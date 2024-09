WILKEs-BARRE — Back Mountain students who received degrees from King’s College during the 70th commencement exercises May 19 are:

MASTER OF EDUCATION

CURRICULUM AND INSTRUCTION

Melissa Ann Bonczewski, Wyoming

MASTER OF SCIENCE

HEALTH CARE ADMINISTRATION

Ramya Gajula, Shavertown

Ranya Christina Grzyboski, Hunlock Creek

Kaitlyn Moran, Tunkhannock

Sara Lynn Eckman, Dallas

BACHELOR OF ARTS

CRIMINAL JUSTICE

Andrew N. Stubeda, Dallas

EDUCATION

Michael W. Davis, Shavertown

Courtney Megan Wagner, Shavertown

ENVIRONMENTAL STUDIES

Neil P. Mras, Hunlock Creek

POLITICAL SCIENCE

Madison Ann Hindmarsh, Wyoming

PROFESSIONAL WRITING

Amy Lisa Higgins, Sweet Valley

Jill L. Patton, Monroe Township

PSYCHOLOGY

Hannah Raineri, Shavertown

BACHELOR OF SCIENCE

BIOLOGY

Paige Joy Elizabeth Cuba, Dallas

Gabriella Maria Darbenzio, Dallas

Cayle Rae Spencer, Sweet Valley

ENVIRONMENTAL SCIENCE

Benjamin R. Siegel, Falls

EXERCISE SCIENCE

Ellen Marie Kuzma, Tunkhannock

Alexis Ann Steeber, Shickshinny

MEDICAL STUDIES

Aleaha M. Blazick, Shavertown

Elizabeth Josephine Kutza, Wyoming

Amanda M. Schwerdtman, Dallas

NEUROSCIENCE

Olivia Leigh Musto, Dallas

BACHELOR OF SCIENCE BUSINESS ADMINISTRATION

ACCOUNTING

Jason Morgan, Forty Fort

Carmen A. Randazzo, West Wyoming

Michael Avery Symeon, Shavertown

John D. Tomasura, Jr., Sweet Valley

Stephanie M. Zimmerman, Shavertown

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Julie Anne Price, Wyoming

Rachel Irene Zultevicz, Shickshinny

MARKETING

Michaela L. Benczkowski, Noxen