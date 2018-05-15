Dallas High School third quarter honor roll

DALLAS TWP. — Dallas High School Principal Jason H. Rushmer announces the third quarter honor roll.
The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no Cs, Ds, or Fs. First Honors: 93-97, no Ds or Fs. Second Honors: 88-92, no Ds or Fs.
HONORS WITH DISTINCTION
Seniors
Sara Abdo
Audrey Aristeo
Madalyn Arthur
Christina Blankensop
MaKenna Bryant
Cassidy Buda
Jeffery Buscher Jr.
Annalise Cheshire
Caroline Conrad
Christopher Dautrich
Olivia Kimmerle
Angel Klemunes
Andrew Kovalick
Mikail Krochta
Kane Kutz
Claudia Leu
John Macey
Matthew Metzloff
Jordyn Miller
Matthew Pehala
Caitlyn Pike
Mikayla Reynolds
Rayna Roberts
Rachel Rollman
Peyton Ross
Dylan Shaver
Samantha Sorokin
Kaitlyn Strumski
Bryce VanDeutsch
Hannah Vitale
Kyle Zern
Juniors
Angelena Allen
Emily Bogdon
Shelby Carr
Abigail Curtis
Mia Dixon
Haley Fennell
Justin Finarelli
Emily Fleming
Andrew Hirko
Lindsey Jorda
Samantha Kern
Christian Motley
Steven Newell
Raymond Perez
William Petherick
Michael Quinnan
Renee Rinehimer
Mitchell Rome
Christina Schuler
Jaelyn Shaver
Sydney Strickland
Caleb Sweitzer
Grace Young
Kelly Young
Ethan Zawatski
Sophomores
August Bednar
Liliana Carredo
Lauren Charlton
Gwyn Cruz
Olivia Delevan
Alexandre DeRome
Ethan Dyrli
Alison Francis
Olivia Habib
Matthew Hirko
Alexander Jennings
Nina Malkemes
Lucas McGeehan
Andrew Molitoris
Sam Nocito
Kristen O’Malley
Tyler Osipower
Shreena Patel
Dominick Rizzo
Olivia Roback
Gabrielle Sabatini
Matthew Scherer
Joellen Spencer
Sarah Stallard
Shane Szczecinski
Trent Szczecinski
Hannah Wolfe
Colin Zeiss
Jeremy Zolner
Freshmen
Siwar Abdo
Noah Abdulqawi
Gabrielle Avila
Sabrina Barlow
Samuel Barral
Amelia Bendick
Maura Berecin
Phoebe Boespflug
Katie Bogdon
Ava Bonita
Claire Charlton
Alondra Church
Aidan Conrad
Emily Crahall
Wade Curtis
Vidhan Dhol
Drew Dickson
Hope Frantz
Andrew Gryskevicz
Aubrey Halbach
Logan Hayes
Isabella Hill
Kaci Hockenberry
Olivia Karcutskie
Julia Kocher
Gabriela Krochta
Sam Leandri
Alex Lian
Janice Lisman
Andrew Lojewski
Zachary Luksic
Julia Macey
Meagan Manzella
Zachary McEntee
Karly Milazzo
Kareem Morsy
Jordyn Muckey
Hanna Oldt
Lauren Palfey
Julia Phillips
Shelby Pocono
Garrett Porasky
Mia Reinert
Ethan Shilanski
Austin Sowga
Alexandra Strobel
Paige Tamagnini
Sydney Tellis
Morgan Vincelli
Carla Weiss
Riley Wren
FIRST HONORS
Seniors
Scott Alexander
Erin Amos
Rebecca Balara
Samantha Banks
Michael Biesecker
Lucas Birdsall
Nora Brown
Nicholas Carr
Adrhianna Centrella
Sarah Congdon
Issa Dahdal
George Davies
Max Dzugan III
Morgan Edwards-Lewis
Albert Finarelli
Andrew Francis
Sydney Fulton
Rylee Gavlick
Kyle Gurzynski
Emma Hastings
Hollie Holthaus
Hanna Johnson
Olivia Johnson
Joshua Kalna
Kara Kochanski
Nicholas Kocher
Alicia Langan
Alexis Lanunziata
Gianna Leo
Ty Madden
Autumn McCrum
Zachery Minarik
Rylee Muldoon
Ryan Nelligan
Ezequiel Nicholson
Benjamin O’Connell
Margaret Oldeack
Emma Oley
Maria Ostrum
Joseph Parsons
Alexander Perry
Nicole Russell
Michael Sebolka
Christopher Sedeski
Olivia Shenefield
Daniel Stolte
Brody Strickland
Adam Sutton
Rayna Swida
Logan Tompkins
Jake Weiland
Erika Wintersteen
Josh Wyandt
Katherine Yablonsky
Kyle Yagloski
Abigail Zolner
Juniors
Joseph Aliciene III
John Betzko
Colin Bowanko
Brianna Brennan
Jacob Calkins
Elizabeth Chamberlain
Amanda Danishanko
Lauren Delamater
Noah Delevan
Ava Dettore
Hannah Doran
Haydon Edwards-Lewis
Mikayla Engler
Dylan Feeney
Ivy Fox
Jennifer Friedenthal
Dylan Hakim
Zachary Hill
Christina Hoidra
Nicole Jacobs
Grace Jarden
Brenden Jesse
Nicholas Kachur
Makenzie Kapitula
Alexander Kapral
Erin Kelly
Johanna Kiska
Julia Krawetz
Sydney Kraynack
Alexis Lanza
Beaudyn Lewis
Michael Luksic
Kathleen Lydon
Dillon Major
Dante Marianacci
Kyle McAndrew
William McCrum
Elisabeth Mead
Andrew Menig
Ethan Mooney
Gianna Musto
Brian Novicki
Jacob Novitski
Gabrielle Olenginski
Sophia Ormando
Nathan Ostroski
Daniella Pace
Zachary Palfey
Keely Patton
Brandon Porasky
Makayla Potsko
Matthew Roberts
Chloe Scott
Bailey Slacktish
Jacob Smith
Alexander Solano
Nicholas Solinsky
Gianna Spaciano
Zachary Strazdus
Gabrielle Sweeney
Madelyn Swire
Laura Timinski
Andrew Trumm
Alicia Vincelli
Eric Weiss
Eric Williams
Brandi Yale
Hannah Yanovich
Eugene Ziemba
Sophomores
Kaylee Albrecht
Ian Atkinson
Francesca Augustine
Joshua Balara
Madison Baloga
Shannon Barrett
Zachary Blockus
Rebekah Boback
Chloe Boespflug
Megan Borton
Karisa Brunges
Kanisha Cheshire
Nathan Collins
Sarah Cominsky
Jacob Connolly
Noah Cooper
Madison Dixon
Gracie Dombroski
Logan Evanosky
Isabella Farina
Emily Finnegan
Maria Fioti
Cassidy Ford
Derek Gordon
Haley Habrack
Abigail Hastings
Terrence Herron
Zachary Holthaus
Lyndsey Hornlein
Sydney Hornlein
Makenna Kaminski
Mia Karcutskie
Madison Kaufer
Carley Kavanagh
Halle Kern
Rachel Klinges
Everett Klusmeyer
Sarah Krokos
Morgan Landau
Christopher Langan
Robert Lauer
Jennifer Leonard
Melissa Leonard
Christiana Leu
David Lipinski
Morgan MacNeely
Samantha Matushek
Jared McGuire
Alexandra McNee
Jensen Meade
Daniel Meuser
Jacy Muldoon
Shannon O’Donnell
Jacob Onda
Madison Pertl
Calvin Polachek
Madison Porasky
David Rinehimer
Abigail Rosso
Anna Samanas
Emma Sarley
Dean Shaver
Jake Shaver
Madison Sinoracki
Michael Starbuck
Logan Steele
Abigail Sutzko
Emma Sweitzer
Jacob Thomas
John Toussaint
Kaitlyn VanEtten
Jack Zeyher
Freshmen
Mason Baranski
Thomas Baseski
Amanda Bedony
Abigail Blockus
Sydney Brady
Claudia Carver
Matthew Cheskiewicz
Morgan Cochran
Ryan Collins
David Cooper
Brady Dautrich
Dale Deyo
Mia Fenske
Benjamin Fife
Nikolus Gashi
Alyssa Hopple
Kayla Hopple
Jillian Kapitula
Anthony King
Allyson Kugler
Samantha Lancaster
Cooper Lewis
Matthew Lukasavage
John Luke
Colin Marshall
Thaddeus Mead
Julia Montgomery
Logan Moore
Julia Nicholson
Joshua Noone
Tegan Ostroski
Rachael Panzer
Madyson Pendolphi
Joshua Peters
Thomas Pierce
Evan Plank
Jacob Psolka
Amanda Puza
Celia Reabuck
Dylan Roberts
Kaylie Rollman
Michael Ropietski
Chase Ross
Harley Sabol
Brayden Saracino
Paul Shoemaker
Taylor Sitkowski
Carissa Speck
John Stout
Emma Thomas
Sidney Thomas
Eric Timlin
John Tosi IV
Emily Weiland
SECOND HONORS
Seniors
Bradley Adams
Lauren Alves
Emily Baranowski
Victoria Barral
James Bittner
Zachary Bloom
Michael Caravaggio
Alexander Charlton
Ann Clarke
Cassidy Deleur
Drake Dettore
Joseph Deyo III
Joshua Ferris
Collin Gleco
Kimberly Gruver
Joshua Holdredge
Morgan Jenkins
Zachary Kalna
Olivia King
Kade Kravits
Megan Lyons
Samantha Mazula
Evan McClain
Erica McGovern
Drew Patton
Gabriela Ramirez
Melinda Ratchford
Mark Regan
Casattie Roccograndi
Kendra Saba
Kaitlyn Sarday
Dalton Simpson
Michael Vesek IV
Richard Wooditch Jr.
Juniors
Mansour Abdo
Lay Thai Alhashemi
Michael Anderson
Audrey Blessner
Faith Christman
Nichole Conrad
John Costello
Sean Cuba
Catherine Daly
Morgan Davis
Victoria Dent
Amanda Good
Isabella Green
Elizabeth Hulbert
Celeste Josulevicz
Darren Kerdesky
Julianna Koerwer
Adison McClain
Alyssa Podskoch
Madison Riley
Ethan Scioscia
Benjamin Sobieski
Hailey Sobocinski
Joshua Specht
Vincent Vespico IV
Caitlin Walsh
Carter Weaver
Darren Wyffels
Sophomores
Kevin Allen
Katryna Ansilio
Emma Berger
Thomas Bolesta
Gabriella Compres
Luke DelGaudio
Jacob Esposito
Jacob Fenske
Anthony Greco
David Janoski
Samantha Jones
Eric Kriner
Federico Lombardo
Michael Lukasavage
Nora Luke
Scott McLaughlin
Tyler Meyer
Samantha Michael
Brett Ostroski
Heather Samsel
Tanner Saracino
Kayla Segear
Emma Thomas
Kaylee Yagloski
Freshmen
Dominic Aliciene
Jacob Banta
Madison Carlsson
Daniel Cochran
Kiah Donnelly
Daniel Dudick
Dennis Dukinas
Jeremy Fagan
Austin Foor
Sarah Gurzynski
Brooke Higgins
Carly Kappler
Samantha Leon
Gabrielle Olson
Abigail Perrego
Jacob Petherick
Robert Redmond III
Nathan Savignano
Madalyn Strutko
Cristian Vasquez
Erin White