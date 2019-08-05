Daddow-Isaacs Dallas American Legion Post 672 discusses installation

August 5, 2019 Dallas Post Local 0
From left, are Charles Fleming, Darlene Kupstas, George Tucker, Joe Kelley of Daddow-Isaacs Dallas American Legion Post 672. - Submitted photo

Daddow-Isaacs Dallas American Legion Post 672 had a meeting to discuss the installation of the new commander.

Current Commander Charles Fleming offered congratulations to the newly-elected Commander Darlene Kupstas. George Tucker, Adjutant, and Joe Kelley, District 12 Treasurer, offered suggestions on the upcoming installation ceremony which will be held Sept. 14. All Legion Post 672 members are invited to attend.

The annual Perfect Peach Sale which will be held on Saturday, Au.t 17 was also discussed.

From left, are Charles Fleming, Darlene Kupstas, George Tucker, Joe Kelley of Daddow-Isaacs Dallas American Legion Post 672.
https://www.mydallaspost.com/wp-content/uploads/2019/08/web1_New-Commander-2019.jpgFrom left, are Charles Fleming, Darlene Kupstas, George Tucker, Joe Kelley of Daddow-Isaacs Dallas American Legion Post 672. Submitted photo