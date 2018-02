Back Mountain students named to Penn State/Wilkes-Barre dean’s list

LEHMAN TWP. — The following Back Mountain students were named to the dean’s list at Penn State Wilkes-Barre for the fall 2017 academic semester.

To be eligible for dean’s list, undergraduate students must achieve a one semester grade point average of at least 3.5.

Elizabeth Bartuska, Hunlock Creek

Kyle Besecker, Dallas

Chanamaria Victoria Bialer, Harveys Lake

Steven Coley, Dallas

Nicholas Martin Conway, Shavertown

Matthew Ian Corbett, Shavertown

Brandan Joseph Danella, Dallas

Alexa Davis, Shavertown

Lindsey Judith Delazzari, Wyoming

Michael Anthony Denardi, Harding

Ryan James Durand, Sweet Valley

Maggie A Dow, Hunlock Creek

Christopher Joseph Dudek, Wyoming

Tristan Ryder, Harveys Lake

Max Gordon, Shavertown

Chad Alexander Grzesnikowski, Harveys Lake

Nickolas Guzzo, Dallas

Connor F Haggerty, Wyoming

Brian H Hadiman, Hunlock Creek

Nicole Hilstolsky, Wyoming

Evelyn Elizabeth Hosey, Noxen

Ezra Judge, Sweet Valley

Ryan Kelly, Shavertown

Jared Adam Kepner, Sweet Valley

Tanner Macdougall, Hunlock Creek

Lauren Elizabeth Mcdermott, Wyoming

Roger Daniel Morgan, Dallas

Miranda Jane Pace, Noxen

Cailtlin Parker, Shavertown

Brian Thomas Reese, Dallas

Garrett Edward Reese, Hunlock Creek

Vanessa J Robbins,Wyoming

Malcolm John Sciandra, Harding

Cameron Kyle Shaner, Dallas

Michael Joseph Sikora, Sweet Valley

Kaleen Marie Singh, Dallas

Veronica Marie Smith, Wyoming

Mark Aaron Swick, Tunkhannock

Brian John Vojtko, Shavertown

Jonathan Wilson, Dallas