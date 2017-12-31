Lake-Lehman Senior High School students named to Honor Roll

LEHMAN TWP. — The following Lake-Lehman Senior High School students have been named to the Honor Roll for the first marking period of the 2017-2018 academic year:
NINTH GRADE
Principal’s Honor Roll
Elizabeth Blaski
Faith Butler
Rylee Critchosin
Paige David
Justin Doran
Riley Egan
Anya Gramlich
Sean Hanley
Kortney Harry
Walker Kmetz
Katelyn Krzysik
Erin McLaughlin
Annika Meeker
Blaise Napierkowski
Grace Naugle
Emily Novak
Maggie Paciga
Maxwell Paczewski
Liam Pembleton
Ava Radel
Gabrielle Shonis
Jessica Spencer
High Honor Roll
Lillian Aloi
Rhiannon Borchert
Bryce Burgit
Ryan Eiden
Matthew Good
Erica Jones
Halle Jones
Hayden Klopp
Kaleigh Koss
Gianna Kurtz
Rocco Limongelli
Michael Longstreth
Samuel Lukasavage
Hannah Matysik
Rebecca Meehan
Natasha Mihalko
Connor Morgan
Rachel Shook
Madelyn Stuart
Zachary Stuart
Jasmine Talbot
Corrine Tronsue
Claudia Wallace
Elena Walters
Honor Roll
Ethan Adams
Matthew Ash
Emily Blaine
Faith Bradley
Madison Brdaric
Kayla Callan
Chase Cole
Damian Concklin
Richard Cronin
Jacqueline Davenport
Patrick Depiero
Neil Dougherty
Savanna Eneboe
Kaitlyn Ferrara
Morgan Headman
Mya Hines
Ryan Hunt
Mark Hutsko
Nathanael Jubis
Spencer Judge
Joshua Kane
Ryan Kane
Katie Kaplanski
Colby Kennedy
Mikayla Krakosky
William Labar
Deven Marchakitus
Elyse Martin
Michael Martin
Ashley Mieczkowski
Camryn Obsitos
David O’Connell
Kalani Price
Sarah Prince
Gavin Ruger
Jillian Russoniello
Lyndsey Sayre
Timothy Schechterly Jr.
Christian Seprish
Randi Shaver
Micheal Smith
Ashley Solack
Aubrey Solack
Luke Spencer
Emma Stroud
Samantha Sutton
Madison Tereska
Jakob Trumbower
Jhon Masao Valle
Joel Wilson
Amanda Winter
Marshall Woodrosky
Rayven Work
TENTH GRADE
Principal’s Honor Roll
Samantha Aben
Olivia Anderson
Alana Antonello
Ayden Carey
Lauren Chapple
Madison Chulick
Fionuala Daly
Lauren Deremer
Hayley Evans
Eva Fine
Kayla Gliddon
Brianna Hodle
Robert Lugiano III
Morgan Masters
Nathan May
Eryn McMonagle
Paige Motovidlak
Kylie Nevel
Abigail Paczewski
Nathan Salus
Sarah Salus
William Shaver
Angeleah Sopko
Amy Supey
Shelby Traver
Maclyn Vasey
Joseph Walser
Chloe Weaver
Lily Wood
High Honor Roll
Madeline Aloi
Andrew Battin
Faith Beere
Grayson Bruno
Sarah Derhammer
Christian Diana
Paige Edwards
Emma Fielding
Matthew Galasso
Emma Hoats
Nathan Hoover
Abigail Hopkins
Logan Hoyt
Susan Kemmerer
Jaedyn Kolb
Katelyn Konopinski
Matthew Kubasti
Andrew Martin
Bryan Morio
Nicholas Mrochko
Madeline Newman
Morgan Patla
Sophia Poslock
Sean Sabaluski
Autumn Savitski
Kyle Sincavage
Ceaira Smith
Emily Smith
Sierra Spencer
Jennifer Swartz
Christopher Traver II
Makenzi Walsh
Honor Roll
Gregory Albertson
Seanna Ashton
Emily Bacon
Calvin Barto
Lucia Bassett
Jessica Benyo
Jonathan Berholtz
Kailea Cerene-Adkins
Rylee Chapin
Michael Company
Jared Cook
Kaci Coole
Anna Del Pino
Allyson Denmon
Jason Eiden
Christopher Farrell
Jacob Ferguson
Giovanni Ferrari
Dakota Gee
Klaudia Gocek
Zachary Gray
Ethan Grzymski
Diane Harris
Zachary Healey
Ashley Hodgson
Justin James
Casey Kaminski
Alyssa Kapsick
Zachary Kojadinovich
Mariana Leal-Huerta
Wyatt Lopasky
Alex Magdalinski
Jaymes Martin
Cherokee May
Nicole Miles
Hailey Nogic
Sarah Orbin
Joshua Rager
Michael Recinos
Scott Robbins II
Mattie Round
Lily Schechterly
Emma Simmonette
Kayley Smith
Ryan Spencer
Logan Stambaugh
Bryce Taylor
Josiah Thomas
Austin Wallace
Dylan Wesley
Daniel White
Gabriel Zielinski
ELEVENTH GRADE
Principal’s Honor Roll
Macenzi Barker
Abigail Bartuska
Emily Burgit
Joelle Burke
Stephanie Chaga
Gabrielle Fitzgerald
James Herceg III
Dillon Ide
Andrew Jubis
Evan Judge
Hannah Kasko
Hannah Lukasavage
Jesse Lutz
Morgan Marchakitus
Amanda May
Tyler McGuire
Mikaela Meeker
Samantha Mihalko
Joshua Orehotsky
Caylin Patla
Lauryn Pembleton
Casey Shager
Eva Sicurella
Donald Thompson
High Honor Roll
Stephanie Ayers
Julia Bucholtz
Christopher Cercone
Paige Covert
Morgan Critchosin
Casey Dale
Jessica Evans
Nicholas Fegely
Jordyn Jones
Hunter Kline
Gabrial Mitchell
Jacob Prest
Rachel Price
Savannah Purdy
Alyssya Raczkowski
Julia Sabol
Jessica Salus
Corinna Scoblick
Matthew Sczyrek
Emily Shirey
Trinity Skovira
Elmer Souder
Sarah Stanski
Jacob Stokes
Justin Timonte
Angelina White
Abigail Winter
Honor Roll
Bailey Aumick
Aryan Blazick
Madison Borum
Madison Budzak
Michael Bulzoni
Joshua Company
Mason Cross
Ibrahim Dabsheh
Alexa Edwards
Paige Eiswerth
Mackenzie Fleeger
Zachary Grey
Tanner Harry
Nicholas Henninger
Brandon Hoyt
Mariam Iukuridze
Sierra Jendrzejewski
Jacey Kleintob
Walter Knorr III
Megan Krakosky
Frank Kutz
Derrick Lanning
Robert Long III
Julianna McMahon
Terrance Meehan
Alexis Mitchell
Mikella Monaco
Kyle Naugle
Chloe-lyn Osborne
Jonathan Raspen
Kate Roberts
Keiona Roberts
Jodie Salansky
Cierra Snyder
Alexandrea Steltz
Joshua Tranell
Sarah Traver
Nicholas Vodzak
Alexandria Weber
TWELFTH GRADE
Principal’s Honor Roll
Kaelyn Adams
Aleah Ashton
Edward Brighthaupt
Vincent Bulzoni
Krystin Chaga
Tristen Cotter
Jade Fry
Gabrielle Grzymski
Mikayla Kidd
Cassandra Konopki
Ethan Krzysik
Angela Lockavich
Jason Marcin
David Miller
Michael Nastasiak
Riley Newman
Hannah Patton
Jessica Ravert
Courtney Richards
Morgan Rogers
Molly Seashock
Henry Selingo
David Sorber
Celeste Spak
Samantha Spencer
Jack Symeon
Olivia Vasey
Gianna Williams
Kyrah Yurko
High Honor Roll
Nicole Barto
Connor Beyer
Grace Butler
Alexandra Concklin
Jessica Estabrook
Kathryn Galasso
Courtney Henninger
Nathan Labar
Madelyn Lewis
Jessica Martin
Emily Paciga
Kiana Price
Tyler Savitski
Skylar Sutton
Chloe Vangorder
Nicole Wojciechowski
Tara Yezefski
Honor Roll
Makayla Adams
Christopher Ash
Amanda Ayers
Corbyn Bogart
Trey Boger
Kelsey Butco
Mackenzie Butler
Sahara Carr
Allison Celmer
Kathleen DaSilva
Garrett Edwards
Alicia Galasso
Jace Garnick
Alexander Geist
Taylor Grey
Abbey Hogan
Miranda Hutchins
Madison Klopp
Garrett Kolb
Kaleb Konigus
Katie Kostrobala
Mackenzie Love
Destiny McHenry
Liam O’Brien
Nathan O’Donnell
Thomas Piatt
Isabel Radel
Caitlin Romanofski
Cole Schuler
Jodie Shultz
Madison Siley
Carly Souder
Jacob Sutliff
Laurel Traver
Christopher Tsioles
Morgan Weaver
Dale White Jr.
Dakota WilliamsCharles Wilson