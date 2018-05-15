Dallas Middle School third quarter honor roll

May 15, 2018 Dallas Post Local, News 0
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DALLAS TWP. — Dallas Middle School Principal and Director of Secondary Curriculum Jeffrey D. Shaffer announces the Third Quarter Honor Roll.

The Honor Roll is determined by the following: Honors With Distinction – 98 or above with no grade lower than 74; First Honors – 93 to 97 with no grade lower than 74; Second Honors – 88 to 92 with no grade lower than 74.

HONORS WITH DISTINCTION

Eighth Grade

Kaya Brown

Lorelei Centrella

Kaitlyn Conrad

Audrey DelGaudio

Jake DelGaudio,

Emma Dombroski

Nadia Evanosky

Janet Federici

Samantha Handley

Allison Hrivnak

Kyle Kintz

Emma Klusmeyer

Komal Mathon

Edward Matushek

Kyleigh Motley

Nicholas Nocito

Olivia Podskoch

Alyssa Pritchard

Kalie Rizzo

Julia Sciandra

Morgan Solano

Caroline Stallard

Nina Swailes

Michael Williams

Allison Zeiss

Seventh Grade

Brandon Banks

Morgan Bednar

Megan Bryk

Michael Bufalino

Lucas Carver

Selina Chen

Cordelia Cigan

Aiden Cotter

Zachary Crahall

Caitlin Curran

Emily Dautrich

Lucas DeRome

Sara Dixon

Seth Dyrli

Peter Federici

Aiden Fennell

Sophia Filali

Gunnar Grebeck

Reagan Halbach

Nolan Hedglin

Emily James

Madison Kerdesky

Isabella Lepore

Jenna Maslowski

Madisyn Musselman

Jordan Nichols

Aidan Niebauer

Erin Oldt

Lauren Oschal

Megan Ostrowski

Madison Pevear

Kira Pomrinke

William Snowdon

Ty Solensky

Chelcie Strobel

Floyd Sutton

Gary Weaver

Sixth Grade

Jackson Barr

Sam Barrouk

Trinity Basara

Juliana Burdge

Mary Dahdal

Sophia DePolo

Gianna Evans

Sarah Gauntlett

Zoe Hakim

Scarlett Hobson-Tomascik

Jianna Jaslar

Daniel Mattey

Katherine McCabe

Bryce Phillips

Caroline Podskoch

Marie Popielarz

Jordan Porasky

Daniel Sabulski

Artem Smagin

Julianna Sobocinski

Jacob Solomon

Carleigh Thomas

Ryan Vallach

Elizabeth Viglone

Natalie Vincelli

Lindsey Yencha

FIRST HONORS

Eighth Grade

Elena Berti

Danielle Blessner

Emma Brown

Elena Burdge

Delaney Butler

Lauren Butwin

Althea Cigan

Samuel Collins

Liam Cook

Leah Dettore

Gianna Dickson

Patrick Doran

Paige Frank

Alexia Gronski

Benjamin Higgins

Marigrace Huntington

Thomas Janoski

Zachary Jesse

Olivia Jorda

Jason Joshi

Connor Kavanagh

Gina Kerrick

Andolena Kovacs

Kate Lettieri

Cades Linder

Mia Linder

Abigail Lushefski

Lauren Mackey

Megan MacNeely

Olivia Maniskas

Morgan McAndrew

Alexis Mikolosko

Emily Miller

Douglas Newbigging

Grace Nicolai

Matthew Oley

Bryan Osipower

Cara Pocono

Jason Puza

Marc Ramirez

Brooke Robbins

Morgan Sakulich

Kyla Saracino

Sarah Sedeski

Caden Skasko

Anna Smagin

Gabriella Spaciano

Robert Wicht IV

Joseph Wysocki

Angelo Zarola

Kaylin Zelinski

Seventh Grade

Jolene Albrecht

Jessica Allen

James Antall

Jessica Atkinson

Parker Bolesta

Jordan Bond

Abigail Boraski

Hayla Bryant

Benjamin Carpenter

Olivia Cavill

Natalie Conrad

Ryan Cuba

Hayden Curran

Sean Dolan

Chloe Dudick

William Filali

Ella Fleschut

Madison Fostock

Caelan Gallagher

Madelyn Gardner

Melody Gill

Sadie Grochal

Shane Healey

Richard Hoyes

Emily Iannucci-Furman

Mark Karcutskie

Colby Klinetob

Danielle Konnick

Abigail Lauer

Claire Lehane

Anderson Leo

Alan Lisman

Olivia Martin

Jordyn Meade

Stephen Miller

Isabella Molitoris

John O’Donnell

Amelia Priebe

Abigail Quinnan

Matthew Richards

Abigail Salitis

John Scherer

Marissa Schuler

Dustin Shaver

Olivia Sitkowski

Victoria Spaciano

Isaiah Stull

Matthew Tosi

Nicholas Vincelli

Bryce Voitek

Courtney Wallace

Zoe Yonkoski

Mary Young

Sixth Grade

Samantha Alaimo

Noor Almeky

Audrianna Atherholt

Brooke Austin

Brynn Bittner

Emma Blazure

Maximilian Bransford

Ryan Brennan

Gabriel Cook

Zachary Coy

John Cummings

Gabriela Da Silva

Landon Daney

Madison Danishanko

Alex DelGaudio

Brianne Dempsey

Anna Dorofeeva

Yana Dorofeeva

Savina Evanosky

Sophia Farina

Kaylee Farrell

Alyssa Fazzi

Lillian Ferretti

AnnaLouise Fotiadis

Allyson Gattuso

Andrew Goodrich

Sophia Gordon

Joshua Gross

Jacob Hoegen

Isabella Jacobs

Nathan Johns

Daniel Jones

Jack Karosa

Emma Krzysik

Alyssa Loftus

Robert Luongo

Camille Marianacci

Elsie McCafferty

Paul McMillan

Leah Mead

Zakary Mikolosko

Mikayla Miller

Lauren Morris

Kassidy Motley

Rory O’Brien

Zachary Paczewski

Matthew Percsi

Sophia Phu

Taylor Pickett

Carlee Reardon

Declan Reavy

Hannah Scherer

Paige Scott

Benedict Sevenski

Jacob Speicher

Sophia Tellis

Madalyn Thomas

Olivia Thomas

Logan Tomkins

Ayden Trevaskis

Jacob Valkenburg

Maddoc Watkins

Jessie Wienckoski

Haily Yakus

Madeline Youngblood

Amber Zimmerman

SECOND HONORS

Eighth Grade

Gabriel Allen

David Biscontini

Hannah Blazure

Caden Boyer

Stephen Brdaric

Julia Buro

Olivia Buro

Delaney Butwin

Steven Carr

Abigail Chase

Sawyer Christman

Logan DalSanto

Riley Donnelly

Matthew Esposito

Austin Finarelli

Matthew Jesse

Shauna Kern

Billy Kozick

Kyle Langan

Marlee Letoski-Stahl

Aidan Mateos

Mallory McGeehan

Alexandra Morse

Brielle Moser

Calli Ogurkis

Logan Paczewski

Maggie Ropietski

Jacob Seymour,

John Sobocinski

Gabija Stewart

James Tigue-Ruane

Morgan Williams

Lydia Wrubel

Colby Zern

Katherine Zeyher

Seventh Grade

Carrie Barletta

Ryan Borton

Tatiana Crane

Abigail DeAnthony

Catherine Elgonitis

Allison Ellsworth

Dominick Fazzino

Chloe Fosko

Cody Konnick

Jacob Koons

Jordan Kovaleski

Brian Kwak

Alyssa Little

Peyton Mamola

Isaac Myers

Brian Nguyen

Vegan O’Donnell

Alexandra Pehala

Joseph Peters

Mary Popielarz

Allie Reardon

Madison Robbins

Steven Straka

Jordan Thomas

Carter Thompson

Michael Timinski

Alivia Vieney

Emily Weiss

Isabella Wickenheiser

Carolyne Wintersteen

Kennedy Wood

Sixth Grade

Benjamin Ackourey

Gavin Adamski

Kevin Basalyga

Shelby Bedony

Sydney Bolesta

Trevor Brdaric

Nikolas Bullers

Kaylee Carver

Nicole Chen

Koehl Comiskey

Abigail Cooper

Abigail Cruz

Ciana Cruz

Michael Cumbo

Nicholas Farrell

Cameron Faux

Alex Fife

Anya Grzesek

Jack Herron

Nathan Hinsdale

Mackenzie Hodakowski

Cameron Hudgins

Ty Kaufer

Gavin Kenzakoski

Cassie Kern

Hannah Khater

Steven Kollar

Kayla Landi

Camryn Mallarkey

Alex Marcin

Colin McCann

Emmett Moore

Adam Perry

Trevor Radvanyi

Savanna Ricker

Nickolas Ripa

Belah Robbins

Samuel Robson

Gabrielle Rogaski

Brady Rosencrans

Logan Sakulich

Isaiah Samuel

Jacob Savignano

David Sinoracki

Logan Slacktish

Archibaldo Stephens

Caleb Stephens

Lucas Tirpak

Myles Tirpak

Chloe Vinnacombe

Lindsay Ward

Andrew Wilk

Tyler Williams

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