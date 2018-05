Back Mountain students earn degrees from King’s College

WILKES-BARRE — The following Back Mountain students earned their degrees at the King’s College 69th commencement held on Sunday, May 20.

MASTER OF EDUCATION CURRICULUM AND INSTRUCTION

Reading

Brandy S. Popple, Shavertown

MASTER OF SCIENCE HEALTH CARE ADMINISTRATION

Andrea M. Schiappa, Dallas

Criminal Justice

Margaret A. Michael, Dallas

Economics

Zachary M. Macosky, Dallas

Education

Brooke A. O’Brien, Dallas

Environmental Studies

Dante William DeAngelo, Dallas

General Studies

Jack W. Jones, Shavertown

History

John C. Erdman, Dallas

Spanish

Merissa Konnick, Dallas

Theology

Michael J. Boris, Dallas

BACHELOR OF SCIENCE

Chemistry

Matthew James Sipsky, Hunlock Creek

Medical Studies

Ashley Rose Rood, Sweet Valley

Neuroscience

Jared Michael Hoats, Dallas

Symantha S. Sharon, Shavertown

BACHELOR OF SCIENCE BUSINESS ADMINISTRATION

Accounting

Kellyann C. Anderson, Shavertown

Brandon H. Chackan, Shavertown

Megan L. Johnson, Trucksville

Emily A. Kabalka, Harveys Lake

Alyx E. Koehler, Dallas

Chelsea E. Nugent, Dallas

Human Resources Management

Ivy C Rinehimer, Dallas

Morgan J. Santayana, Wyoming

Management

Justin T. Brojakowski, Dallas

Rudy C. Georgetti, Dallas

Ryan Michael Georgetti, Dallas

George J. Pfeiffer, Dallas

Myron N. Romanchick, Dallas

John Van Scoy, Shavertown