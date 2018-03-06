Dallas Middle School announces second quarter honor roll

DALLAS TWP. — The Dallas Middle School Principal and Director of Secondary Curriculum for the Dallas School District, Jeffrey D. Shaffer announces the Second Quarter Honor Roll.
The Honor Roll is determined by the following: Honors With Distinction, 98 or above with no grade lower than 74; First Honors, 93 to 97 with no grade lower than 74; and Second Honors, 88 to 92 with no grade lower than 74.
HONORS WITH DISTINCTION
Eighth Grade
Danielle Blessner
Kaya Brown
Elena Burdge
Lorelei Centrella
Audrey DelGaudio
Jake DelGaudio
Gianna Dickson
Emma Dombroski
Nadia Evanosky
Janet Federici
Samantha Handley
Allison Hrivnak
Olivia Jorda
Kyle Kintz
Emma Klusmeyer
Edward Matushek
Kyleigh Motley
Nicholas Nocito
Olivia Podskoch
Kalie Rizzo
Brooke Robbins
Julia Sciandra
Caroline Stallard
Nina Swailes
Michael Williams
Allison Zeiss
Seventh Grade
Morgan Bednar
Jordan Bond
Megan Bryk
Michael Bufalino
Lucas Carver
Selina Chen
Aiden Cotter
Zachary Crahall
Caitlin Curran
Emily Dautrich
Lucas Derome
Seth Dyrli
Peter Federici
Aiden Fennell
Sophia Filali,
Sadie Grochal
Reagan Halbach
Nolan Hedglin
Jenna Maslowski
Madisyn Musselman
Erin Oldt
Lauren Oschal
Megan Ostrowski
Kira Pomrinke
Matthew Richards
William Snowdon
Chelcie Strobel
Gary Weaver
Mary Young
Sixth Grade
Jackson Barr
Sam Barrouk
Trinity Basara
Juliana Burdge
Mary Dahdal
Gianna Evans
Sarah Gauntlett
Zoe Hakim
Jianna Jaslar
Daniel Mattey
Katherine McCabe
Bryce Phillips
Jordan Porasky
Daniel Sabulski
Artem Smagin
Julianna Sobocinski
Jacob Solomon
Carleigh Thomas
Ryan Vallach
Natalie Vincelli
Haily Yakus
Lindsey Yencha
FIRST HONORS
Eighth Grade
Emma Brown
Delaney Butler
Abigail Chase
Althea Cigan
Samuel Collins
Kaitlyn Conrad
Liam Cook
Leah Dettore
Patrick Doran
Austin Finarelli
Paige Frank
Alexia Gronski
Benjamin Higgins
Marigrace Huntington
Matthew Jesse
Zachary Jesse
Jason Joshi
Connor Kavanagh
Gina Kerrick
Lorisa Klinger
Andolena Kovacs
Marlee Letoski-Stahl
Kate Lettieri
Cades Linder
Mia Linder
Abigail Lushefski
Lauren Mackey
Megan MacNeely
Olivia Maniskas
Komal Mathon
Morgan McAndrew
Mallory McGeehan
Alexis Mikolosko
Emily Miller
Brielle Moser
Douglas Newbigging
Grace Nicolai
Matthew Oley
Bryan Osipower
Logan Paczewski
Cara Pocono
Alyssa Pritchard
Jason Puza
Marc Ramirez
Derrick Rygelski
Morgan Sakulich
Kyla Saracino
Sarah Sedeski
Caden Skasko
Anna Smagin
Morgan Solano
Gabriella Spaciano
James Tigue-Ruane
Robert Wicht
Morgan Williams
Joseph Wysocki
Angelo Zarola
Kaylin Zelinski
Katherine Zeyher
Seventh Grade
Jolene Albrecht
Jessica Allen
James Antall
Jessica Atkinson
Brandon Banks
Parker Bolesta
Abigail Boraski
Ryan Borton
Hayla Bryant
Benjamin Carpenter
Olivia Cavill
Cordelia Cigan
Natalie Conrad
Ryan Cuba
Hayden Curran
Sara Dixon
Sean Dolan
Chloe Dudick
Catherine Elgonitis
William Filali
Madison Fostock
Caelan Gallagher
Madelyn Gardner
Melody Gill
Gunnar Grebeck
Shane Healey
Richard Hoyes
Kamryn Hutchins
Emily Iannucci-Furman
Emily James
Mark Karcutskie
Madison Kerdesky
Colby Klinetob
Cody Konnick
Danielle Konnick
Abigail Lauer
Claire Lehane
Anderson Leo
Isabella Lepore
Alan Lisman
Peyton Mamola
Olivia Martin
Jordyn Meade
Isabella Molitoris
Jordan Nichols
Aidan Niebauer
John O’Donnell
Madison Pevear
Mary Popielarz
Amelia Priebe
Abigail Quinnan
Abigail Salitis
John Scherer
Marissa Schuler
Dustin Shaver
Olivia Sitkowski
Ty Solensky
Victoria Spaciano
Isaiah Stull
Floyd Sutton
Nicholas Teberio
Jordan Thomas
Carter Thompson
Michael Timinski
Matthew Tosi
Nicholas Vincelli
Bryce Voitek
Courtney Wallace
Carolyne Wintersteen
Sixth Grade
Samantha Alaimo
Noor Almeky
Audrianna Atherholt
Brooke Austin
Brynn Bittner
Emma Blazure
Sydney Bolesta
Maximilian Bransford
Zachary Coy
John Cummings
Gabriela Da Silva
Landon Daney
Madison Danishanko
Alex DelGaudio
Brianne Dempsey
Sophia Depolo
Anna Dorofeeva
Yana Dorofeeva
Savina Evanosky
Sophia Farina
Kaylee Farrell
Alyssa Fazzi
Lillian Ferretti
Jonathan Florencio
Ellie Flynn
Allyson Gattuso
Andrew Goodrich
Sophia Gordon
Joshua Gross
Jack Herron
Scarlett Hobson-Tomascik
Jacob Hoegen
Isabella Jacobs
Daniel Jones
Jack Karosa
Emma Krzysik
Bradley Kugler
Kayla Landi
Alyssa Loftus
Alex Marcin
Camille Marianacci
Elsie McCafferty
Leah Mead
Mikayla Miller
Kassidy Motley
Matthew Percsi
Taylor Pickett
Caroline Podskoch
Marie Popielarz
Carlee Reardon
Declan Reavy
Gabrielle Rogaski
Brady Rosencrans
Logan Sakulich
Hannah Scherer
Paige Scott
Benedict Sevenski
Logan Slacktish
Jacob Speicher
Sophia Tellis
Madalyn Thomas
Olivia Thomas
Logan Tomkins
Ayden Trevaskis
Jacob Valkenburg
Elizabeth Viglone
Maddoc Watkins
Jessie Wienckoski
Madeline Youngblood
Amber Zimmerman
SECOND HONORS
Eighth Grade
Jared Adamski
David Biscontini
Hannah Blazure
Caden Boyer
Stephen Brdaric
Julia Buro
Delaney Butwin
Lauren Butwin
Zachary Calkins
Steven Carr
Rachel Chamberlain
Logan DalSanto
Riley Donnelly
Matthew Esposito
Thomas Janoski
Shauna Kern
Christopher Killian
Jesse Kosierowski
Billy Kozick
Kyle Langan
James Lehane
Lillian Lombardo
Aidan Mateos
Logan Miller
Alexandra Morse
Nathan Pickett
Dylan Rice
Maggie Ropietski
Grace Rose
Kylie Sickler
John Sobocinski
Max Steinruck
Bradley Strazdus
Lydia Wrubel
Colby Zern
Seventh Grade
Kathryn Branca
Lauren Carpenetti
Tatiana Crane
Abigail DeAnthony
Dominick Fazzino
Ella Fleschut
Madison Fleschut
Chloe Fosko
Jordan Kelley
Jacob Koons
Jordan Kovaleski
Brian Kwak
Hannah Letwinsky
Alyssa Little
Anthony Mackay
Edward Maier
Skylar Marso
Stephen Miller
Noreen Morsy
Erick Munoz
Isaac Myers
Troy Myers
Brian Nguyen
Vegan O’Donnell
Alexandra Pehala
Joseph Peters
Allie Reardon
Madison Robbins
Jacinda Rose
Katherine Troutman
Alivia Vieney
Emily Weiss
Isabella Wickenheiser
Zoe Yonkoski
Sixth Grade
Kevin Basalyga
Trevor Brdaric
Ryan Brennan
Nikolas Bullers
Mason Calvey
Kaylee Carver
Koehl Comiskey
Gabriel Cook
Abigail Cooper
Abigail Cruz
Ciana Cruz
Nicholas Farrell
Cameron Faux,
Annalouise Fotiadis
Nathan Heffron
Nathan Hinsdale
Mackenzie Hodakowski
Nathan Johns
Ty Kaufer
Cassie Kern
Hannah Khater
Dylan Lee
Andrew Lewis
Robert Luongo
Andrew Machulsky
Camryn Mallarkey
Paul McMillan
Zakary Mikolosko
Joseph Miller
Lauren Morris
Rory O’Brien
Zachary Paczewski
Adam Perry
Sophia Phu
Coral Pugh
Trevor Radvanyi
Savanna Ricker
Nickolas Ripa
Belah Robbins
Samuel Robson
David Sinoracki
Caleb Stephens
Johnathan Steve
Lucas Tirpak
Myles Tirpak
Chloe Vinnacombe
Lindsay Ward
Andrew Wilk
Nicholas Williams