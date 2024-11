WILKES-BARRE — Dr. Joseph Evan, provost and vice president for academic affairs at King’s College, recently announced the Back Mountain students who have qualified for the fall 2018 dean’s list.

Daryn Bay, Dallas

Brielle Brace, Dallas

Mallory Faux, Dallas

Daniel Harpersberger, Dallas

Joshua Hunter, Dallas

Nicholas James, Dallas

Olivia Musto, Dallas

Mikayla Reynolds, Dallas

Larson Rice, Dallas

Amanda Schwerdtman, Dallas

Kelsey Kasisky, Falls

Cheyenne Huffman, Hunlock Creek

Neil Mras, Hunlock Creek

Angeline Ruckle, Hunlock Creek

Matthew Makara, Lehman

Mikayla Kidd, Monroe Township

Jill Patton, Monroe Township

Sabrina Traver, Monroe Township

Aleaha Blazick, Shavertown

Nora Brown, Shavertown

Michael Caravaggio, Shavertown

Issa Dahdal, Shavertown

Michael Davis, Shavertown

Chase Feeney, Shavertown

Tabitha Grabowski, Shavertown

Kaitlyn Kochanski, Shavertown

Emma Lehman, Shavertown

Samantha Rinehimer, Shavertown

Rayna Roberts, Shavertown

Dylan Shaver, Shavertown

Jack Symeon, Shavertown

Michael Symeon, Shavertown

Ethan Szczecinski, Shavertown

Josephina Treslar, Shavertown

Cameron, Tuck, Shavertown

Courtney, Wagner, Shavertown

Stephanie Zimmerman, Shavertown

Hannah Marvin, Shickshinny

Alex Schechterly, Shickshinny

Alexis Steeber, Shickshinny

Thomas Swiatek, Shickshinny

Rachel Zultevicz, Shickshinny

Jacob Hummel, Sweet Valley

Josh Sayre, Sweet Valley

Brandon Scott, Sweet Valley

Connor Zekas, Sweet Valley

Aaron Bartron, Tunkhannock

Nikole Costaris, Tunkhannock

Ellen Kuzma, Tunkhannock

Ariana Lizza, Tunkhannock

Sarah Ross, Tunkhannock

Alicia Spudis, Tunkhannock

Alyssa Vikara, Tunkhannock

Laura Campbell, Wyoming

Joshua Frankevich, Wyoming

Sydney Fulton, Wyoming

Rachel Healey, Wyoming

Madison Hindmarsh, Wyoming

Ray Knaub, Wyoming

Elizabeth Kutza, Wyoming

Nicholas Leon, Wyoming

Jessica Parente, Wyoming

Kristi Ann Skok, Wyoming