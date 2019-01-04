LEHMAN TWP. — Mr. Douglas Klopp, principal of the Lake-Lehman Junior-Senior High School, has released the first

marking period Honor Roll for the 2018/2019 school year.

SEVENTH GRADE

High Honors

Delila Arnold

Seth Berry

Olivia Buckman

Brianna Carr

Isabella Cassano

Alexi Chervenitski

Tyler Coenen

Julianna Conte

Hailey Corey

Ainsley Daubert

Faith Depiero

Callie Dieffenbacher

Molly Fielding

Kaitlyn Hazeltine

Faith Hollenbach

Lucy Honeywell

Adam Hoover

Jace Hynick

Molly Jenkins

Evan Kaiser

Ava Klopp

David Kottler

Ryan Krakosky

Brianna London

Abigail Matysik

Sean Matysik

Colin Mikolaichik

Paige Moss

Ava Nastasiak

Drew Nice

Teagan Norconk

Cienna Pace

Conner Partington

Ronald Pawlowski

Ava Rogowski

Abbygail Roman

Frances Scarboro

Cheyanna Snyder

Peter Stec

Adora Stroud

Brynn Tereska

Allison Vitanovec

Lydia Vivian

McKayla Williams

Benjamin Wnuk

Aaron Wood

Tanner Yanchick

Honors

Sarah Bednarek

Mackenzie Belschner

Ashley Benyo

Brandan Blaine

Austin Borger

Benjamin Burke

Lauren Callahan

Michael Carpenter

Mason Dale

Harley Dorshefski

Bryon Folmar

Lyndsy Frey

William Geist

Victoria Harris

Claudia Hopper

Jeremy Hospodar

Kyra Hoyt

Brenna Hunt

Jason Jones

Mark Kucewicz

Kayla Lettieri

Jasen Lobacz Jr.

Alexis Long

Madison Long

Michael Lugiano

Ava Magdalinski

Connor Martin

Jacob McHenry Jr.

Matthew Morcavage

Stephanie Newell

Cameron Paul

Francis Pinnacoli

Mason Pritchard

Justin Pudimott

Jules Quare

Patrick Remley Jr.

Benjamin Roberson

Hailey Rutcavage

Jasmine Shefler

Sydney Sleyo

Garrett Sutton

Emilee Thrash

Jesse Traver

Kate Walters

Joshua Williams Jr.

Raelynn Work

EIGHTH GRADE

High Honors

Abigail Beyer

Marissa Brdaric

Rylie Bucknavage

Phoebe Cronin

Sara DeRosa

Kara Domzalski

Jacob Doran

Olivia Dowling

Mackenzie Dwyer

Holly Egbert

Caleb Elderkin

Jake Eury

Graedon Finarelli

Aidan Gaus

Brynn Giordano

Ava Gubbiotti

Eric Hanley

Kaelyn Hinkley

Nicholas Hockenbury

Ava Hudak

Sarah Jubis

Hailey Kline

Karl Kopczynski

Anton Koss

Braden Law

Giovanna Limongelli

Amanda McGurk

Damian Napierkowski

Braelyn Neville

Hunter Orlofski

Autumn Palka

Dana Post

Faye Post

Angela Prest

Kalee Raczkowski

Madison Raspen

Landon Schuckers

Evelyn Seifert-Blache

Joseph Shiskowski

Aleah Shonis

Alona Skidmore

Charles Sleyo III

Ava Smith

Amanda Thompson

Julia Trumbower

Honors

Talyia Adamitz

Sam Alba

Vivienne Aloi

Giana Antonello

Michael Battin

Corey Bean

Scott Brennan Jr.

Andrew Bucholtz

Owen Burchell

Peyton David

Lauren Domzalski

Jennifer Eddy

Rachel Galasso

Chad Honeywell

William Jesso

Travis Jones

Meagan Judge

Cole Kaiser

Stephen Kapsick

Kieran Karlowicz

Margaret Kolanda

Kylee Kosek

Conner Kubiski

Emily Leahy

Alexander Lindbuchler

Ethan Mathes

Margaret McLaughlin

Haylie Meader

Jessie Meehan

Jagger Miller

Allyson Moyer

Miranda Olexy

Gavin Paraschak

Zachery Rager

Vernon Roman

Owen Roxby

Parker Rynkiewicz

Hannah Sayre

Emma Simon

Luke Stone

Bo Voelker

Sierra Vogan

Andrew Warzynski

Lanie Weaver

Colin Wood

Darrell Yale

NINTH GRADE

Principal’s Honors

Zachary Aben

Mckenna Budzak

Aidan Chapple

Barbara Comerosky

Joselyn Contardi

Sophia Dabsheh

Claire Dougherty

Caroline Duffy

Michael Ford

Megan Hogan

Evan Hoover

John Kaplanski

Alexa Karlowicz

Nicole Leo

Brooke Martin

Grace O’Donnell

Maddison Park

Lilian Raczkowski

Trista Schechterly

Melanie Selner

Sarayah Smith

Mia Sult

Tessa Zimmerman

High Honors

Maya Buckman

Evan Cercone

Sarah Coley

Santino Diana

Kylee Eltringham

Cameron Fleeger

Dustin Heinrich

Hannah Hosey

Catherine Hossage

Lily Johns

Brittany Lanning

Madison Lasinski

George Manzoni

Jennifer Martin

James Matysik

William McCarroll

Dea Middleton

Cole Morio

Brady Newman

Matthew Nice

Mason Price

Chase Purdy

Emily Spencer

Abbey Stokes

David Tillery

Emily Wright

Honors

Mason Bagheri

David Blaine

Philip Blaski

Noah Budzak

Jessica Deangelis

Nicholas Finarelli

Hayden Fisher

Adrian Flores

Victoria Gabel

Emily Gee

Avery Giordano

Jacob Herceg

Corey Johnson

Seth Karnes

Katja Kolanda

Mason Konigu

Ian Kopczynski

Ethan Leone

Emrys Nikbakht

Edmund Orlofski IV

Kaitlyn Parsons

James Pudimott

Hailey Rambus

Krista Scoblick

Mason Shell

Jacob Stash

Jillian Ulozas

Casey Weaver

Joshua Wickard

Olivia Williams

Ty Woodrosky

Ally Young

Kelley Zimmerman

TENTH GRADE

Principal’s Honors

Elizabeth Blaski

Rhiannon Borchert

Bryce Burgit

Faith Butler

Rylee Critchosin

Paige David

Justin Doran

Riley Egan

Ryan Eiden

Anya Gramlich

Sean Hanley

Erica Jones

Walker Kmetz

Kaleigh Koss

Katelyn Krzysik

Gianna Kurtz

Michael Longstreth

Samuel Lukasavage

Erin McLaughlin

Annika Meeker

Natasha Mihalko

Connor Morgan

Blaise Napierkowski

Grace Naugle

Emily Novak

Maggie Paciga

Maxwell Paczewski

Liam Pembleton

Ava Radel

Gabrielle Shonis

Rachel Shook

Jessica Spencer

Luke Spencer

Madelyn Stuart

Zachary Stuart

Samantha Sutton

Claudia Wallace

High Honors

Ethan Adams

Matthew Ash

Madison Brdaric

Richard Cronin

Savanna Eneboe

Kaitlyn Ferrara

Mikayla Goldsmith

Matthew Good

Kortney Harry

Mark Hutsko

Halle Jones

Katie Kaplanski

Hayden Klopp

Mikayla Krakosky

Rocco Limongelli

Elyse Martin

Hannah Matysik

Rebecca Meehan

Lyndsey Sayre

Randi Shaver

Aubrey Solack

Emma Stroud

Jasmine Talbot

Corrine Tronsue

Jhon Masao Valle

Joel Wilson

Amanda Winter

Marshall Woodrosky

Rayven Work

Honors

Lillian Aloi

Jared Barber

Emily Blaine

Kylee Blazick

Faith Bradley

Kayla Callan

Chase Cole

Jacqueline Davenport

Patrick Depiero

Alaina Hartzell

Morgan Headman

Kolton Hummel

Ryan Hunt

Brandon James

Nathanael Jubis

Spencer Judge

Joshua Kane

Colby Kennedy

Amber Kocher

William Labar

Ashley Mieczkowski

Camryn Obsitos

David O’Connell

Kalani Price

Sarah Prince

Emilyann Remley

Robert Ritinski

Gavin Ruger

Timothy Schechterly Jr.

Tristan Sheffler

Micheal Smith

Jakob Trumbower

Nicholas Zaboski

ELEVENTH GRADE

Principal’s Honors

Ayden Carey

Lauren Chapple

Madison Chulick

Fionuala Daly

Paige Edwards

Hayley Evans

Eva Fine

Kayla Gliddon

Brianna Hodle

Morgan Masters

Nathan May

Paige Motovidlak

Kylie Nevel

Abigail Paczewski

Mattie Round

Sarah Salus

William Shaver

Angeleah Sopko

Amy Supey

Shelby Traver

Maclyn Vasey

Joseph Walser

Lily Wood

High Honors

Samantha Aben

Madeline Aloi

Alana Antonello

Seanna Ashton

Brandy Ayers

Jessica Benyo

Sarah Derhammer

Christian Diana

Christopher Farrell

Diane Harris

Emma Hoats

Abigail Hopkins

Alyssa Kapsick

Susan Kemmerer

Jaedyn Kolb

Katelyn Konopinski

Matthew Kubasti

Robert Lugiano III

Andrew Martin

Eryn McMonagle

Bryan Morio

Nicholas Mrochko

Madeline Newman

Morgan Patla

Nathan Salus

Autumn Savitski

Ceaira Smith

Jennifer Swartz

Josiah Thomas

Makenzi Walsh

Honors

Emily Bacon

Lucia Bassett

Andrew Battin

Faith Beere

Grayson Bruno

Kailea Cerene-Adkins

Rylee Chapin

Kaci Coole

Allyson Denmon

Lauren Deremer

Jason Eiden

Giovanni Ferrari

Matthew Galasso

Klaudia Gocek

Zachary Gray

Ethan Grzymski

Angel Haines

Zachary Healey

Nathan Hoover

Amber Hoyt

Logan Hoyt

Casey Kaminski

Myka Kapitula

Aidan Kukosky

Jaymes Martin

Cherokee May

Nicole Miles

Hailey Nogic

Conor O’Brien

Sarah Orbin

Joshua Rager

Michael Recinos

Sean Sabaluski

Lily Schechterly

Emma Simmonette

Kyle Sincavage

Emily Smith

Kayley Smith

Sierra Spencer

Bryce Taylor

Christopher Traver II

Chloe Weaver

Dylan Wesley

Makayla Zacharias

Gabriel Zielinski

TWELFTH GRADE

Principal’s Honors

Stephanie Ayers

Macenzi Barker

Abigail Bartuska

Julia Bucholtz

Emily Burgit

Joelle Burke

Christopher Cercone

Stephanie Chaga

Morgan Critchosin

Casey Dale

Nicholas Fegely

Mackenzie Fleeger

Dillon Ide

Andrew Jubis

Evan Judge

Hannah Kasko

Hunter Kline

Hannah Lukasavage

Jesse Lutz

Morgan Marchakitus

Amanda May

Tyler McGuire

Samantha Mihalko

Mikella Monaco

Joshua Orehotsky

Caylin Patla

Lauryn Pembleton

Jacob Prest

Rachel Price

Savannah Purdy

Julia Sabol

Jessica Salus

Casey Shager

Eva Sicurella

Trinity Skovira

Sophia Soifer

Elmer Souder

Sarah Stanski

Donald Thompson

Angelina White

Abigail Winter

High Honors

Vania Aldape Almanza

Rebecca Bonomo

Madison Budzak

Michael Bulzoni

Paige Covert

Ibrahim Dabsheh

Jessica Evans

Gabrielle Fitzgerald

Dakota Heinrich

James Herceg III

Terrance Meehan

Mikaela Meeker

Alexis Mitchell

Thomas Nalbone III

Alyssya Raczkowski

Jonathan Raspen

Jacob Stokes

Justin Timonte

Carly Trapani

Alexandria Weber

Madalyn Wright

Honors

Aryan Blazick

Carlyn Blight

Madison Borum

Mason Cross

Paige Eiswerth

Matthew Field

David Hogrebe

Brandon Hoyt

Mariam Iukuridze

Jordyn Jones

Richard Kemmerer III

Katrishka Kipp

Jacey Kleintob

Walter Knorr III

Megan Krakosky

Frank Kutz

Derrick Lanning

Robert Long III

Julianna McMahon

Gabrial Mitchell

Kyle Naugle

Chloe-lyn Osborne

Amberlyn Partash

Natasha Pavlichko

Keiona Roberts

Corinna Scoblick

Matthew Sczyrek

Cierra Snyder

Noa Szmir

Nicholas Vodzak

Claudia Wolfe

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