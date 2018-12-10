Dallas Middle School students named to first-quarter Honor Roll

DALLAS — Mr. Jeffrey D. Shaffer, Dallas Middle School principal and Director of Secondary Curriculum for the Dallas School District, announces the First Quarter Honor Roll.
The Honor Roll is determined by the following: Honors With Distinction – 98 or above with no grade lower than 74; First Honors – 93 to 97 with no grade lower than 74; Second Honors – 88 to 92 with no grade lower than 74.
HONORS WITH DISTINCTION
EIGHTH GRADE
Jessica Allen
Brandon Banks
Morgan Bednar
Megan Bryk
Michael Bufalino
Selina Chen
Aiden Cotter
Zachary Crahall
Caitlin Curran
Emily Dautrich
Lucas DeRome
Chloe Dudick
Seth Dyrli
Peter Federici
Aiden Fennell
Sophia Filali
Reagan Halbach
Nolan Hedglin
Richard Hoyes
Emily James
Mark Karcutskie
Danielle Konnick
Anderson Leo
Jenna Maslowski
Jordyn Meade
Madisyn Musselman
Aidan Niebauer
Erin Oldt
Lauren Oschal
Megan Ostrowski
Madison Pevear
Kira Pomrinke
Abigail Quinnan
Matthew Richards
Abigail Salitis
Chelcie Strobel
Floyd Sutton
Matthew Tosi
Bryce Voitek
Gary Weaver
Mary Young
SEVENTH GRADE
Jackson Barr
Sam Barrouk
Trinity Basara
Brynn Bittner
Juliana Burdge
Gabriela Da Silva
Mary Dahdal
Brianne Dempsey
Anna Dorofeeva
Gianna Evans
Ellie Flynn
Sarah Gauntlett
Scarlett Hobson-Tomascik
Daniel Mattey
Katherine McCabe
Bryce Phillips
Jordan Porasky
Daniel Sabulski
Artem Smagin
Julianna Sobocinski
Jacob Solomon
Carleigh Thomas
Logan Tomkins
Ryan Vallach
Elizabeth Viglone
Natalie Vincelli
Haily Yakus
Lindsey Yencha
SIXTH GRADE
Samantha Berlew
Angelina Camoni
Giavanna Cella
Carolyn Comitz
Kaden Coyne
Molly Curran
Peyton Feeney
Cora Finn
Rachael Flanagan
Jack Fleury
Lydia Gonzales
Gabriella Hodne
Cole Johnston
Katerina Kopalek
Adriana Kopalek
Kenzlie Kuderka
Jack Leandri
Lindsay Matinas
Christopher Miller
Jude Nocito
Meadow Novicki
Emerson Rivera
Tyler Roberts
Zara Salahie
Arianna Spurlin
Peyton Stauffer
Keerstyn Tabor
Clark Van Orden
Elinore Wallace
Sadie Watkins
FIRST HONORS
Eighth Grade
Jolene Albrecht
James Antall
Jessica Atkinson
Parker Bolesta
Jordan Bond
Abigail Boraski
Ryan Borton
Hayla Bryant
Emmalee Carlsson
Lauren Carpenetti
Benjamin Carpenter
Lucas Carver
Olivia Cavill
Natalie Conrad
Ryan Cuba
Hayden Curran
Sara Dixon
Sean Dolan
Catherine Elgonitis
Allison Ellsworth
William Filali
Ella Fleschut
Chloe Fosko
Madison Fostock
Caelan Gallagher
Madelyn Gardner
Melody Gill
Gunnar Grebeck
Sadie Grochal
Sarah Hastings
Shane Healey
Kamryn Hutchins
Emily Iannucci-Furma
Jordan Kelley
Madison Kerdesky
Colby Klinetob
Abigail Lauer
Claire Lehane
Isabella Lepore
Alan Lisman
Alyssa Little
Olivia Martin
Stephen Miller
Isabella Molitoris
Noreen Morsy
Isaac Myers
Brian Nguyen
Jordan Nichols
John O’Donnell
Vegan O’Donnell
Drey Ogurkis
Alexandra Pehala
Sophia Piccolotti
Amelia Priebe
Allie Reardon
Madison Robbins
Jacinda Rose
John Scherer
Marissa Schuler
Dustin Shaver
Olivia Sitkowski
William Snowdon
Ty Solensky
Victoria Spaciano
Steven Straka
Isaiah Stull
Nicholas Teberio
Jordan Thomas
Carter Thompson
Michael Timinski
Katherine Troutman
Nicholas Vincelli
Courtney Wallace
Isabella Wickenheiser
Carolyne Wintersteen
Zoe Yonkoski
Seventh grade
Samantha Alaimo
Layan Alhashemi
Noor Almeky
Audrianna Atherholt
Emma Blazure
Sydney Bolesta
Kaylee Carver
Abigail Cooper
Zachary Coy
Abigail Cruz
Ciana Cruz
John Cummings
Landon Daney
Alex DelGaudio
Sophia DePolo
Yana Dorofeeva
Sophia Farina
Kaylee Farrell
Alyssa Fazzi
Lillian Ferretti
AnnaLouise Fotiadis
Allyson Gattuso
McKenzie George
Sophia Gordon
Joshua Gross
Zoe Hakim
McKenna Hart
Nathan Heffron
Mackenzie Hodakowski
Jacob Hoegen
Isabella Jacobs
Nathan Johns
Daniel Jones
Jack Karosa
Ty Kaufer
Cassie Kern
Emma Krzysik
Alyssa Loftus
Andrew Machulsky
Camryn Mallarkey
Alex Marcin
Camille Marianacci
Elsie McCafferty
Emmett Moore
Lauren Morris
Kassidy Motley
Adam Perry
Sophia Phu
Taylor Pickett
Caroline Podskoch
Marie Popielarz
Coral Pugh
Trevor Radvanyi
Carlee Reardon
Gabrielle Rogaski
Hannah Scherer
Paige Scott
Benedict Sevenski
Logan Slacktish
Jacob Speicher
Sophia Tellis
Olivia Thomas
Jacob Valkenburg
Chloe Vinnacombe
Maddoc Watkins
Jessie Wienckoski
Madeline Youngblood
Amber Zimmerman
Sixth grade
Sara Aaron
Luke Austin
Nina Barrouk
Rachel Bogdan
Davyn Bonvie
Kasey Bryant
Roman Carpenter
Jack Dale
Ava DeMichele
Riley Dewey
Ella English
Lexie Faux
Vincent Fazzino
Lydia Federici
Faith Fennell
Matthew Ferretti
Taylor Fink
Hannah Gozikowski
Bruce Graham
Noah Greco
Audrey Haydu
Madison Hedglin
Logan Herman
Logan Hite
Jayden Ho
Iris Hobson-Tomascik
Leanne Hodgson
Rylie Hoyes
Luke Karcutskie
Karly Kozick
Taylor Laity
Lindsay Landmesser
Morgan Langdon
Gavin Lewis
Sophia Maier
Michael Major
Nathan Malarkey
Margaret McCabe
Robert Mesko
Emma Miller
Paige Miller
Makenzie Musselman
Jasmin Nguyen
Kyla O’Brien
Meadow Parry
Aaron Patton
Johnna Pesavento-Dudick
Croix Pevear
Stephen Phillips
Caroline Pitarra
Gina Pugliese
Madyson Redmond
Don Riemensnyder
Derek Rizzo
Cameron Rodzon
Ellie Root
Nicholas Salsberg
Blake Seiwell
Cassidy Siglin
Paige Slavinski
Giovanna Smacchi
Emma Snell
Sarah Snell
Samuel Steinruck
Jamie Timlin
Logan Valkenburg
Sarah Williams
Brady Zapoticky
SECOND HONORS
Eighth grade
Rhys Bonvie
Kathryn Branca
Aiden Burkhardt
Tyler Casey
Tyler Edmondson
Cole Fagan
Dominick Fazzino
Madison Fleschut
Maxim Gingo
Ian Goldsmith
Peter Harpersberger
John Jennings
Cody Konnick
Juliana Kurent
Brian Kwak
Hannah Letwinsky
Christian Lydon
Anthony Mackay
Peyton Mamola
Matthew Maxfield
Troy Myers
Joseph Peters
Melanie Pitcavage
Mary Popielarz
Christian Shedlock
Lucas Shultz
Alivia Vieney
Willow Walter
Brianna Whitaker
Kennedy Wood
Seventh grade
Gavin Adamsk
Brooke Austin
Shelby Bedony
Trevor Brdaric
Ryan Brennan
Mason Calvey
Koehl Comiskey
Michael Cumbo
Madison Danishanko
Savina Evanosky
Nicholas Farrell
Alex Fife
Caleob Friedenthal
Andrew Goodrich
Jack Herron
Nathan Hinsdale
Bruce Kapral
Gavin Kenzakoski
Bradley Kugler
Dylan Lee
Andrew Lewis
Makenna Markham
Leah Mead
Zakary Mikolosko
Mikayla Miller
Joseph Miller
Zachary Paczewski
Nickolas Ripa
Samuel Robson
Jacob Savignano
Archibaldo Stephens
Lucas Tirpak
Ireland Walsh
Andrew Wilk
Nicholas Williams
Zackary Zurn
Sixth grade
Kareem Almeky
Andrew Bolesta
Zachary Brody
Carter Brunn
Alex Cavanaugh
Ashlyne Chesonis
Nathan Christopher
Mckenna Cochran
Shawn Collins
John Crawford
Ivan Dombroski
Kaiya Dunigan
Dylan Geskey
Matthew Gillette
Gabrielle Holley
Aidan Jennings
Kaitlynn Keller
Noah Kolinovsky
Bernard Kovacs
Rowan Laubach
Charles Letwinsky
Michael Lewis
Lawrence Long
Meghan Maxfield
Julius Mucha
Trevor Myers
Devon Nelson
Kavin Patel
Anna Scanlon
Corey Siglin
Margaret Smith
Skyler Smith
Alexander Vasquez
Scott Williams
Zachary Williams
Ashlynn Wolfe
Carly Yoder
Esme Yonkoski