mikayla Goldsmith
Matthew Good
Kortney Harry
Mark Hutsko
Halle Jones
Katie Kaplanski
Hayden Klopp
Mikayla Krakosky
Rocco Limongelli
Elyse Martin
Hannah Matysik
Rebecca Meehan
Lyndsey Sayre
Randi Shaver
Aubrey Solack
Emma Stroud
Jasmine Talbot
Corrine Tronsue
Jhon Masao Valle
Joel Wilson
Amanda Winter
Marshall Woodrosky
Rayven Work
Honors
Lillian Aloi
Jared Barber
Emily Blaine
Kylee Blazick
Faith Bradley
Kayla Callan
Chase Cole
Jacqueline Davenport
Patrick Depiero
Alaina Hartzell
Morgan Headman
Kolton Hummel
Ryan Hunt
Brandon James
Nathanael Jubis
Spencer Judge
Joshua Kane
Colby Kennedy
Amber Kocher
William Labar
Ashley Mieczkowski
Camryn Obsitos
David O’Connell
Kalani Price
Sarah Prince
Emilyann Remley
Robert Ritinski
Gavin Ruger
Timothy Schechterly Jr.
Tristan Sheffler
Micheal Smith
Jakob Trumbower
Nicholas Zaboski
ELEVENTH GRADE
Principal’s Honors
Ayden Carey
Lauren Chapple
Madison Chulick
Fionuala Daly
Paige Edwards
Hayley Evans
Eva Fine
Kayla Gliddon
Brianna Hodle
Morgan Masters
Nathan May
Paige Motovidlak
Kylie Nevel
Abigail Paczewski
Mattie Round
Sarah Salus
William Shaver
Angeleah Sopko
Amy Supey
Shelby Traver
Maclyn Vasey
Joseph Walser
Lily Wood
High Honors
Samantha Aben
Madeline Aloi
Alana Antonello
Seanna Ashton
Brandy Ayers
Jessica Benyo
Sarah Derhammer
Christian Diana
Christopher Farrell
Diane Harris
Emma Hoats
Abigail Hopkins
Alyssa Kapsick
Susan Kemmerer
Jaedyn Kolb
Katelyn Konopinski
Matthew Kubasti
Robert Lugiano III
Andrew Martin
Eryn McMonagle
Bryan Morio
Nicholas Mrochko
Madeline Newman
Morgan Patla
Nathan Salus
Autumn Savitski
Ceaira Smith
Jennifer Swartz
Josiah Thomas
Makenzi Walsh
Honors
Emily Bacon
Lucia Bassett
Andrew Battin
Faith Beere
Grayson Bruno
Kailea Cerene-Adkins
Rylee Chapin
Kaci Coole
Allyson Denmon
Lauren Deremer
Jason Eiden
Giovanni Ferrari
Matthew Galasso
Klaudia Gocek
Zachary Gray
Ethan Grzymski
Angel Haines
Zachary Healey
Nathan Hoover
Amber Hoyt
Logan Hoyt
Casey Kaminski
Myka Kapitula
Aidan Kukosky
Jaymes Martin
Cherokee May
Nicole Miles
Hailey Nogic
Conor O’Brien
Sarah Orbin
Joshua Rager
Michael Recinos
Sean Sabaluski
Lily Schechterly
Emma Simmonette
Kyle Sincavage
Emily Smith
Kayley Smith
Sierra Spencer
Bryce Taylor
Christopher Traver II
Chloe Weaver
Dylan Wesley
Makayla Zacharias
Gabriel Zielinski
TWELFTH GRADE
Principal’s Honors
Stephanie Ayers
Macenzi Barker
Abigail Bartuska
Julia Bucholtz
Emily Burgit
Joelle Burke
Christopher Cercone
Stephanie Chaga
Morgan Critchosin
Casey Dale
Nicholas Fegely
Mackenzie Fleeger
Dillon Ide
Andrew Jubis
Evan Judge
Hannah Kasko
Hunter Kline
Hannah Lukasavage
Jesse Lutz
Morgan Marchakitus
Amanda May
Tyler McGuire
Samantha Mihalko
Mikella Monaco
Joshua Orehotsky
Caylin Patla
Lauryn Pembleton
Jacob Prest
Rachel Price
Savannah Purdy
Julia Sabol
Jessica Salus
Casey Shager
Eva Sicurella
Trinity Skovira
Sophia Soifer
Elmer Souder
Sarah Stanski
Donald Thompson
Angelina White
Abigail Winter
High Honors
Vania Aldape Almanza
Rebecca Bonomo
Madison Budzak
Michael Bulzoni
Paige Covert
Ibrahim Dabsheh
Jessica Evans
Gabrielle Fitzgerald
Dakota Heinrich
James Herceg III
Terrance Meehan
Mikaela Meeker
Alexis Mitchell
Thomas Nalbone III
Alyssya Raczkowski
Jonathan Raspen
Jacob Stokes
Justin Timonte
Carly Trapani
Alexandria Weber
Madalyn Wright
Honors
Aryan Blazick
Carlyn Blight
Madison Borum
Mason Cross
Paige Eiswerth
Matthew Field
David Hogrebe
Brandon Hoyt
Mariam Iukuridze
Jordyn Jones
Richard Kemmerer III
Katrishka Kipp
Jacey Kleintob
Walter Knorr III
Megan Krakosky
Frank Kutz
Derrick Lanning
Robert Long III
Julianna McMahon
Gabrial Mitchell
Kyle Naugle
Chloe-lyn Osborne
Amberlyn Partash
Natasha Pavlichko
Keiona Roberts
Corinna Scoblick
Matthew Sczyrek
Cierra Snyder
Noa Szmir
Nicholas Vodzak
Claudia Wolfe