Lake-Lehman sixth-graders named to Honor Roll

LEHMAN TWP. — The following sixth-graders in the Lake-Lehman School District have been named to the Honor Roll for the second marking period of the 2017-2018 academic year.

LAKE-NOXEN

ELEMENTARY

Delila Arnold

Hailey Corey

Molly Fielding

Justin Pudimott

Sean Matysik

Colin Mikolaichik

Ava Nastasiak

Justin Pudimott

Brynn Tereska

Tanner Yanchick

LEHMAN-JACKSON

ELEMENTARY

Hunter Bardo

Seth Berry

Olivia Buckman

Alexi Chervenitski

Callie Dieffenbacher

William Geist

Molly Jenkins

Evan Kaiser

Ryan Krakosky

Brianna London

Michael Lugiano

Connor Martin

Paige Moss

Teagan Norconk

Ronald Pawlowski

Francis Pinnacoli

Frances Scarboro

Allison Vitanovec

McKayla Williams

Benjamin Wnuk

Aaron Wood

ROSS ELEMENTARY

Benjamin Burke

Tyler Coenen

Julianna Conte

Faith Depiero

Sierra Ferrey

Bryon Folmar

Faith Hollenbach

Lucy Honeywell

Jeremy Hospodar

Madison Long

Abigail Matysik

Conner Partington

Mason Pritchard

Mia Qualey

Bayne Raspen

Peter Stec

Adora Stroud

Joshua Williams Jr.