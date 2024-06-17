Gregory S. Riley, Dallas High School principal, announced the fourth quarter honor roll.
The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.
HONORS WITH DISTINCTION
Seniors:
Natalie Allen
Noor Almeky
Juliana Burdge
Gabriela DaSilva
Mary Dahdal
Landon Daney
Brianne Dempsey
Sophia Depolo
Anna Dorofeeva
Lillian Ferretti
Sarah Gauntlett
Zoe Hakim
Nathan Johns
Jack Karosa
Emma Krzysik
Andrew Lewis
Alex Marcin
Daniel Mattey
Bryce Phillips
John Pierce
Caroline Podskoch
Marie Popielarz
Emily Raub
Benedict Sevenski
Artem Smagin
Julianna Sobocinski
Jacob Solomon
Allyson Spangenberg
Carleigh Thomas
Madalyn Thomas
Logan Tomkins
Elizabeth Viglone
Natalie Vincelli
Jessie Wienckoski
Tanner Wilcox
Andrew Wilk
Haily Yakus
Juniors:
Gabriela Barboza
Samantha Berlew
Rachel Bogdan
Angelina Camoni
Carolyn Comitz
Kaden Coyne
Molly Curran
Jack Dale
Riley Dewey
Ella English
Lydia Federici
Peyton Feeney
Faith Fennell
Matthew Ferretti
Cora Finn
Rachel Flanagan
Jack Fleury
Matthew Gillette
Lydia Gonzales
Hannah Gozikowski
Bruce Graham
Gabriella Hodne
Cole Johnston
Luke Karcutskie
Katerina Kopalek
Jack Leandri
Lindsay Matinas
Andrew Menaker
Christopher Miller
Emma Miller
Meadow Novicki
Caroline Pitarra
Tyler Roberts
Ellie Root
Giovanna Smacchi
Peyton Stauffer
Keerstyn Tabor
Logan Valkenburg
Elinore Wallace
Sadie Watkins
Jarratt Webb
Sophomores:
Cassidy Alaimo
Emily Barber
Chastity Basara
Jacob Bryk
Lauren Clark
Teagan Cotter
Abbie Coy
Noelle Cunningham
Mahi Dhol
Ayden Feeney
Serina Florencio
Alexa Gauntlett
Briana Greco
Cora Jones
Noah Kaczmarek
Ryan Kintz
Ishan Mukul
Lydia Sutton
Dominick Zangardi
Freshmen:
Nicholas Belfino
Alexa Berecin
Lily Boger
Patrick Bradshaw
David Colburn
Gracie Coyne
Gerald Daney
Kate Dautrich
Aurora Deem
Jason Dyrli
Brady Ecenrode
Emma Eick
Ian English
Catlin Finn
Liam Finney
Christopher Flanagan
Robert Gallagher
Madelyn Gonzales
Christopher Grove
Adalyn Gutierrez
Kinsey Kizis
Ireland Klikus
Mayah Kolinovsky
Cameron Kraynack
Jenna Krispin
Andrew Lisman
Taylor Lucas
Neah Lukose
Brady McCann
Lily Milazzo
Julia Natitus
Kevin Osipower
Emma Pitcavage
Grace Pranger
Ava Puskar
Lauren Roberts
Matthew Sevenski
Lukas Sheare
Jordyn Shedlock
Swati Singh
Ainsley Slacktish
Sophia Strazdus
Haylie Symeon
Luke Tellis
Juliana Tosi
Tessa Travinski
Anna Vincelli
Owen Wielgosz
Arabella Woznikaitis
Brady Youngblood
FIRST HONORS
Seniors:
Samantha Alaimo
Audrianna Atherholt
Dina Barouhos
Sam Barrouk
Trinity Basara
Brynn Bittner
Emma Blazure
Sydney Bolesta
Trevor Brdaric
Ryan Brennan
Damian Cavuto Jr.
Abigail Cooper
Abigail Cruz
John Cummings
Alex DelGaudio
Noah Dunbar
Gianna Evans
Kaylee Farrell
Jonathan Florencio
Walter Flynn
Allyson Gattuso
McKenzie George
Andrew Goodrich
Sophia Gordon
McKenna Hart
Scarlett Hobson-Tomascik
Mackenzie Hodakowski
Jacob Hoegen
Bruce Kapral
Cassie Kern
Steven Kollar
Robert Luongo III
Camryn Mallarkey
Elsie McCafferty
Paul McMillan
Mikayla Miller
Lauren Morris
Zachary Paczewski
Adam Perry
Jordan Porasky
Colby Powell
Brooklynne Reyes
Nickolas Ripa
Jackson Rischawy
Gabrielle Rogaski
Daniel Sabulski
Luke Snopeck
Jacob Speicher
Caleb Stephens
Olivia Thomas
Ethan Tinner
Lucas Tirpak
Jacob Valkenburg
Ryan Vallach
Lindsay Ward
Kylie Williams
Tyler Williams
Lindsey Yencha
Madeline Youngblood
Amber Zimmerman
Juniors:
Luke Austin
Deniz Baylav
Andrew Bolesta
Davyn Bonvie
Carter Brunn
Kasey Bryant
Ava Carpenetti
Roman Carpenter
Shawn Collins
Morgan Cookus-Gnoinski
Kierra Cronin
Erika Doran
Kaiya Dunigan
Vincent Fazzino
Taylor Fink
Noah Greco
Audrey Haydu
Madison Hedglin
Logan Herman
Jayden Ho
Iris Hobson-Tomascik
Gabrielle Holley
Aidan Jennings
Noah Kolinovsky
Adriana Kopalek
Taylor Laity
Lindsay Landmesser
Morgan Langdon
Rowan Laubach
Charles Letwinsky
Michael Lewis
Moran Lukasavage
Nathan Malarkey
Robert Mesko
Paige Miller
Lauren Murray
Makenzie Musselman
Jasmin Nguyen
Jude Nocito
Rashid Ofsiam
Meadow Parry
Aaron Patton
Bradie Paulewicz
Stephen Phillips
Don Riemensnyder
Derek Rizzo
Blake Seiwell
Kaylee Shaw
Cassidy Siglin
Paige Slavinski
Margaret Smith
Arianna Spurlin
Jamie Timlin
Merylin Tyrrell
Clark Vanorden
Alexander Vasquez
Sarah Williams
Carly Yoder
Brady Zapoticky
Juliana Ziomkowski
Sophomores:
Julia Antall
Xavier Arzola
Paige Banks
Theo Barr
Brooke Bebo
Roderick Bransford
Benjamin Bush
Addison Cavill
Addyson Cervenak
Kevin Chen
Hannah Clark
Mia DelGaudio
Hannah Dillon
Michael Elgonitis
Isabella Florenza
Harmony Gronkowski
Isabel Handley
Michaela Harrington
Makenzie Hrivnak
Adelaide Kanton
Jacqlynn Kern
Aubrey Kirwan
Ali Kurna
Megan Kuzma
Camryn Laule
Noah Love
Izabela Makukova
Benjamin Mattey
Alison Mazur
Brady Mizzer
Andrew Popielarz
Joseph Raub
Leah Ricardo
Lia Riley
Lena Rogala
Mia Salsberg
Sarah Snowdon
Elena Swanson
Kaylie Swida
Emma Szuch
Peyton VanValkenburgh
Spencer Walker
Nico Wilk
Trevor Williams
Lyla Wydra
Allyson Wysocki
Madeline Zuk
Freshman:
Alyssa Aguilar
Nicholas Bednar
Jordan Bender
Ethan Burns
Brianna Casey
Nico Cella
Emily Ceron
Dylan Chapman
Elijah Close
Emily Davidson
Erin Duffy
Aidan Dyer
Jonathan Ference
Patrick Flanagan
Ian Frey
Lillie Harbester-Bokrosh
Chase Harris
Gabriella Iorio
Jacob Kachinko
Sutton Kern
Alexis Kiser
Ava Knorr
Kaya Koflanovich
Karly Kovitch
John McGuire
Dylan Miller
Caitlyn Mizzer
Isabella Moeckl
Keegan Mulcahy
Cecilia Nguyen
Payton Panaway
Hunter Pitcavage
Connor Provow
Ava Pugliese
Regan Quinn
Lily Ratchford
Savannah Remus
Ryan Roman
Bryden Rosencrans
Kevin Seidel
Tyler Spaciano
Adelynn Sromovski
Layla Williams
Abigail Worth
David Worth
Jenna Young
SECOND HONORS
Seniors:
Benjamin Ackourey
Sarah Allen
Ryan Andress
Shelby Bedony
Maximilian Bransford
Mason Calvey
Zachary Coy
Madison Danishanko
Annalouise Fotiadis
Anson George
Cameron Hudgins
Daniel Jones
Donald Leverett III
Leah Mead
Kassidy Motley
Trevor Radvanyi
Hannah Scherer
Logan Slacktish
Jeffrey Spangenberg
Juliana Stapleton
Sophia Tellis
Myles Tirpak
Itzel Tlatenchi
Maddoc Watkins
Juniors:
Evan Allen
Kareem Almeky
Nina Barrouk
Lucien Burkhardt
Ashlyne Chesonis
Mckenna Cochran
Abigail Cookus-Gnoinski
Rylie Hoyes
Lilly Jones
Kaitlynn Keller
Gabrielle Kerrick
Lawrence Long
Jada Mason
Julius Mucha
Croix Pevear
Gina Pugliese
Cole Rigol
Tyler Rittenhouse
Savannah Simon
Samuel Steinruck
Yaretzi Tlatenhi
Benjamin Wickenheiser
Zachary Williams
Sophomores:
Matteo Berry
Kael Berry
Lila Chamberlain
Travis Cheskiewitz
Addison Costantino
Samantha Dixon
Olivia Farrell
Abigail Friedenthal
Nicholas Gonzalez
Emily Grochal
Conor Healey
Amirah Hora
Kaylee Humenansky
Mason Kivler
Kailey Kovaleski
Aleigha Ladamus
Colin Martin
Leo Matus
Julie Mulzoff
Luke Nicolai
Fiona Piazza
Nathan Sakulich
Mia Saracinaj
Charles Stephens
Massimo Winters
Freshmen:
Jaydin Benscoter
Jack Berti
Jack Daly
Tyler Daniels
Aidan Hilburt
Natalie Hinsdale
Fiona Johnson-Fallon
Kayden Kopiak
Samantha Kuniskas
Angela Loftus
Angel Mackay
Jaelyn Palmer
Brooke Radginski
Tyler Richards
Mason Rinehimer
Robert Robbins III
Charlie Rother
Chase Specht
Juliana Torres
Garrett Voitek
Nina Webb
Robert West
James Youngblood