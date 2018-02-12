Lake-Lehman sixth-graders named to Honor Roll

LEHMAN TWP. — The following sixth-graders in the Lake-Lehman School District have been named to the Honor Roll for the second marking period of the 2017-2018 academic year.
LAKE-NOXEN
ELEMENTARY
Delila Arnold
Hailey Corey
Molly Fielding
Justin Pudimott
Sean Matysik
Colin Mikolaichik
Ava Nastasiak
Justin Pudimott
Brynn Tereska
Tanner Yanchick
LEHMAN-JACKSON
ELEMENTARY
Hunter Bardo
Seth Berry
Olivia Buckman
Alexi Chervenitski
Callie Dieffenbacher
William Geist
Molly Jenkins
Evan Kaiser
Ryan Krakosky
Brianna London
Michael Lugiano
Connor Martin
Paige Moss
Teagan Norconk
Ronald Pawlowski
Francis Pinnacoli
Frances Scarboro
Allison Vitanovec
McKayla Williams
Benjamin Wnuk
Aaron Wood
ROSS ELEMENTARY
Benjamin Burke
Tyler Coenen
Julianna Conte
Faith Depiero
Sierra Ferrey
Bryon Folmar
Faith Hollenbach
Lucy Honeywell
Jeremy Hospodar
Madison Long
Abigail Matysik
Conner Partington
Mason Pritchard
Mia Qualey
Bayne Raspen
Peter Stec
Adora Stroud
Joshua Williams Jr.