Lake-Lehman Junior High School students named to Honor Roll

LEHMAN TWP. — The following Lake-Lehman Junior High School students have been named to the Honor Roll for the first marking period of the 2017-2018 academic year:
SEVENTH GRADE
High Honor Roll
Talyia Adamitz
Sam Alba
Vivienne Aloi
Giana Antonello
Corey Bean
Abigail Beyer
Marissa Brdaric
Rylie Bucknavage
Mia Contardi
Phoebe Cronin
Peyton David
Kara Domzalski
Lauren Domzalski
Jacob Doran
Olivia Dowling
Mackenzie Dwyer
Holly Egbert
Caleb Elderkin
Graedon Finarelli
Aidan Gaus
Brynn Giordano
Ava Gubbiotti
Kaelyn Hinkley
Nicholas Hockenbury
Ava Hudak
Meagan Judge
Cole Kaiser
Kieran Karlowicz
Karl Kopczynski
Braden Law
Giovanna Limongelli
Amanda McGurk
Ella Mulligan
Damian Napierkowski
Braelyn Neville
Miranda Olexy
Hunter Orlofski
Autumn Palka
Gavin Paraschak
Faye Post
Kalee Raczkowski
Madison Raspen
Brandon Ritinski
Parker Rynkiewicz
Landon Schuckers
Evelyn Seifert-Blache
Joseph Shiskowski
Charles Sleyo III
Ava Smith
Nicholas Sopko Jr.
Luke Stone
Amanda Thompson
Julia Trumbower
Bo Voelker
Cameron Williams
Darrell Yale
Honor Roll
Michael Battin
Marc-Andrew Caron
Jacob Chaga
Brandon Chapman
Sara DeRosa
Jennifer Eddy
Jake Eury
Hailey Fisher
Rachel Galasso
Jacob Gizenski
Eric Hanley
Justin Hastings
Chad Honeywell
William Jesso
Travis Jones
Sarah Jubis
Stephen Kapsick
Hailey Kline
Margaret Kolanda
Kylee Kosek
Conner Kubiski
Emily Leahy
Alexander Lindbuchler
Nicholas Major
Ethan Mathes
Jared McLaughlin
Margaret McLaughlin
Haylie Meader
Jessie Meehan
Allyson Moyer
Anthony Pollock
Dana Post
Angela Prest
Zachery Rager
Vernon Roman
Owen Roxby
Hannah Sayre
Aleah Shonis
Alona Skidmore
Emerson Sorber
Jacob Stambaugh
Jacob Stillarty
Kyleigh Stritzinger
Sierra Vogan
Andrew Warzynski
High Honor Roll
Zachary Aben
Philip Blaski
Maya Buckman
McKenna Budzak
Aidan Chapple
Sarah Coley
Joselyn Contardi
Sophia Dabsheh
Claire Dougherty
Caroline Duffy
Morgan Eiswerth
Hayden Fisher
Cameron Fleeger
Michael Ford
Victoria Gabel
Avery Giordano
Skyler Hadsall
Jacob Herceg
Megan Hogan
Evan Hoover
John Kaplanski
Alexa Karlowicz
Seth Karnes
Katja Kolanda
Brittany Lanning
Madison Lasinski
Nicole Leo
Ethan Leone
George Manzoni
Brooke Martin
William McCarroll
Cassidy McDonald
Dea Middleton
Cole Morio
Brady Newman
Matthew Nice
Grace O’Donnell
Maddison Park
Taylor Poelma
Chase Purdy
Lilian Raczkowski
Hailey Rambus
Trista Schechterly
Melanie Selner
Brianna Shoemaker
Sarayah Smith
Emily Spencer
Abbey Stokes
Mia Sult
Casey Weaver
Kelley Zimmerman
Tessa Zimmerman
Honor Roll
Mackenzie Avery
Mason Bagheri
Elizabeth Barlet
Casey Brown
Noah Budzak
Evan Cercone
Gabrielle Davies
Jessica Deangelis
Santino Diana
Jacob Falls
Brooke Faux
Ty Federici
Jarrett Fedorczyk
Nicholas Finarelli
Kathryn Healey
Dustin Heinrich
Hannah Hosey
Catherine Hossage
Carl Hoyt
Lily Johns
Carolyn Kaminski
PaceLyn King
Mason Konigus
Ian Kopczynski
Jennifer Martin
Joseph Maseychik Jr.
James Matysik
Seth Mieczkowski
Alicia Nikbakht
Edmund Orlofski IV
Kaitlyn Parsons
Skylar Poelma
Mason Price
Colby Roberts
Megan Rogers
Krista Scoblick
Mason Shell
Kaylie Skovira
Brayden Spencer
Nathan Stanski
Jacob Stash
Sebastian Trapani
Adam Walp
Breanna Wesley
Joshua Wickard
Olivia Williams
Ty Woodrosky
Emily Wright
Ally Young