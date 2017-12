Lake-Lehman Senior High School students named to Honor Roll

LEHMAN TWP. — The following Lake-Lehman Senior High School students have been named to the Honor Roll for the first marking period of the 2017-2018 academic year:

NINTH GRADE

Principal’s Honor Roll

Elizabeth Blaski

Faith Butler

Rylee Critchosin

Paige David

Justin Doran

Riley Egan

Anya Gramlich

Sean Hanley

Kortney Harry

Walker Kmetz

Katelyn Krzysik

Erin McLaughlin

Annika Meeker

Blaise Napierkowski

Grace Naugle

Emily Novak

Maggie Paciga

Maxwell Paczewski

Liam Pembleton

Ava Radel

Gabrielle Shonis

Jessica Spencer

High Honor Roll

Lillian Aloi

Rhiannon Borchert

Bryce Burgit

Ryan Eiden

Matthew Good

Erica Jones

Halle Jones

Hayden Klopp

Kaleigh Koss

Gianna Kurtz

Rocco Limongelli

Michael Longstreth

Samuel Lukasavage

Hannah Matysik

Rebecca Meehan

Natasha Mihalko

Connor Morgan

Rachel Shook

Madelyn Stuart

Zachary Stuart

Jasmine Talbot

Corrine Tronsue

Claudia Wallace

Elena Walters

Honor Roll

Ethan Adams

Matthew Ash

Emily Blaine

Faith Bradley

Madison Brdaric

Kayla Callan

Chase Cole

Damian Concklin

Richard Cronin

Jacqueline Davenport

Patrick Depiero

Neil Dougherty

Savanna Eneboe

Kaitlyn Ferrara

Morgan Headman

Mya Hines

Ryan Hunt

Mark Hutsko

Nathanael Jubis

Spencer Judge

Joshua Kane

Ryan Kane

Katie Kaplanski

Colby Kennedy

Mikayla Krakosky

William Labar

Deven Marchakitus

Elyse Martin

Michael Martin

Ashley Mieczkowski

Camryn Obsitos

David O’Connell

Kalani Price

Sarah Prince

Gavin Ruger

Jillian Russoniello

Lyndsey Sayre

Timothy Schechterly Jr.

Christian Seprish

Randi Shaver

Micheal Smith

Ashley Solack

Aubrey Solack

Luke Spencer

Emma Stroud

Samantha Sutton

Madison Tereska

Jakob Trumbower

Jhon Masao Valle

Joel Wilson

Amanda Winter

Marshall Woodrosky

Rayven Work

TENTH GRADE

Principal’s Honor Roll

Samantha Aben

Olivia Anderson

Alana Antonello

Ayden Carey

Lauren Chapple

Madison Chulick

Fionuala Daly

Lauren Deremer

Hayley Evans

Eva Fine

Kayla Gliddon

Brianna Hodle

Robert Lugiano III

Morgan Masters

Nathan May

Eryn McMonagle

Paige Motovidlak

Kylie Nevel

Abigail Paczewski

Nathan Salus

Sarah Salus

William Shaver

Angeleah Sopko

Amy Supey

Shelby Traver

Maclyn Vasey

Joseph Walser

Chloe Weaver

Lily Wood

High Honor Roll

Madeline Aloi

Andrew Battin

Faith Beere

Grayson Bruno

Sarah Derhammer

Christian Diana

Paige Edwards

Emma Fielding

Matthew Galasso

Emma Hoats

Nathan Hoover

Abigail Hopkins

Logan Hoyt

Susan Kemmerer

Jaedyn Kolb

Katelyn Konopinski

Matthew Kubasti

Andrew Martin

Bryan Morio

Nicholas Mrochko

Madeline Newman

Morgan Patla

Sophia Poslock

Sean Sabaluski

Autumn Savitski

Kyle Sincavage

Ceaira Smith

Emily Smith

Sierra Spencer

Jennifer Swartz

Christopher Traver II

Makenzi Walsh

Honor Roll

Gregory Albertson

Seanna Ashton

Emily Bacon

Calvin Barto

Lucia Bassett

Jessica Benyo

Jonathan Berholtz

Kailea Cerene-Adkins

Rylee Chapin

Michael Company

Jared Cook

Kaci Coole

Anna Del Pino

Allyson Denmon

Jason Eiden

Christopher Farrell

Jacob Ferguson

Giovanni Ferrari

Dakota Gee

Klaudia Gocek

Zachary Gray

Ethan Grzymski

Diane Harris

Zachary Healey

Ashley Hodgson

Justin James

Casey Kaminski

Alyssa Kapsick

Zachary Kojadinovich

Mariana Leal-Huerta

Wyatt Lopasky

Alex Magdalinski

Jaymes Martin

Cherokee May

Nicole Miles

Hailey Nogic

Sarah Orbin

Joshua Rager

Michael Recinos

Scott Robbins II

Mattie Round

Lily Schechterly

Emma Simmonette

Kayley Smith

Ryan Spencer

Logan Stambaugh

Bryce Taylor

Josiah Thomas

Austin Wallace

Dylan Wesley

Daniel White

Gabriel Zielinski

ELEVENTH GRADE

Principal’s Honor Roll

Macenzi Barker

Abigail Bartuska

Emily Burgit

Joelle Burke

Stephanie Chaga

Gabrielle Fitzgerald

James Herceg III

Dillon Ide

Andrew Jubis

Evan Judge

Hannah Kasko

Hannah Lukasavage

Jesse Lutz

Morgan Marchakitus

Amanda May

Tyler McGuire

Mikaela Meeker

Samantha Mihalko

Joshua Orehotsky

Caylin Patla

Lauryn Pembleton

Casey Shager

Eva Sicurella

Donald Thompson

High Honor Roll

Stephanie Ayers

Julia Bucholtz

Christopher Cercone

Paige Covert

Morgan Critchosin

Casey Dale

Jessica Evans

Nicholas Fegely

Jordyn Jones

Hunter Kline

Gabrial Mitchell

Jacob Prest

Rachel Price

Savannah Purdy

Alyssya Raczkowski

Julia Sabol

Jessica Salus

Corinna Scoblick

Matthew Sczyrek

Emily Shirey

Trinity Skovira

Elmer Souder

Sarah Stanski

Jacob Stokes

Justin Timonte

Angelina White

Abigail Winter

Honor Roll

Bailey Aumick

Aryan Blazick

Madison Borum

Madison Budzak

Michael Bulzoni

Joshua Company

Mason Cross

Ibrahim Dabsheh

Alexa Edwards

Paige Eiswerth

Mackenzie Fleeger

Zachary Grey

Tanner Harry

Nicholas Henninger

Brandon Hoyt

Mariam Iukuridze

Sierra Jendrzejewski

Jacey Kleintob

Walter Knorr III

Megan Krakosky

Frank Kutz

Derrick Lanning

Robert Long III

Julianna McMahon

Terrance Meehan

Alexis Mitchell

Mikella Monaco

Kyle Naugle

Chloe-lyn Osborne

Jonathan Raspen

Kate Roberts

Keiona Roberts

Jodie Salansky

Cierra Snyder

Alexandrea Steltz

Joshua Tranell

Sarah Traver

Nicholas Vodzak

Alexandria Weber

TWELFTH GRADE

Principal’s Honor Roll

Kaelyn Adams

Aleah Ashton

Edward Brighthaupt

Vincent Bulzoni

Krystin Chaga

Tristen Cotter

Jade Fry

Gabrielle Grzymski

Mikayla Kidd

Cassandra Konopki

Ethan Krzysik

Angela Lockavich

Jason Marcin

David Miller

Michael Nastasiak

Riley Newman

Hannah Patton

Jessica Ravert

Courtney Richards

Morgan Rogers

Molly Seashock

Henry Selingo

David Sorber

Celeste Spak

Samantha Spencer

Jack Symeon

Olivia Vasey

Gianna Williams

Kyrah Yurko

High Honor Roll

Nicole Barto

Connor Beyer

Grace Butler

Alexandra Concklin

Jessica Estabrook

Kathryn Galasso

Courtney Henninger

Nathan Labar

Madelyn Lewis

Jessica Martin

Emily Paciga

Kiana Price

Tyler Savitski

Skylar Sutton

Chloe Vangorder

Nicole Wojciechowski

Tara Yezefski

Honor Roll

Makayla Adams

Christopher Ash

Amanda Ayers

Corbyn Bogart

Trey Boger

Kelsey Butco

Mackenzie Butler

Sahara Carr

Allison Celmer

Kathleen DaSilva

Garrett Edwards

Alicia Galasso

Jace Garnick

Alexander Geist

Taylor Grey

Abbey Hogan

Miranda Hutchins

Madison Klopp

Garrett Kolb

Kaleb Konigus

Katie Kostrobala

Mackenzie Love

Destiny McHenry

Liam O’Brien

Nathan O’Donnell

Thomas Piatt

Isabel Radel

Caitlin Romanofski

Cole Schuler

Jodie Shultz

Madison Siley

Carly Souder

Jacob Sutliff

Laurel Traver

Christopher Tsioles

Morgan Weaver

Dale White Jr.

Dakota WilliamsCharles Wilson