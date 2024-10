Cassidy Shults, principal of the Northwest Area Elementary Schools, has released the Honor Roll for the first marking period of the 2018-2019 academic year.

“95”

Fourth grade – Auria Daniels, Abigail Everett, Cheyenna Federici, Delila Grant, Allena Groff, Evelyn Karr, Cayden Masakowski, Alexis McLaughlin, Callie Moyer, Wyatt Orlowski, Georgia Rittenhouse, Nash Tutorow, Maximus Voyton, Robert Voyton lll, and Carlee Wildner.

Fifth grade – Elise Burger, Hailey Davenport, Addisyn Diltz, Collin Marvin, Emma Pavlica, and Paul Voyton, Jr.

Sixth grade – Sylvia Bash, Georgia Baskett, Emma Chesnet, Russel Cramer, Carlee DeMarest, Trevor Dietz, Madison Drumheller, Lily Grant, Rylie Lamoreaux, Jozshua Miner, Ava Siergiej, Cody Wilson, and Dulcie Zeveney.

“90”

Fourth grade – Arianna Bennett, Benjamin Bonham, Makayla Gregorio, Abagail Kingsbury, Bodie Logsdon, Brayden Lynn, Julianna Miller, Bryce Monahan, Brandon Remphey, Benjamin Rodney, Marissa Roeder, Ava Ruckle, Macis Spencer, and Emily Voyton.

Fifth grade – Garrett Bau, Logan Farver, Julia Hasinus, Ashlyn Hermanofski, Camille Ide, Haleigh Ide, Maliya Koromi, Kaiori Lamoreaux, Kaylee Meeker, Alexander Mieczkowski, Jenna Robaczewski, Abby Rodney, Deanna Rodney, Tyler Rosengrant, Christian Siesko, Spencer Sink, Devan Spinelli, Chase Strunk, Adler Weingartner, and Arheya Williams.

Sixth grade – Ashlynn Bach, Allyson Brubaker, Selina Davenport, Emily Davis, Tyler Dobinski, Oliver Heintzelman, Amelia Karr, Abigail Killian, Anjeline Kosakowski, Rayne Lee, Alexander Mahle, Paige Melton, Ryan Miner, Randy Moyer, Jr., Erica Newman, Brent Parnell, Chase Patterson, Colin Perkins, Tristin Rushnock, Kelly Sherman, Isabella Sherrick, Breanna Walker, Kira Watkins, Ava Whitesell, and Tessa Yaple.