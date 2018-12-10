Dallas Middle School students named to first-quarter Honor Roll

December 10, 2018 Dallas Post Local 0
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DALLAS — Mr. Jeffrey D. Shaffer, Dallas Middle School principal and Director of Secondary Curriculum for the Dallas School District, announces the First Quarter Honor Roll.

The Honor Roll is determined by the following: Honors With Distinction – 98 or above with no grade lower than 74; First Honors – 93 to 97 with no grade lower than 74; Second Honors – 88 to 92 with no grade lower than 74.

HONORS WITH DISTINCTION

EIGHTH GRADE

Jessica Allen

Brandon Banks

Morgan Bednar

Megan Bryk

Michael Bufalino

Selina Chen

Aiden Cotter

Zachary Crahall

Caitlin Curran

Emily Dautrich

Lucas DeRome

Chloe Dudick

Seth Dyrli

Peter Federici

Aiden Fennell

Sophia Filali

Reagan Halbach

Nolan Hedglin

Richard Hoyes

Emily James

Mark Karcutskie

Danielle Konnick

Anderson Leo

Jenna Maslowski

Jordyn Meade

Madisyn Musselman

Aidan Niebauer

Erin Oldt

Lauren Oschal

Megan Ostrowski

Madison Pevear

Kira Pomrinke

Abigail Quinnan

Matthew Richards

Abigail Salitis

Chelcie Strobel

Floyd Sutton

Matthew Tosi

Bryce Voitek

Gary Weaver

Mary Young

SEVENTH GRADE

Jackson Barr

Sam Barrouk

Trinity Basara

Brynn Bittner

Juliana Burdge

Gabriela Da Silva

Mary Dahdal

Brianne Dempsey

Anna Dorofeeva

Gianna Evans

Ellie Flynn

Sarah Gauntlett

Scarlett Hobson-Tomascik

Daniel Mattey

Katherine McCabe

Bryce Phillips

Jordan Porasky

Daniel Sabulski

Artem Smagin

Julianna Sobocinski

Jacob Solomon

Carleigh Thomas

Logan Tomkins

Ryan Vallach

Elizabeth Viglone

Natalie Vincelli

Haily Yakus

Lindsey Yencha

SIXTH GRADE

Samantha Berlew

Angelina Camoni

Giavanna Cella

Carolyn Comitz

Kaden Coyne

Molly Curran

Peyton Feeney

Cora Finn

Rachael Flanagan

Jack Fleury

Lydia Gonzales

Gabriella Hodne

Cole Johnston

Katerina Kopalek

Adriana Kopalek

Kenzlie Kuderka

Jack Leandri

Lindsay Matinas

Christopher Miller

Jude Nocito

Meadow Novicki

Emerson Rivera

Tyler Roberts

Zara Salahie

Arianna Spurlin

Peyton Stauffer

Keerstyn Tabor

Clark Van Orden

Elinore Wallace

Sadie Watkins

FIRST HONORS

Eighth Grade

Jolene Albrecht

James Antall

Jessica Atkinson

Parker Bolesta

Jordan Bond

Abigail Boraski

Ryan Borton

Hayla Bryant

Emmalee Carlsson

Lauren Carpenetti

Benjamin Carpenter

Lucas Carver

Olivia Cavill

Natalie Conrad

Ryan Cuba

Hayden Curran

Sara Dixon

Sean Dolan

Catherine Elgonitis

Allison Ellsworth

William Filali

Ella Fleschut

Chloe Fosko

Madison Fostock

Caelan Gallagher

Madelyn Gardner

Melody Gill

Gunnar Grebeck

Sadie Grochal

Sarah Hastings

Shane Healey

Kamryn Hutchins

Emily Iannucci-Furma

Jordan Kelley

Madison Kerdesky

Colby Klinetob

Abigail Lauer

Claire Lehane

Isabella Lepore

Alan Lisman

Alyssa Little

Olivia Martin

Stephen Miller

Isabella Molitoris

Noreen Morsy

Isaac Myers

Brian Nguyen

Jordan Nichols

John O’Donnell

Vegan O’Donnell

Drey Ogurkis

Alexandra Pehala

Sophia Piccolotti

Amelia Priebe

Allie Reardon

Madison Robbins

Jacinda Rose

John Scherer

Marissa Schuler

Dustin Shaver

Olivia Sitkowski

William Snowdon

Ty Solensky

Victoria Spaciano

Steven Straka

Isaiah Stull

Nicholas Teberio

Jordan Thomas

Carter Thompson

Michael Timinski

Katherine Troutman

Nicholas Vincelli

Courtney Wallace

Isabella Wickenheiser

Carolyne Wintersteen

Zoe Yonkoski

Seventh grade

Samantha Alaimo

Layan Alhashemi

Noor Almeky

Audrianna Atherholt

Emma Blazure

Sydney Bolesta

Kaylee Carver

Abigail Cooper

Zachary Coy

Abigail Cruz

Ciana Cruz

John Cummings

Landon Daney

Alex DelGaudio

Sophia DePolo

Yana Dorofeeva

Sophia Farina

Kaylee Farrell

Alyssa Fazzi

Lillian Ferretti

AnnaLouise Fotiadis

Allyson Gattuso

McKenzie George

Sophia Gordon

Joshua Gross

Zoe Hakim

McKenna Hart

Nathan Heffron

Mackenzie Hodakowski

Jacob Hoegen

Isabella Jacobs

Nathan Johns

Daniel Jones

Jack Karosa

Ty Kaufer

Cassie Kern

Emma Krzysik

Alyssa Loftus

Andrew Machulsky

Camryn Mallarkey

Alex Marcin

Camille Marianacci

Elsie McCafferty

Emmett Moore

Lauren Morris

Kassidy Motley

Adam Perry

Sophia Phu

Taylor Pickett

Caroline Podskoch

Marie Popielarz

Coral Pugh

Trevor Radvanyi

Carlee Reardon

Gabrielle Rogaski

Hannah Scherer

Paige Scott

Benedict Sevenski

Logan Slacktish

Jacob Speicher

Sophia Tellis

Olivia Thomas

Jacob Valkenburg

Chloe Vinnacombe

Maddoc Watkins

Jessie Wienckoski

Madeline Youngblood

Amber Zimmerman

Sixth grade

Sara Aaron

Luke Austin

Nina Barrouk

Rachel Bogdan

Davyn Bonvie

Kasey Bryant

Roman Carpenter

Jack Dale

Ava DeMichele

Riley Dewey

Ella English

Lexie Faux

Vincent Fazzino

Lydia Federici

Faith Fennell

Matthew Ferretti

Taylor Fink

Hannah Gozikowski

Bruce Graham

Noah Greco

Audrey Haydu

Madison Hedglin

Logan Herman

Logan Hite

Jayden Ho

Iris Hobson-Tomascik

Leanne Hodgson

Rylie Hoyes

Luke Karcutskie

Karly Kozick

Taylor Laity

Lindsay Landmesser

Morgan Langdon

Gavin Lewis

Sophia Maier

Michael Major

Nathan Malarkey

Margaret McCabe

Robert Mesko

Emma Miller

Paige Miller

Makenzie Musselman

Jasmin Nguyen

Kyla O’Brien

Meadow Parry

Aaron Patton

Johnna Pesavento-Dudick

Croix Pevear

Stephen Phillips

Caroline Pitarra

Gina Pugliese

Madyson Redmond

Don Riemensnyder

Derek Rizzo

Cameron Rodzon

Ellie Root

Nicholas Salsberg

Blake Seiwell

Cassidy Siglin

Paige Slavinski

Giovanna Smacchi

Emma Snell

Sarah Snell

Samuel Steinruck

Jamie Timlin

Logan Valkenburg

Sarah Williams

Brady Zapoticky

SECOND HONORS

Eighth grade

Rhys Bonvie

Kathryn Branca

Aiden Burkhardt

Tyler Casey

Tyler Edmondson

Cole Fagan

Dominick Fazzino

Madison Fleschut

Maxim Gingo

Ian Goldsmith

Peter Harpersberger

John Jennings

Cody Konnick

Juliana Kurent

Brian Kwak

Hannah Letwinsky

Christian Lydon

Anthony Mackay

Peyton Mamola

Matthew Maxfield

Troy Myers

Joseph Peters

Melanie Pitcavage

Mary Popielarz

Christian Shedlock

Lucas Shultz

Alivia Vieney

Willow Walter

Brianna Whitaker

Kennedy Wood

Seventh grade

Gavin Adamsk

Brooke Austin

Shelby Bedony

Trevor Brdaric

Ryan Brennan

Mason Calvey

Koehl Comiskey

Michael Cumbo

Madison Danishanko

Savina Evanosky

Nicholas Farrell

Alex Fife

Caleob Friedenthal

Andrew Goodrich

Jack Herron

Nathan Hinsdale

Bruce Kapral

Gavin Kenzakoski

Bradley Kugler

Dylan Lee

Andrew Lewis

Makenna Markham

Leah Mead

Zakary Mikolosko

Mikayla Miller

Joseph Miller

Zachary Paczewski

Nickolas Ripa

Samuel Robson

Jacob Savignano

Archibaldo Stephens

Lucas Tirpak

Ireland Walsh

Andrew Wilk

Nicholas Williams

Zackary Zurn

Sixth grade

Kareem Almeky

Andrew Bolesta

Zachary Brody

Carter Brunn

Alex Cavanaugh

Ashlyne Chesonis

Nathan Christopher

Mckenna Cochran

Shawn Collins

John Crawford

Ivan Dombroski

Kaiya Dunigan

Dylan Geskey

Matthew Gillette

Gabrielle Holley

Aidan Jennings

Kaitlynn Keller

Noah Kolinovsky

Bernard Kovacs

Rowan Laubach

Charles Letwinsky

Michael Lewis

Lawrence Long

Meghan Maxfield

Julius Mucha

Trevor Myers

Devon Nelson

Kavin Patel

Anna Scanlon

Corey Siglin

Margaret Smith

Skyler Smith

Alexander Vasquez

Scott Williams

Zachary Williams

Ashlynn Wolfe

Carly Yoder

Esme Yonkoski

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