Dallas High School students named to first-quarter Honor Roll

Mr. Jason H. Rushmer, Dallas High School principal, announces the first quarter honor roll.
The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.
HONORS WITH DISTINCTION
Seniors
Joseph Aliciene III
Brianna Brennan
Shelby Carr
Gianna Centrella
Abigail Curtis
Amanda Danishanko
Lauren Delamater
Hannah Doran
Haley Fennell
Justin Finarelli
Emily Fleming
Ivy Fox
Zachary Hill
Andrew Hirko
Christina Hoidra
Nicole Jacobs
Lindsey Jorda
Alexander Kapral
Erin Kelly
Samantha Kern
Sydney Kraynack
Michael Luksic
Dante Marianacci
Courtney Moss
Christian Motley
Gianna Musto
Steven Newell
Brian Novicki
Raymond Perez
Michael Quinnan
Benjamin Reavy
Rachel Ricker
Renee Rinehimer
Mitchell Rome
Christina Schuler
Jaelyn Shaver
Bailey Slacktish
Sydney Strickland
Caleb Sweitzer
Eric Weiss
Grace Young
Ethan Zawatski
Eugene Ziemba
Juniors
Kaylee Albrecht
Joshua Balara
August Bednar
Liliana Carredo
Olivia Connors
Gwyn Cruz
Olivia Delevan
Alexandre DeRome
Gracie Dombroski
Ethan Dyrli
Isabella Farina
Maria Fioti
Alison Francis
Olivia Habib
Terrence Herron
Matthew Hirko
Makenna Kaminski
Everett Klusmeyer
Morgan Landau
Nina Malkemes
Jensen Meade
Andrew Molitoris
Sam Nocito
Kristen O’Malley
Tyler Osipower
Shreena Patel
Madison Porasky
Dominick Rizzo
Olivia Roback
Abigail Rosso
Gabrielle Sabatini
Anna Samanas
Matthew Scherer
Dean Shaver
Joellen Spencer
Abigail Sutzko
EmmaSweitzer
Shane Szczecinski
Trent Szczecinski
John Toussaint
Kaitlyn Vanetten
Hannah Wolfe
Colin Zeiss
Jeremy Zolner
Sophomores
Noah Abdulqawi
Amelia Bendick
Maura Berecin
Ava Bonita
Claire Charlton
Emily Crahall
Wade Curtis
Hope Frantz
Nikolus Gashi
Andrew Gryskevicz
Logan Hayes
Olivia Karcutskie
Julia Kocher
Gabriela Krochta
Allyson Kugler
Sam Leandri
Alex Lian
Janice Lisman
Andrew Lojewski
Zachary Luksic
Julia Macey
Meagan Manzella
Zachary McEntee
Karly Milazzo
Logan Moore
Kareem Morsy
Hanna Oldt
Lauren Palfey
Shelby Pocono
Garrett Porasky
Mia Reiner
Ethan Shilanski
Paul Shoemaker
Alexandra Strobel
Sydney Tellis
Riley Wren
Freshmen
Danielle Blessner
Kaya Brown
Emma Brown
Elena Burdge
Delaney Butler
Steven Carr
Lorelei Centrella
Audrey DelGaudio
Jake DelGaudio
Emma Dombroski
Nadia Evanosky
Janet Federici
Austin Finarelli
Paige Frank
Samantha Handley
Allison Hrivnak
Olivia Jorda
Jason Joshi
Connor Kavanagh
Kyle Kintz
Lorisa Klinger
Andolena Kovacs
Megan MacNeely
Komal Mathon
Alexis Mikolosko
Kyleigh Motley
Douglas Newbigging Jr.
Nicholas Nocito
Matthew Oley
Cara Pocono
Olivia Podskoch
Alyssa Pritchard
Kalie Rizzo
Derrick Rygelski
Morgan Sakulich
Amelie Salahie
Julia Sciandra
Morgan Solano
Nina Swailes
Michael Williams
Joseph Wysocki
Kya Yourdon
Allison Zeiss
FIRST HONORS
Seniors
Angelena Allen
Kayla Barber
John Betzko
Emily Bogdon
Colin Bowanko
Elizabeth Chamberlain
Blake Chopyak
Faith Christman
Noah Delevan
Ava Dettore
Mia Dixon
Haydon Edwards-Lewis
Mikayla Engler
Dylan Feeney
Jennifer Friedenthal
Amanda Good
Isabella Green
Dylan Hakim
Elizabeth Hulbert
Grace Jarden
Brenden Jesse
Daniel Jones
Heath Jones
Nicholas Kachur
Jacqueline Kalinosky
Makenzie Kapitula
Johanna Kiska
Brian Kmetz
Julianna Koerwer
Julia Krawetz
Michael Lee
Beaudyn Lewis
Dillon Major
Kyle McAndrew
Ryan McDermott
Danielle McDougal
Elisabeth Mead
Andrew Menig
Ethan Mooney
Hannah Morgan
Joseph Nardone
Jacob Novitski
Gabrielle Olenginski
Sophia Ormando
Nathan Ostroski
Zachary Palfey
Olivia Panzer
Keely Patton
William Petherick
Alyssa Podskoch
Brandon Porasky
Makayla Potsko
Madison Riley
Matthew Roberts
Ryan Schmid
Ethan Scioscia
Chloe Scott
Megan Sebastianelli
Jacob Smith
Hailey Sobocinski
Alexander Solano
Nicholas Solinsky
Gianna Spaciano
Zachary Strazdus
Madelyn Swire
Hannah Thomas
Laura Timinski
Bailey Tregan
Andrew Trumm
Vincent Vespico IV
Caitlin Walsh
Brandi Yale
Hannah Yanovich
Savannah Zimmerman
Juniors
Kevin Allen
Ian Atkinson
Francesca Augustine
Madison Baloga
Shannon Barrett
Rylie Bay
Emma Berger
Sydney Bittner
Zachary Blockus
Rebekah Boback
Megan Borton
Skyler Boyer
Karisa Brunges
Samantha Bufalino
Lauren Charlton
Nathan Collins
Sarah Cominsky
Gabriella Compres
Noah Cooper
Noah Daily
Luke Delgaudio
Madison Dixon
Morgan Dworak
Jack Farrell
Emily Finnegan
Cassidy Ford
Derek Gordon
Haley Habrack
Abigail Hastings
Cheyanna Hillman
Zachary Holthaus
Lyndsey Hornlein
Sydney Hornlen
Steven Horst
Alexander Jennings
Mia Karcutskie
Carley Kavanagh
Rachel Klinges
Sarah Krokos
Robert Lauer
Clinton Lehman
Jennifer Leonard
Melissa Leonard
Christiana Leu
Reese Lewandowski
David Lipinski
Robert Lukasavage
Michael Lukasavage
Nora Luke
Morgan MacNeely
Samantha Matushek
Lucas McGeehan
Jared McGuire
Alexey Metz
Samantha Michael
Mira Miller
Olivia Molter
Jacy Muldoon
Logan Nystrand
Shannon O’Donnell
Jacob Onda
Brett Ostroski
Hannah Ostrowski
Sydney Perloff
Madison Pertl
Calvin Polachek
David Rinehimer
Benjamin Rogers
Heather Samsel
Emma Sarley
Dylan Schuster
Kayla Segear
Jake Shaver
Hannah Shultz
Madison Sinoracki
Sarah Stallard
Michael Starbuck
Jacob Thomas
Kaylee Yagloski
Benamin Yanchick
Jack Zeyher
Grace Zurn
Sophomores
Siwar Abdo
Gabrielle Avila
Sabrina Barlow
Samuel Barral
Amanda Bedony
Abigail Blockus
Katie Bogdon
Chloe Burke
Madison Carlsson
Claudia Carver
Alondra Church
Aidan Conrad
Brady Dautrich
Vidhan Dhol
Drew Dickson
Benjamin Fife
Spencer Gabriele
Aubrey Halbach
Isabella Hill
Kaci Hockenberry
Alyssa Hopple
Kayla Hopple
Jillian Kapitula
Anthony King
Samantha Leon
John Luke
Colin Marshall
Julia Montgomery
Julia Nicholson
Tegan Ostroski
Rachael Panzer
Madyson Pendolphi
Julia Phillips
Thomas Pierce
Amanda Puza
Celia Reabuck
Robert Redmond III
Kaylie Rollman
Chase Ross
Harley Sabol
Brayden Saracino
Taylor Sitkowski
Alexis Spudis
Chrectien Stoss
John Stout
Paige Tamagnini
Emma Thomas
Sidney Thomas
Eric Timlin
Morgan Vincelli
Emily Weiland
Carla Weiss
Freshmen
Gabriel Allen
Elena Berti
Hannah Blazure
Olivia Buro
Julia Buro
Lauren Butwin
Delaney Butwin
Zachary Calkins
Rachel Chamberlain
Sawyer Christman
Samuel Collins
Kaitlyn Conrad
Ryan Cooper
Logan Dalsanto
Ashley Decker
Leah Dettore
Patrick Doran
Matthew Esposito
Kayleigh Fisher
Alexia Gronski
Benjamin Higgins
Thomas Janoski
Matthew Jesse
Zachary Jesse
Shauna Kern
Emma Klusmeyer
Jesse Kosierowski
James Lehane
Marlee Letoski
Cades Linder
Mia Linder
Lauren Mackey
Olivia Maniskas
Edward Matushek
Morgan McAndrew
Maeve McAvoy
Mallory McGeehan
Emily Miller
Brielle Moser
Alicia Napersky
Bryan Osipower
Kaydence Palfreyman
Lukas Polachek
Marc Ramirez
Brooke Robbins
Maggie Ropietski
Kyla Saracino
Sarah Sedeski
Caden Skasko
Anna Smagin
Gabriella Spaciano
Caroline Stallard
Gabija Stewart
James Tigue-Ruane
Danielle Toughill
Robert Wicht IV
Lydia Wrubel
Angelo Zarola
Kaylin Zelinski
Colby Zern
SECOND HONORS
Seniors
Michael Anderson
Chelsea Bednarek
Audrey Blessner
Jacob Calkins
Hailey Chamberlain
Nichole Conrad
Logan Cote
Sean Cuba
Catherine Daly
Samantha Dixon
Benjamin Emershaw
Justin Fell
Matthew Ferrara
Kyle Greenwood
Tabitha Kenzakoski
Darren Kerdesky
Hunter Landon
Alexis Lanza
Evan Sabecky
Joshua Specht
Alicia Vincelli
Eric Williams
Alexandria Zurn
Juniors
Joshua Anderson Jr.
Katryna Ansilio
Thomas Bolesta
Kanisha Cheshire
Jacob Connolly
Dean Davis
Logan Deleur
Jacob Esposito
Ryan Fisher
David Janoski
Madison Kaufer
Raymond Mackey
Daniel Meuser
Kyra Nunez
Jordan Redmond
Joseph Sabatini
Christian Sebastianelli
Xander Shaner
Ashley Shotwell
Sophomores
Dominic Aliciene
Jacob Banta
Mason Baranski
Thomas Baseski
Patrick Beisel
Sydney Brady
Matthew Cheskiewicz
Morgan Cochran
Ryan Collins
David Cooper
Duane Craig
Dale Deyo
Dennis Dukinas
Jeremy Fagan
Mia Fenske
Antonette Grzesek
Sarah Gurzynski
Brooke Higgins
Kaitlyn Hodakowski
Carly Kappler
Samantha Lancaster
Cooper Lewis
Matthew Lukasavage
Madeline Major
Thaddeus Mead
Ashley Mosca
Jordyn Muckey
Joshua Peters
Evan Plank
Jacob Psolka
Dylan Roberts
Michael Ropietski
Clint Smith
Austin Sowga
John Tosi IV
Hayley Vesek
Shannon Wood
Bailey Zelinski
Freshmen
Vanessa Acevedo
David Biscontini III
Caden Boyer
Benjamin Bradley
Stephen Brdaric III
Abigail Chase
Ryan Costello
Jessica Dixon
Kyle Havrilla
Gina Kerrick
Christopher Killian
Billy Kozick Jr.
Kate Lettieri
Abigail Lushefski
Aidan Mateos
Logan Miller
Alexandra Morse
John Mulcahy
Logan Paczewski
Jason Puza
Dylan Rice
Grace Rose
Kayla Rygelski
Trey Schappert
Max Steinruck
Bradley Strazdus
Charles Swepston
Stephanie Wall
Morgan Williams
Olivia Yourdon
Evan Zawadzki
Katherine Zeyher