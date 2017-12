Back Mountain students named to dean’s list at Wyoming Seminary

KINGSTON — Wyoming Seminary Dean Jay Harvey has announced the Back Mountain students named to the Upper School Dean’s List for the fall trimester of the 2017-2018 academic year.

Dean’s List High Honors

Khizar Ali, Dallas

Nicole Amoachi, Shavertown

Katarina Banks, Dallas

Arianna Bufalino, Wyoming

Aishani Chauhan, Shavertown

Christina Cikowski, Hunlock Creek

Shailee Desai, Shavertown

Michael Doggett, Harveys Lake

Bernard Frantz, Shavertown

Christina Kaspar, Dallas

Richard Kraus, Shavertown

Ethan Kruger, Shavertown

Sarah Maseychik, Dallas

Olivia Meuser, Shavertown

Zane Nardone, Shavertown

Kyleigh O’Hara, Dallas

Olivia Ostrowski, Dallas

Benjamin Paglia, Shavertown

Daniel Paglia, Shavertown

Heather Paglia, Shavertown

Garrett Pall, Dallas

Mia Raineri, Shavertown

Abigail Santo, Dallas

Jacob Stefanowicz, Harveys Lake

Levi Sunday-Lefkowitz, Shavertown

Samuel Sweitzer, Dallas

Yonah Wasik, Harveys Lake

Thomas Weil, Dallas

Vivian Wright, Dallas

Dean’s List

Kathryn Barilla, Dallas

Nicolas Bufalino, Wyoming

Robert deLuna, Dallas

Madison Federici, Dallas

Elena Fenster, Shavertown

Rebecca Hammerman, Shavertown

Evan Hromisin, Dallas

Kyle Hromisin, Dallas

Max Kraus, Shavertown

Alexander Kristeller, Dallas

Charles Leo, Shavertown

Oliver Lew, Dallas

Duncan Lumia, Dallas

Tyra McCormick, Dallas

Tyler Reinert, Shavertown

Danielle Reiser, Shavertown

Christian Roberts, Trucksville

Jordan Stefanowicz, Harveys Lake

Noam Wasik, Harveys Lake

Sara Zaykowski, Dallas