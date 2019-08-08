Brianna Grey, of Tunkhannock, studies in Galapagos Islands

August 8, 2019 Dallas Post Local 0
-

SELINSGROVE — Brianna Grey, of Tunkhannock, was one of 16 students from Susquehanna University who recently studied in the Galapagos Islands as part of the university’s Global Opportunities (GO) program.

The experience, titled GalapaGOs, is an interdisciplinary, collaborative course that familiarizes students with methods, theories, approaches and histories necessary for understanding biological and cultural diversity in the Galapagos Islands of Ecuador. Students visited Isabela, Santa Cruz and San Cristobal Islands; participated in park maintenance outreach programs; explored dazzling beaches and volcanoes; toured local breeding centers and farms; and witnessed marine life through snorkeling and kayaking trips.

Grey is an early childhood education major in the Class of 2020. A 2016 graduate of Tunkhannock High School, she is the daughter of John and Monika Grey.

https://www.mydallaspost.com/wp-content/uploads/2019/08/web1_SU.jpg