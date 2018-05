Back Mountain residents graduate from Luzerne County Community College

WILKEs-BARRE TWP. — The following Back Mountain students were among students who received degrees from Luzerne County Community College during the college’s 50th annual commencement ceremony Thursday, May 24, at Mohegan Sun Arena:

Associate in Science

Cole G. Barbacci, Harveys Lake; Jade Amber Butler, Dallas; Farrad Kareem Condry, Wyoming; Hope Ann Crawn, Dallas; Chase David Cummings, Shavertown; Whitney A. Cunningham, Shavertown; Tracy Lynn DeRemer, Harveys Lake; Brian J. Ferkel, Dallas; Elizabeth Ashley Foglietta, Wyoming; Heather Diane Harvey, Dallas; Jamie Ianniccari, Shavertown; Nina Marush Jancewicz, Dallas; Brandon James Kozlowski, Shavertown; Alexandria Sophia Krebs, Shavertown; Shane Christopher Kreller, Sweet Valley; Bryan J. Lazur, Dallas; Mary Lynn Manganello, Dallas; John Joseph Marianacci, Wyoming; Maria Regina Marianacci, Wyoming; Michael Joseph Marr, Dallas; Helen My Huong Nguyen, Shavertown; Denee Noelle Nichols, Hunlock Creek; Brittany Ann Petrosky, Sweet Valley; Bria Michelle Polachek, Trucksville; Robert C. Reichold, Dallas; Brandon Michael Scott, Sweet Valley; Gayle M. Szabo, Hunlock Creek; Mikayla Elizabeth Weston, Hunlock Creek; William Joseph Wolf, Wyoming; and Christina Ann Yannuzzi, Shavertown.

Associate in Applied Science

Eric Michael Anderson, Shavertown; Heather Elan Baranski, Wyoming; Judith A. Bonk, West Wyoming; Shannen Brady, Sweet Valley; Alec Arden Breisch, West Wyoming; Kayla D. Brown, Dallas; David Jesus Chavez, Shavertown; Crystal Catherine Chiapuzzi, Shavertown; Ronald P. Chupka, Shavertown; Nicole Marie Coats, Dallas; Chase Adrian DeRoberto, Dallas; Ariana Lynn Drayton, Hunlock Creek; Brianna C. Dugas, Wyoming; Ryan Joseph Dunsmuir, Hunlock Creek; Teri Christina Faroux Spencer, Hunlock Creek; Keith Alan Gillette, Dallas; Tyler Gransden, Hunlock Creek; Brett Victor Green, Dallas; Thomas Martin Harpersberger, Dallas; John J. Hodle, Dallas; Chery Hogrebe, Dallas

Also, Angela Ann Kaczmarek, Dallas; Alexander Kane, Dallas; Kyle Joseph Katchko, Sweet Valley; Sarah Lynn Kerpovich, Shavertown; John Kohl, Harveys Lake; Abby L. Lee, Wyoming; Taylore Ann Lewandowski, Dallas; Nicholas Edward Major, Hunlock Creek; Jared Thomas McGrath, Wyoming; Jessica R. Murphy, Dallas; Jordyn Rae Nast, Hunlock Creek; Robert James Nayavich, Harveys Lake; Nicholas Robert Oberst, Dallas; Brian Michael Orbin, Dallas; Margaret Ann Ostrowski, West Wyoming; Megan Noelle Parsons, Dallas; Katelyn Anne Pelton, Dallas; Sara Rose Pirl, Dallas; Albert Armando Pisaneschi, Wyoming; Anthony Pizzo, Dallas; Wesley Charles Price, Dallas; Lacy R. Rice, Dallas; Lauren Frances Scafidi, Shavertown; Rachel M. Seward, Monroe Township; Caroline Bridget-Morgan Sheehan, Dallas; Bethany L. Taylor, Hunlock Creek; Rachael Ann Waligun, Shavertown; Desirae A. Waltman, Trucksville; Paula Rose Wasluck, Wyoming; Corey Michael Weaver, Dallas; and Heather Linn Willoughby, Trucksville.

Certificate of Specialization

Corey Joseph Guiliano, Trucksville; Nathan Thomas Pavlichko, Dallas; and Allyson Mary Shatrowskas, Shavertown.

Diploma

Jonathan M. Fiorelli, Shavertown; John J. Hodle, Dallas; and Bethany L. Taylor, Hunlock Creek.