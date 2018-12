Dallas High School students named to first-quarter Honor Roll

Mr. Jason H. Rushmer, Dallas High School principal, announces the first quarter honor roll.

The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.

HONORS WITH DISTINCTION

Seniors

Joseph Aliciene III

Brianna Brennan

Shelby Carr

Gianna Centrella

Abigail Curtis

Amanda Danishanko

Lauren Delamater

Hannah Doran

Haley Fennell

Justin Finarelli

Emily Fleming

Ivy Fox

Zachary Hill

Andrew Hirko

Christina Hoidra

Nicole Jacobs

Lindsey Jorda

Alexander Kapral

Erin Kelly

Samantha Kern

Sydney Kraynack

Michael Luksic

Dante Marianacci

Courtney Moss

Christian Motley

Gianna Musto

Steven Newell

Brian Novicki

Raymond Perez

Michael Quinnan

Benjamin Reavy

Rachel Ricker

Renee Rinehimer

Mitchell Rome

Christina Schuler

Jaelyn Shaver

Bailey Slacktish

Sydney Strickland

Caleb Sweitzer

Eric Weiss

Grace Young

Ethan Zawatski

Eugene Ziemba

Juniors

Kaylee Albrecht

Joshua Balara

August Bednar

Liliana Carredo

Olivia Connors

Gwyn Cruz

Olivia Delevan

Alexandre DeRome

Gracie Dombroski

Ethan Dyrli

Isabella Farina

Maria Fioti

Alison Francis

Olivia Habib

Terrence Herron

Matthew Hirko

Makenna Kaminski

Everett Klusmeyer

Morgan Landau

Nina Malkemes

Jensen Meade

Andrew Molitoris

Sam Nocito

Kristen O’Malley

Tyler Osipower

Shreena Patel

Madison Porasky

Dominick Rizzo

Olivia Roback

Abigail Rosso

Gabrielle Sabatini

Anna Samanas

Matthew Scherer

Dean Shaver

Joellen Spencer

Abigail Sutzko

EmmaSweitzer

Shane Szczecinski

Trent Szczecinski

John Toussaint

Kaitlyn Vanetten

Hannah Wolfe

Colin Zeiss

Jeremy Zolner

Sophomores

Noah Abdulqawi

Amelia Bendick

Maura Berecin

Ava Bonita

Claire Charlton

Emily Crahall

Wade Curtis

Hope Frantz

Nikolus Gashi

Andrew Gryskevicz

Logan Hayes

Olivia Karcutskie

Julia Kocher

Gabriela Krochta

Allyson Kugler

Sam Leandri

Alex Lian

Janice Lisman

Andrew Lojewski

Zachary Luksic

Julia Macey

Meagan Manzella

Zachary McEntee

Karly Milazzo

Logan Moore

Kareem Morsy

Hanna Oldt

Lauren Palfey

Shelby Pocono

Garrett Porasky

Mia Reiner

Ethan Shilanski

Paul Shoemaker

Alexandra Strobel

Sydney Tellis

Riley Wren

Freshmen

Danielle Blessner

Kaya Brown

Emma Brown

Elena Burdge

Delaney Butler

Steven Carr

Lorelei Centrella

Audrey DelGaudio

Jake DelGaudio

Emma Dombroski

Nadia Evanosky

Janet Federici

Austin Finarelli

Paige Frank

Samantha Handley

Allison Hrivnak

Olivia Jorda

Jason Joshi

Connor Kavanagh

Kyle Kintz

Lorisa Klinger

Andolena Kovacs

Megan MacNeely

Komal Mathon

Alexis Mikolosko

Kyleigh Motley

Douglas Newbigging Jr.

Nicholas Nocito

Matthew Oley

Cara Pocono

Olivia Podskoch

Alyssa Pritchard

Kalie Rizzo

Derrick Rygelski

Morgan Sakulich

Amelie Salahie

Julia Sciandra

Morgan Solano

Nina Swailes

Michael Williams

Joseph Wysocki

Kya Yourdon

Allison Zeiss

FIRST HONORS

Seniors

Angelena Allen

Kayla Barber

John Betzko

Emily Bogdon

Colin Bowanko

Elizabeth Chamberlain

Blake Chopyak

Faith Christman

Noah Delevan

Ava Dettore

Mia Dixon

Haydon Edwards-Lewis

Mikayla Engler

Dylan Feeney

Jennifer Friedenthal

Amanda Good

Isabella Green

Dylan Hakim

Elizabeth Hulbert

Grace Jarden

Brenden Jesse

Daniel Jones

Heath Jones

Nicholas Kachur

Jacqueline Kalinosky

Makenzie Kapitula

Johanna Kiska

Brian Kmetz

Julianna Koerwer

Julia Krawetz

Michael Lee

Beaudyn Lewis

Dillon Major

Kyle McAndrew

Ryan McDermott

Danielle McDougal

Elisabeth Mead

Andrew Menig

Ethan Mooney

Hannah Morgan

Joseph Nardone

Jacob Novitski

Gabrielle Olenginski

Sophia Ormando

Nathan Ostroski

Zachary Palfey

Olivia Panzer

Keely Patton

William Petherick

Alyssa Podskoch

Brandon Porasky

Makayla Potsko

Madison Riley

Matthew Roberts

Ryan Schmid

Ethan Scioscia

Chloe Scott

Megan Sebastianelli

Jacob Smith

Hailey Sobocinski

Alexander Solano

Nicholas Solinsky

Gianna Spaciano

Zachary Strazdus

Madelyn Swire

Hannah Thomas

Laura Timinski

Bailey Tregan

Andrew Trumm

Vincent Vespico IV

Caitlin Walsh

Brandi Yale

Hannah Yanovich

Savannah Zimmerman

Juniors

Kevin Allen

Ian Atkinson

Francesca Augustine

Madison Baloga

Shannon Barrett

Rylie Bay

Emma Berger

Sydney Bittner

Zachary Blockus

Rebekah Boback

Megan Borton

Skyler Boyer

Karisa Brunges

Samantha Bufalino

Lauren Charlton

Nathan Collins

Sarah Cominsky

Gabriella Compres

Noah Cooper

Noah Daily

Luke Delgaudio

Madison Dixon

Morgan Dworak

Jack Farrell

Emily Finnegan

Cassidy Ford

Derek Gordon

Haley Habrack

Abigail Hastings

Cheyanna Hillman

Zachary Holthaus

Lyndsey Hornlein

Sydney Hornlen

Steven Horst

Alexander Jennings

Mia Karcutskie

Carley Kavanagh

Rachel Klinges

Sarah Krokos

Robert Lauer

Clinton Lehman

Jennifer Leonard

Melissa Leonard

Christiana Leu

Reese Lewandowski

David Lipinski

Robert Lukasavage

Michael Lukasavage

Nora Luke

Morgan MacNeely

Samantha Matushek

Lucas McGeehan

Jared McGuire

Alexey Metz

Samantha Michael

Mira Miller

Olivia Molter

Jacy Muldoon

Logan Nystrand

Shannon O’Donnell

Jacob Onda

Brett Ostroski

Hannah Ostrowski

Sydney Perloff

Madison Pertl

Calvin Polachek

David Rinehimer

Benjamin Rogers

Heather Samsel

Emma Sarley

Dylan Schuster

Kayla Segear

Jake Shaver

Hannah Shultz

Madison Sinoracki

Sarah Stallard

Michael Starbuck

Jacob Thomas

Kaylee Yagloski

Benamin Yanchick

Jack Zeyher

Grace Zurn

Sophomores

Siwar Abdo

Gabrielle Avila

Sabrina Barlow

Samuel Barral

Amanda Bedony

Abigail Blockus

Katie Bogdon

Chloe Burke

Madison Carlsson

Claudia Carver

Alondra Church

Aidan Conrad

Brady Dautrich

Vidhan Dhol

Drew Dickson

Benjamin Fife

Spencer Gabriele

Aubrey Halbach

Isabella Hill

Kaci Hockenberry

Alyssa Hopple

Kayla Hopple

Jillian Kapitula

Anthony King

Samantha Leon

John Luke

Colin Marshall

Julia Montgomery

Julia Nicholson

Tegan Ostroski

Rachael Panzer

Madyson Pendolphi

Julia Phillips

Thomas Pierce

Amanda Puza

Celia Reabuck

Robert Redmond III

Kaylie Rollman

Chase Ross

Harley Sabol

Brayden Saracino

Taylor Sitkowski

Alexis Spudis

Chrectien Stoss

John Stout

Paige Tamagnini

Emma Thomas

Sidney Thomas

Eric Timlin

Morgan Vincelli

Emily Weiland

Carla Weiss

Freshmen

Gabriel Allen

Elena Berti

Hannah Blazure

Olivia Buro

Julia Buro

Lauren Butwin

Delaney Butwin

Zachary Calkins

Rachel Chamberlain

Sawyer Christman

Samuel Collins

Kaitlyn Conrad

Ryan Cooper

Logan Dalsanto

Ashley Decker

Leah Dettore

Patrick Doran

Matthew Esposito

Kayleigh Fisher

Alexia Gronski

Benjamin Higgins

Thomas Janoski

Matthew Jesse

Zachary Jesse

Shauna Kern

Emma Klusmeyer

Jesse Kosierowski

James Lehane

Marlee Letoski

Cades Linder

Mia Linder

Lauren Mackey

Olivia Maniskas

Edward Matushek

Morgan McAndrew

Maeve McAvoy

Mallory McGeehan

Emily Miller

Brielle Moser

Alicia Napersky

Bryan Osipower

Kaydence Palfreyman

Lukas Polachek

Marc Ramirez

Brooke Robbins

Maggie Ropietski

Kyla Saracino

Sarah Sedeski

Caden Skasko

Anna Smagin

Gabriella Spaciano

Caroline Stallard

Gabija Stewart

James Tigue-Ruane

Danielle Toughill

Robert Wicht IV

Lydia Wrubel

Angelo Zarola

Kaylin Zelinski

Colby Zern

SECOND HONORS

Seniors

Michael Anderson

Chelsea Bednarek

Audrey Blessner

Jacob Calkins

Hailey Chamberlain

Nichole Conrad

Logan Cote

Sean Cuba

Catherine Daly

Samantha Dixon

Benjamin Emershaw

Justin Fell

Matthew Ferrara

Kyle Greenwood

Tabitha Kenzakoski

Darren Kerdesky

Hunter Landon

Alexis Lanza

Evan Sabecky

Joshua Specht

Alicia Vincelli

Eric Williams

Alexandria Zurn

Juniors

Joshua Anderson Jr.

Katryna Ansilio

Thomas Bolesta

Kanisha Cheshire

Jacob Connolly

Dean Davis

Logan Deleur

Jacob Esposito

Ryan Fisher

David Janoski

Madison Kaufer

Raymond Mackey

Daniel Meuser

Kyra Nunez

Jordan Redmond

Joseph Sabatini

Christian Sebastianelli

Xander Shaner

Ashley Shotwell

Sophomores

Dominic Aliciene

Jacob Banta

Mason Baranski

Thomas Baseski

Patrick Beisel

Sydney Brady

Matthew Cheskiewicz

Morgan Cochran

Ryan Collins

David Cooper

Duane Craig

Dale Deyo

Dennis Dukinas

Jeremy Fagan

Mia Fenske

Antonette Grzesek

Sarah Gurzynski

Brooke Higgins

Kaitlyn Hodakowski

Carly Kappler

Samantha Lancaster

Cooper Lewis

Matthew Lukasavage

Madeline Major

Thaddeus Mead

Ashley Mosca

Jordyn Muckey

Joshua Peters

Evan Plank

Jacob Psolka

Dylan Roberts

Michael Ropietski

Clint Smith

Austin Sowga

John Tosi IV

Hayley Vesek

Shannon Wood

Bailey Zelinski

Freshmen

Vanessa Acevedo

David Biscontini III

Caden Boyer

Benjamin Bradley

Stephen Brdaric III

Abigail Chase

Ryan Costello

Jessica Dixon

Kyle Havrilla

Gina Kerrick

Christopher Killian

Billy Kozick Jr.

Kate Lettieri

Abigail Lushefski

Aidan Mateos

Logan Miller

Alexandra Morse

John Mulcahy

Logan Paczewski

Jason Puza

Dylan Rice

Grace Rose

Kayla Rygelski

Trey Schappert

Max Steinruck

Bradley Strazdus

Charles Swepston

Stephanie Wall

Morgan Williams

Olivia Yourdon

Evan Zawadzki

Katherine Zeyher