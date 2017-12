Lake-Lehman Junior High School students named to Honor Roll

LEHMAN TWP. — The following Lake-Lehman Junior High School students have been named to the Honor Roll for the first marking period of the 2017-2018 academic year:

SEVENTH GRADE

High Honor Roll

Talyia Adamitz

Sam Alba

Vivienne Aloi

Giana Antonello

Corey Bean

Abigail Beyer

Marissa Brdaric

Rylie Bucknavage

Mia Contardi

Phoebe Cronin

Peyton David

Kara Domzalski

Lauren Domzalski

Jacob Doran

Olivia Dowling

Mackenzie Dwyer

Holly Egbert

Caleb Elderkin

Graedon Finarelli

Aidan Gaus

Brynn Giordano

Ava Gubbiotti

Kaelyn Hinkley

Nicholas Hockenbury

Ava Hudak

Meagan Judge

Cole Kaiser

Kieran Karlowicz

Karl Kopczynski

Braden Law

Giovanna Limongelli

Amanda McGurk

Ella Mulligan

Damian Napierkowski

Braelyn Neville

Miranda Olexy

Hunter Orlofski

Autumn Palka

Gavin Paraschak

Faye Post

Kalee Raczkowski

Madison Raspen

Brandon Ritinski

Parker Rynkiewicz

Landon Schuckers

Evelyn Seifert-Blache

Joseph Shiskowski

Charles Sleyo III

Ava Smith

Nicholas Sopko Jr.

Luke Stone

Amanda Thompson

Julia Trumbower

Bo Voelker

Cameron Williams

Darrell Yale

Honor Roll

Michael Battin

Marc-Andrew Caron

Jacob Chaga

Brandon Chapman

Sara DeRosa

Jennifer Eddy

Jake Eury

Hailey Fisher

Rachel Galasso

Jacob Gizenski

Eric Hanley

Justin Hastings

Chad Honeywell

William Jesso

Travis Jones

Sarah Jubis

Stephen Kapsick

Hailey Kline

Margaret Kolanda

Kylee Kosek

Conner Kubiski

Emily Leahy

Alexander Lindbuchler

Nicholas Major

Ethan Mathes

Jared McLaughlin

Margaret McLaughlin

Haylie Meader

Jessie Meehan

Allyson Moyer

Anthony Pollock

Dana Post

Angela Prest

Zachery Rager

Vernon Roman

Owen Roxby

Hannah Sayre

Aleah Shonis

Alona Skidmore

Emerson Sorber

Jacob Stambaugh

Jacob Stillarty

Kyleigh Stritzinger

Sierra Vogan

Andrew Warzynski

High Honor Roll

Zachary Aben

Philip Blaski

Maya Buckman

McKenna Budzak

Aidan Chapple

Sarah Coley

Joselyn Contardi

Sophia Dabsheh

Claire Dougherty

Caroline Duffy

Morgan Eiswerth

Hayden Fisher

Cameron Fleeger

Michael Ford

Victoria Gabel

Avery Giordano

Skyler Hadsall

Jacob Herceg

Megan Hogan

Evan Hoover

John Kaplanski

Alexa Karlowicz

Seth Karnes

Katja Kolanda

Brittany Lanning

Madison Lasinski

Nicole Leo

Ethan Leone

George Manzoni

Brooke Martin

William McCarroll

Cassidy McDonald

Dea Middleton

Cole Morio

Brady Newman

Matthew Nice

Grace O’Donnell

Maddison Park

Taylor Poelma

Chase Purdy

Lilian Raczkowski

Hailey Rambus

Trista Schechterly

Melanie Selner

Brianna Shoemaker

Sarayah Smith

Emily Spencer

Abbey Stokes

Mia Sult

Casey Weaver

Kelley Zimmerman

Tessa Zimmerman

Honor Roll

Mackenzie Avery

Mason Bagheri

Elizabeth Barlet

Casey Brown

Noah Budzak

Evan Cercone

Gabrielle Davies

Jessica Deangelis

Santino Diana

Jacob Falls

Brooke Faux

Ty Federici

Jarrett Fedorczyk

Nicholas Finarelli

Kathryn Healey

Dustin Heinrich

Hannah Hosey

Catherine Hossage

Carl Hoyt

Lily Johns

Carolyn Kaminski

PaceLyn King

Mason Konigus

Ian Kopczynski

Jennifer Martin

Joseph Maseychik Jr.

James Matysik

Seth Mieczkowski

Alicia Nikbakht

Edmund Orlofski IV

Kaitlyn Parsons

Skylar Poelma

Mason Price

Colby Roberts

Megan Rogers

Krista Scoblick

Mason Shell

Kaylie Skovira

Brayden Spencer

Nathan Stanski

Jacob Stash

Sebastian Trapani

Adam Walp

Breanna Wesley

Joshua Wickard

Olivia Williams

Ty Woodrosky

Emily Wright

Ally Young