Lake-Lehman sixth-graders named to Honor Roll

LEHMAN TWP. — The following sixth-grade students in the Lake-Lehman School Dsitrict has been named to the Honor Roll for the second marking period of the 2018-2019 academic year.

LAKE-NOXEN ELEMENTARY SCHOOL

Landen Aritz

Taysia Bass

Savannah Chaparro

Gianna Dominick

Samuel Higgins

Reilley Kirkutis

Alahna Morris

Jake Naugle

Connor Smigielski

Thomas Zurawski

LEHMAN-JACKSON ELEMENTARY SCHOOL

Noah Berry

Savannah Conner

Isabella DeCesaris

Kirsten Finarelli

Samuel Finarelli

Cassidy Gallagher

Mia Gramlich

Ashley Hudak

Jonathan McGurk

Ryan Michaels

Alana Palmaioli

Cole Park

Joseph Pinnacoli

Javer Rogowski

Jonathan Sassi

Chase Smith

Giada Ward

Jonathon White

ROSS ELEMENTARY

Rachel Derhammer

Hayden Evans

Cortney Guastella

William Janosky III

Brynlee Konopinski

Tyler Lukavitch

Tristan Purdy

Gary Stec

Aaron Stroud

Ella Wilson