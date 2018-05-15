Dallas High School third quarter honor roll

May 15, 2018 Dallas Post Local, News 0
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DALLAS TWP. — Dallas High School Principal Jason H. Rushmer announces the third quarter honor roll.

The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no Cs, Ds, or Fs. First Honors: 93-97, no Ds or Fs. Second Honors: 88-92, no Ds or Fs.

HONORS WITH DISTINCTION

Seniors

Sara Abdo

Audrey Aristeo

Madalyn Arthur

Christina Blankensop

MaKenna Bryant

Cassidy Buda

Jeffery Buscher Jr.

Annalise Cheshire

Caroline Conrad

Christopher Dautrich

Olivia Kimmerle

Angel Klemunes

Andrew Kovalick

Mikail Krochta

Kane Kutz

Claudia Leu

John Macey

Matthew Metzloff

Jordyn Miller

Matthew Pehala

Caitlyn Pike

Mikayla Reynolds

Rayna Roberts

Rachel Rollman

Peyton Ross

Dylan Shaver

Samantha Sorokin

Kaitlyn Strumski

Bryce VanDeutsch

Hannah Vitale

Kyle Zern

Juniors

Angelena Allen

Emily Bogdon

Shelby Carr

Abigail Curtis

Mia Dixon

Haley Fennell

Justin Finarelli

Emily Fleming

Andrew Hirko

Lindsey Jorda

Samantha Kern

Christian Motley

Steven Newell

Raymond Perez

William Petherick

Michael Quinnan

Renee Rinehimer

Mitchell Rome

Christina Schuler

Jaelyn Shaver

Sydney Strickland

Caleb Sweitzer

Grace Young

Kelly Young

Ethan Zawatski

Sophomores

August Bednar

Liliana Carredo

Lauren Charlton

Gwyn Cruz

Olivia Delevan

Alexandre DeRome

Ethan Dyrli

Alison Francis

Olivia Habib

Matthew Hirko

Alexander Jennings

Nina Malkemes

Lucas McGeehan

Andrew Molitoris

Sam Nocito

Kristen O’Malley

Tyler Osipower

Shreena Patel

Dominick Rizzo

Olivia Roback

Gabrielle Sabatini

Matthew Scherer

Joellen Spencer

Sarah Stallard

Shane Szczecinski

Trent Szczecinski

Hannah Wolfe

Colin Zeiss

Jeremy Zolner

Freshmen

Siwar Abdo

Noah Abdulqawi

Gabrielle Avila

Sabrina Barlow

Samuel Barral

Amelia Bendick

Maura Berecin

Phoebe Boespflug

Katie Bogdon

Ava Bonita

Claire Charlton

Alondra Church

Aidan Conrad

Emily Crahall

Wade Curtis

Vidhan Dhol

Drew Dickson

Hope Frantz

Andrew Gryskevicz

Aubrey Halbach

Logan Hayes

Isabella Hill

Kaci Hockenberry

Olivia Karcutskie

Julia Kocher

Gabriela Krochta

Sam Leandri

Alex Lian

Janice Lisman

Andrew Lojewski

Zachary Luksic

Julia Macey

Meagan Manzella

Zachary McEntee

Karly Milazzo

Kareem Morsy

Jordyn Muckey

Hanna Oldt

Lauren Palfey

Julia Phillips

Shelby Pocono

Garrett Porasky

Mia Reinert

Ethan Shilanski

Austin Sowga

Alexandra Strobel

Paige Tamagnini

Sydney Tellis

Morgan Vincelli

Carla Weiss

Riley Wren

FIRST HONORS

Seniors

Scott Alexander

Erin Amos

Rebecca Balara

Samantha Banks

Michael Biesecker

Lucas Birdsall

Nora Brown

Nicholas Carr

Adrhianna Centrella

Sarah Congdon

Issa Dahdal

George Davies

Max Dzugan III

Morgan Edwards-Lewis

Albert Finarelli

Andrew Francis

Sydney Fulton

Rylee Gavlick

Kyle Gurzynski

Emma Hastings

Hollie Holthaus

Hanna Johnson

Olivia Johnson

Joshua Kalna

Kara Kochanski

Nicholas Kocher

Alicia Langan

Alexis Lanunziata

Gianna Leo

Ty Madden

Autumn McCrum

Zachery Minarik

Rylee Muldoon

Ryan Nelligan

Ezequiel Nicholson

Benjamin O’Connell

Margaret Oldeack

Emma Oley

Maria Ostrum

Joseph Parsons

Alexander Perry

Nicole Russell

Michael Sebolka

Christopher Sedeski

Olivia Shenefield

Daniel Stolte

Brody Strickland

Adam Sutton

Rayna Swida

Logan Tompkins

Jake Weiland

Erika Wintersteen

Josh Wyandt

Katherine Yablonsky

Kyle Yagloski

Abigail Zolner

Juniors

Joseph Aliciene III

John Betzko

Colin Bowanko

Brianna Brennan

Jacob Calkins

Elizabeth Chamberlain

Amanda Danishanko

Lauren Delamater

Noah Delevan

Ava Dettore

Hannah Doran

Haydon Edwards-Lewis

Mikayla Engler

Dylan Feeney

Ivy Fox

Jennifer Friedenthal

Dylan Hakim

Zachary Hill

Christina Hoidra

Nicole Jacobs

Grace Jarden

Brenden Jesse

Nicholas Kachur

Makenzie Kapitula

Alexander Kapral

Erin Kelly

Johanna Kiska

Julia Krawetz

Sydney Kraynack

Alexis Lanza

Beaudyn Lewis

Michael Luksic

Kathleen Lydon

Dillon Major

Dante Marianacci

Kyle McAndrew

William McCrum

Elisabeth Mead

Andrew Menig

Ethan Mooney

Gianna Musto

Brian Novicki

Jacob Novitski

Gabrielle Olenginski

Sophia Ormando

Nathan Ostroski

Daniella Pace

Zachary Palfey

Keely Patton

Brandon Porasky

Makayla Potsko

Matthew Roberts

Chloe Scott

Bailey Slacktish

Jacob Smith

Alexander Solano

Nicholas Solinsky

Gianna Spaciano

Zachary Strazdus

Gabrielle Sweeney

Madelyn Swire

Laura Timinski

Andrew Trumm

Alicia Vincelli

Eric Weiss

Eric Williams

Brandi Yale

Hannah Yanovich

Eugene Ziemba

Sophomores

Kaylee Albrecht

Ian Atkinson

Francesca Augustine

Joshua Balara

Madison Baloga

Shannon Barrett

Zachary Blockus

Rebekah Boback

Chloe Boespflug

Megan Borton

Karisa Brunges

Kanisha Cheshire

Nathan Collins

Sarah Cominsky

Jacob Connolly

Noah Cooper

Madison Dixon

Gracie Dombroski

Logan Evanosky

Isabella Farina

Emily Finnegan

Maria Fioti

Cassidy Ford

Derek Gordon

Haley Habrack

Abigail Hastings

Terrence Herron

Zachary Holthaus

Lyndsey Hornlein

Sydney Hornlein

Makenna Kaminski

Mia Karcutskie

Madison Kaufer

Carley Kavanagh

Halle Kern

Rachel Klinges

Everett Klusmeyer

Sarah Krokos

Morgan Landau

Christopher Langan

Robert Lauer

Jennifer Leonard

Melissa Leonard

Christiana Leu

David Lipinski

Morgan MacNeely

Samantha Matushek

Jared McGuire

Alexandra McNee

Jensen Meade

Daniel Meuser

Jacy Muldoon

Shannon O’Donnell

Jacob Onda

Madison Pertl

Calvin Polachek

Madison Porasky

David Rinehimer

Abigail Rosso

Anna Samanas

Emma Sarley

Dean Shaver

Jake Shaver

Madison Sinoracki

Michael Starbuck

Logan Steele

Abigail Sutzko

Emma Sweitzer

Jacob Thomas

John Toussaint

Kaitlyn VanEtten

Jack Zeyher

Freshmen

Mason Baranski

Thomas Baseski

Amanda Bedony

Abigail Blockus

Sydney Brady

Claudia Carver

Matthew Cheskiewicz

Morgan Cochran

Ryan Collins

David Cooper

Brady Dautrich

Dale Deyo

Mia Fenske

Benjamin Fife

Nikolus Gashi

Alyssa Hopple

Kayla Hopple

Jillian Kapitula

Anthony King

Allyson Kugler

Samantha Lancaster

Cooper Lewis

Matthew Lukasavage

John Luke

Colin Marshall

Thaddeus Mead

Julia Montgomery

Logan Moore

Julia Nicholson

Joshua Noone

Tegan Ostroski

Rachael Panzer

Madyson Pendolphi

Joshua Peters

Thomas Pierce

Evan Plank

Jacob Psolka

Amanda Puza

Celia Reabuck

Dylan Roberts

Kaylie Rollman

Michael Ropietski

Chase Ross

Harley Sabol

Brayden Saracino

Paul Shoemaker

Taylor Sitkowski

Carissa Speck

John Stout

Emma Thomas

Sidney Thomas

Eric Timlin

John Tosi IV

Emily Weiland

SECOND HONORS

Seniors

Bradley Adams

Lauren Alves

Emily Baranowski

Victoria Barral

James Bittner

Zachary Bloom

Michael Caravaggio

Alexander Charlton

Ann Clarke

Cassidy Deleur

Drake Dettore

Joseph Deyo III

Joshua Ferris

Collin Gleco

Kimberly Gruver

Joshua Holdredge

Morgan Jenkins

Zachary Kalna

Olivia King

Kade Kravits

Megan Lyons

Samantha Mazula

Evan McClain

Erica McGovern

Drew Patton

Gabriela Ramirez

Melinda Ratchford

Mark Regan

Casattie Roccograndi

Kendra Saba

Kaitlyn Sarday

Dalton Simpson

Michael Vesek IV

Richard Wooditch Jr.

Juniors

Mansour Abdo

Lay Thai Alhashemi

Michael Anderson

Audrey Blessner

Faith Christman

Nichole Conrad

John Costello

Sean Cuba

Catherine Daly

Morgan Davis

Victoria Dent

Amanda Good

Isabella Green

Elizabeth Hulbert

Celeste Josulevicz

Darren Kerdesky

Julianna Koerwer

Adison McClain

Alyssa Podskoch

Madison Riley

Ethan Scioscia

Benjamin Sobieski

Hailey Sobocinski

Joshua Specht

Vincent Vespico IV

Caitlin Walsh

Carter Weaver

Darren Wyffels

Sophomores

Kevin Allen

Katryna Ansilio

Emma Berger

Thomas Bolesta

Gabriella Compres

Luke DelGaudio

Jacob Esposito

Jacob Fenske

Anthony Greco

David Janoski

Samantha Jones

Eric Kriner

Federico Lombardo

Michael Lukasavage

Nora Luke

Scott McLaughlin

Tyler Meyer

Samantha Michael

Brett Ostroski

Heather Samsel

Tanner Saracino

Kayla Segear

Emma Thomas

Kaylee Yagloski

Freshmen

Dominic Aliciene

Jacob Banta

Madison Carlsson

Daniel Cochran

Kiah Donnelly

Daniel Dudick

Dennis Dukinas

Jeremy Fagan

Austin Foor

Sarah Gurzynski

Brooke Higgins

Carly Kappler

Samantha Leon

Gabrielle Olson

Abigail Perrego

Jacob Petherick

Robert Redmond III

Nathan Savignano

Madalyn Strutko

Cristian Vasquez

Erin White

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