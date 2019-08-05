Dallas American Legion plans Perfect Peach Sale for Aug. 17

August 5, 2019 Dallas Post Local 0
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DALLAS — Daddow-Isaacs Dallas American Legion Post 672 will conduct its annual Perfect Peach Sale on Saturday, Aug. 17 beginning at 9 a.m. A donation of $13 a peck, or $25 for a 1/2 bushel will be appreciated. Contact Clarence J. Michael at 570-675-0488 for further information. Boy Scout Troop 281 will assist the Legionnaires.

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