Dallas Middle School third quarter honor roll

DALLAS TWP. — Dallas Middle School Principal and Director of Secondary Curriculum Jeffrey D. Shaffer announces the Third Quarter Honor Roll.
The Honor Roll is determined by the following: Honors With Distinction – 98 or above with no grade lower than 74; First Honors – 93 to 97 with no grade lower than 74; Second Honors – 88 to 92 with no grade lower than 74.
HONORS WITH DISTINCTION
Eighth Grade
Kaya Brown
Lorelei Centrella
Kaitlyn Conrad
Audrey DelGaudio
Jake DelGaudio,
Emma Dombroski
Nadia Evanosky
Janet Federici
Samantha Handley
Allison Hrivnak
Kyle Kintz
Emma Klusmeyer
Komal Mathon
Edward Matushek
Kyleigh Motley
Nicholas Nocito
Olivia Podskoch
Alyssa Pritchard
Kalie Rizzo
Julia Sciandra
Morgan Solano
Caroline Stallard
Nina Swailes
Michael Williams
Allison Zeiss
Seventh Grade
Brandon Banks
Morgan Bednar
Megan Bryk
Michael Bufalino
Lucas Carver
Selina Chen
Cordelia Cigan
Aiden Cotter
Zachary Crahall
Caitlin Curran
Emily Dautrich
Lucas DeRome
Sara Dixon
Seth Dyrli
Peter Federici
Aiden Fennell
Sophia Filali
Gunnar Grebeck
Reagan Halbach
Nolan Hedglin
Emily James
Madison Kerdesky
Isabella Lepore
Jenna Maslowski
Madisyn Musselman
Jordan Nichols
Aidan Niebauer
Erin Oldt
Lauren Oschal
Megan Ostrowski
Madison Pevear
Kira Pomrinke
William Snowdon
Ty Solensky
Chelcie Strobel
Floyd Sutton
Gary Weaver
Sixth Grade
Jackson Barr
Sam Barrouk
Trinity Basara
Juliana Burdge
Mary Dahdal
Sophia DePolo
Gianna Evans
Sarah Gauntlett
Zoe Hakim
Scarlett Hobson-Tomascik
Jianna Jaslar
Daniel Mattey
Katherine McCabe
Bryce Phillips
Caroline Podskoch
Marie Popielarz
Jordan Porasky
Daniel Sabulski
Artem Smagin
Julianna Sobocinski
Jacob Solomon
Carleigh Thomas
Ryan Vallach
Elizabeth Viglone
Natalie Vincelli
Lindsey Yencha
FIRST HONORS
Eighth Grade
Elena Berti
Danielle Blessner
Emma Brown
Elena Burdge
Delaney Butler
Lauren Butwin
Althea Cigan
Samuel Collins
Liam Cook
Leah Dettore
Gianna Dickson
Patrick Doran
Paige Frank
Alexia Gronski
Benjamin Higgins
Marigrace Huntington
Thomas Janoski
Zachary Jesse
Olivia Jorda
Jason Joshi
Connor Kavanagh
Gina Kerrick
Andolena Kovacs
Kate Lettieri
Cades Linder
Mia Linder
Abigail Lushefski
Lauren Mackey
Megan MacNeely
Olivia Maniskas
Morgan McAndrew
Alexis Mikolosko
Emily Miller
Douglas Newbigging
Grace Nicolai
Matthew Oley
Bryan Osipower
Cara Pocono
Jason Puza
Marc Ramirez
Brooke Robbins
Morgan Sakulich
Kyla Saracino
Sarah Sedeski
Caden Skasko
Anna Smagin
Gabriella Spaciano
Robert Wicht IV
Joseph Wysocki
Angelo Zarola
Kaylin Zelinski
Seventh Grade
Jolene Albrecht
Jessica Allen
James Antall
Jessica Atkinson
Parker Bolesta
Jordan Bond
Abigail Boraski
Hayla Bryant
Benjamin Carpenter
Olivia Cavill
Natalie Conrad
Ryan Cuba
Hayden Curran
Sean Dolan
Chloe Dudick
William Filali
Ella Fleschut
Madison Fostock
Caelan Gallagher
Madelyn Gardner
Melody Gill
Sadie Grochal
Shane Healey
Richard Hoyes
Emily Iannucci-Furman
Mark Karcutskie
Colby Klinetob
Danielle Konnick
Abigail Lauer
Claire Lehane
Anderson Leo
Alan Lisman
Olivia Martin
Jordyn Meade
Stephen Miller
Isabella Molitoris
John O’Donnell
Amelia Priebe
Abigail Quinnan
Matthew Richards
Abigail Salitis
John Scherer
Marissa Schuler
Dustin Shaver
Olivia Sitkowski
Victoria Spaciano
Isaiah Stull
Matthew Tosi
Nicholas Vincelli
Bryce Voitek
Courtney Wallace
Zoe Yonkoski
Mary Young
Sixth Grade
Samantha Alaimo
Noor Almeky
Audrianna Atherholt
Brooke Austin
Brynn Bittner
Emma Blazure
Maximilian Bransford
Ryan Brennan
Gabriel Cook
Zachary Coy
John Cummings
Gabriela Da Silva
Landon Daney
Madison Danishanko
Alex DelGaudio
Brianne Dempsey
Anna Dorofeeva
Yana Dorofeeva
Savina Evanosky
Sophia Farina
Kaylee Farrell
Alyssa Fazzi
Lillian Ferretti
AnnaLouise Fotiadis
Allyson Gattuso
Andrew Goodrich
Sophia Gordon
Joshua Gross
Jacob Hoegen
Isabella Jacobs
Nathan Johns
Daniel Jones
Jack Karosa
Emma Krzysik
Alyssa Loftus
Robert Luongo
Camille Marianacci
Elsie McCafferty
Paul McMillan
Leah Mead
Zakary Mikolosko
Mikayla Miller
Lauren Morris
Kassidy Motley
Rory O’Brien
Zachary Paczewski
Matthew Percsi
Sophia Phu
Taylor Pickett
Carlee Reardon
Declan Reavy
Hannah Scherer
Paige Scott
Benedict Sevenski
Jacob Speicher
Sophia Tellis
Madalyn Thomas
Olivia Thomas
Logan Tomkins
Ayden Trevaskis
Jacob Valkenburg
Maddoc Watkins
Jessie Wienckoski
Haily Yakus
Madeline Youngblood
Amber Zimmerman
SECOND HONORS
Eighth Grade
Gabriel Allen
David Biscontini
Hannah Blazure
Caden Boyer
Stephen Brdaric
Julia Buro
Olivia Buro
Delaney Butwin
Steven Carr
Abigail Chase
Sawyer Christman
Logan DalSanto
Riley Donnelly
Matthew Esposito
Austin Finarelli
Matthew Jesse
Shauna Kern
Billy Kozick
Kyle Langan
Marlee Letoski-Stahl
Aidan Mateos
Mallory McGeehan
Alexandra Morse
Brielle Moser
Calli Ogurkis
Logan Paczewski
Maggie Ropietski
Jacob Seymour,
John Sobocinski
Gabija Stewart
James Tigue-Ruane
Morgan Williams
Lydia Wrubel
Colby Zern
Katherine Zeyher
Seventh Grade
Carrie Barletta
Ryan Borton
Tatiana Crane
Abigail DeAnthony
Catherine Elgonitis
Allison Ellsworth
Dominick Fazzino
Chloe Fosko
Cody Konnick
Jacob Koons
Jordan Kovaleski
Brian Kwak
Alyssa Little
Peyton Mamola
Isaac Myers
Brian Nguyen
Vegan O’Donnell
Alexandra Pehala
Joseph Peters
Mary Popielarz
Allie Reardon
Madison Robbins
Steven Straka
Jordan Thomas
Carter Thompson
Michael Timinski
Alivia Vieney
Emily Weiss
Isabella Wickenheiser
Carolyne Wintersteen
Kennedy Wood
Sixth Grade
Benjamin Ackourey
Gavin Adamski
Kevin Basalyga
Shelby Bedony
Sydney Bolesta
Trevor Brdaric
Nikolas Bullers
Kaylee Carver
Nicole Chen
Koehl Comiskey
Abigail Cooper
Abigail Cruz
Ciana Cruz
Michael Cumbo
Nicholas Farrell
Cameron Faux
Alex Fife
Anya Grzesek
Jack Herron
Nathan Hinsdale
Mackenzie Hodakowski
Cameron Hudgins
Ty Kaufer
Gavin Kenzakoski
Cassie Kern
Hannah Khater
Steven Kollar
Kayla Landi
Camryn Mallarkey
Alex Marcin
Colin McCann
Emmett Moore
Adam Perry
Trevor Radvanyi
Savanna Ricker
Nickolas Ripa
Belah Robbins
Samuel Robson
Gabrielle Rogaski
Brady Rosencrans
Logan Sakulich
Isaiah Samuel
Jacob Savignano
David Sinoracki
Logan Slacktish
Archibaldo Stephens
Caleb Stephens
Lucas Tirpak
Myles Tirpak
Chloe Vinnacombe
Lindsay Ward
Andrew Wilk
Tyler Williams