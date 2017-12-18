Dallas High School Honor Roll

Mr. Jason H. Rushmer, Dallas High School principal, announces the first quarter honor roll.
The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no Cs, Ds, or Fs. First Honors: 93-97, no Ds or Fs. Second Honors: 88-92, no Ds or Fs.
HONORS WITH DISTINCTION
Seniors
Audrey Aristeo
Madalyn Arthur
Rebecca Balara
Cassidy Buda
Jeffery Buscher Jr.
Annalise Cheshire
Caroline Conrad
Christopher Dautrich
Morgan Edwards-Lewis
Albert Finarelli
Andrew Francis
Olivia Kimmerle
Angel Klemunes
Andrew Kovalick
Mikail Krochta
Alexis Lanunziata
John Macey
Matthew Metzloff
Jordyn Miller
Zachery Minarik
Ezequiel Nicholson
Matthew Pehala
Mikayla Reynolds
Rayna Roberts
Rachel Rollman
Peyton Ross
Jacob Serafin
Dylan Shaver
Samantha Sorokin
Kaitlyn Strumski
Bryce VanDeutsch
Hannah Vitale
Jake Weiland
Kyle Zern
Abigail Zolner
Juniors
Angelena Allen
Shelby Carr
Amanda Danishanko
Haley Fennell
Justin Finarelli
Emily Fleming
Ivy Fox
Andrew Hirko
Christina Hoidra
Lindsey Jorda
Erin Kelly
Samantha Kern
Johanna Kiska
Michael Luksic
Dante Marianacci
Steven Newell
Raymond Perez
William Petherick
Michael Quinnan
Renee Rinehimer
Matthew Roberts
Christina Schuler
Jaelyn Shaver
Bailey Slacktish
Sydney Strickland
Caleb Sweitzer
Brandi Yale
Grace Young
Kelly Young
Ethan Zawatski
Sophomores
Shannon Barrett
August Bednar
Rebekah Boback
Lauren Charlton
Gwyn Cruz
Olivia Delevan
Alexandre DeRome
Ethan Dyrli
Alison Francis
Derek Gordon
Olivia Habib
Abigail Hastings
Alexander Jennings
Makenna Kaminski
Carley Kavanagh
Everett Klusmeyer
Jennifer Leonard
Nina Malkemes
Jensen Meade
Andrew Molitoris
Sam Nocito
Kristen O’Malley
Tyler Osipower
Shreena Patel
Olivia Roback
Gabrielle Sabatini
Matthew Scherer
Joellen Spencer
Shane Szczecinski
Trent Szczecinski
John Toussaint
Hannah Wolfe
Colin Zeiss
Jeremy Zolner
Freshmen
Noah Abdulqawi
Gabrielle Avila
Sabrina Barlow
Samuel Barral
Amelia Bendick
Maura Berecin
Phoebe Boespflug
Ava Bonita
Claudia Carver
Claire Charlton
Emily Crahall
Wade Curtis
Brady Dautrich
Vidhan Dhol
Drew Dickson
Benjamin Fife
Daniel Flynn
Nikolus Gashi
Andrew Gryskevicz
Aubrey Halbach
Logan Hayes
Kaci Hockenberry
Jillian Kapitula
Olivia Karcutskie
Julia Kocher
Gabriela Krochta
Sam Leandri
Alex Lian
Janice Lisman
Andrew Lojewski
Julia Macey
Meagan Manzella
Zachary McEntee
Karly Milazzo
Logan Moore
Kareem Morsy
Hanna Oldt
Lauren Palfey
Julia Phillips
Thomas Pierce
Evan Plank
Shelby Pocono
Garrett Porasky
Mia Reinert
Brayden Saracino
Ethan Shilanski
Alexandra Strobel
Paige Tamagnini
Sydney Tellis
Morgan Vincelli
Riley Wren
FIRST HONORS
Seniors
Sara Abdo
Scott Alexander
Lauren Alves
Erin Amos
Samantha Banks
Victoria Barral
Kayla Bidding
Michael Biesecker
Lucas Birdsall
James Bittner
Christina Blankensop
Makenna Bryant
Michael Caravaggio
Alexander Charlton
David Chopyak
Makiah Cintron
Ann Clarke
Michael Collins Jr.
Issa Dahdal
Megan Daily
George Davies
Cassidy Deleur
Joshua Ferris
William Ferschke III
Sarah Finney
Sydney Fulton
Rylee Gavlick
Andrew Grabowski
Kimberly Gruver
Emma Hastings
Donna Herron
Joshua Holdredge
Hollie Holthaus
Morgan Jenkins
Hanna Johnson
Olivia Johnson
Joshua Kalna
Olivia King
Kara Kochanski
Nicholas Kocher
Skyler Kollar
Kaitlyn Kozick
Kade Kravits
Kane Kutz
Alicia Langan
Gianna Leo
Claudia Leu
Joshua Lydon
Megan Lyons
Ty Madden
Matthew Magnotta
Kimberly Manganella
Evan McClain
Autumn McCrum
Ryan Nelligan
Benjamin O’Connell
Margaret Oldeack
Emma Oley
Corey Osborn
Joseph Parsons
Drew Patton
Caitlyn Pike
Gabriela Ramirez
Melinda Ratchford
Kyle Ripa
Michael Sebolka
Christopher Sedeski
Olivia Shenefield
Heather Shively
Dalton Simpson
Asher Smart
Ryan Spears
Daniel Stolte
Brody Strickland
Adam Sutton
Rayna Swida
Logan Tompkins
Richard Wooditch Jr.
Josh Wyandt
Katherine Yablonsky
Kyle Yagloski
Jennifer Yencha
John Zardecki, III
Juniors
Joseph Aliciene III
John Betzko
Audrey Blessner
Emily Bogdon
Colin Bowanko
Brianna Brennan
Jacob Calkins
Gianna Centrella
Elizabeth Chamberlain
Faith Christman
Logan Cote
Abigail Curtis
Catherine Daly
Lauren Delamater
Victoria Dent
Ava Dettore
Mia Dixon
Hannah Doran
Haydon Edwards-Lewis
Mikayla Engler
Emily Farrell
Amanda Good
Kyle Greenwood
Dylan Hakim
Zachary Hill
Elizabeth Hulbert
Nicole Jacobs
Grace Jarden
Brenden Jesse
Daniel Jones
Celeste Josulevicz
Nicholas Kachur
Makenzie Kapitula
Alexander Kapral
Julianna Koerwer
Julia Krawetz
Sydney Kraynack
Jenna Kurent
Alexis Lanza
Beaudyn Lewis
Kathleen Lydon
Dillon Major
Jonathan Manzella
Kyle McAndrew
Adison McClain
Danielle McDougal
Elisabeth Mead
Andrew Menig
Ethan Mooney
Courtney Moss
Christian Motley
Gianna Musto
Joseph Nardone
Brian Novicki
Jacob Novitski
Gabrielle Olenginski
Sophia Ormando
Alexandra Oster
Nathan Ostroski
Zachary Palfey
Keely Patton
Alyssa Podskoch
Brandon Porasky
Makayla Potsko
Rachel Ricker
Madison Riley
Mitchell Rome
Ryan Schmid
Chloe Scott
Megan Sebastianelli
Hailey Sobocinski
Alexander Solano
Gianna Spaciano
Joshua Specht
Zachary Strazdus
Gabrielle Sweeney
Madelyn Swire
Laura Timinski
Andrew Trumm
Vincent Vespico IV
Alicia Vincelli
Carter Weaver
Eric Weiss
Darren Wyffels
Hannah Yanovich
Eugene Ziemba
Sophomores
Kaylee Albrecht
Kevin Allen
Katryna Ansilio
Ian Atkinson
Francesca Augustine
Joshua Balara
Madison Baloga
Emma Berger
Zachary Blockus
Chloe Boespflug
Megan Borton
Karisa Brunges
Liliana Carredo
Kanisha Cheshire
Nathan Collins
Sarah Cominsky
Jacob Connolly
Noah Cooper
Madison Dixon
Gracie Dombroski
Logan Evanosky
Isabella Farina
Jacob Fenske
Emily Finnegan
Maria Fioti
Cassidy Ford
Haley Habrack
Terrence Herron
Matthew Hirko
Zachary Holthaus
Lyndsey Hornlein
Sydney Hornlein
Anna Jorda
Mia Karcutskie
Halle Kern
Rachel Klinges
Sarah Krokos
Moran Landau
Christopher Langan
Mackenzie Langan
Robert Lauer
Melissa Leonard
Christiana Leu
David Lipinski
Federico Lombardo
Morgan MacNeely
Samantha Matushek
Lucas McGeehan
Jared McGuire
Alexandra McNee
Tyler Meyer
Samantha Michael
Jacy Muldoon
Shannon O’Donnell
Jacob Onda
Brett Ostroski
Madison Pertl
Calvin Polachek
Madison Porasky
David Rinehimer
Dominick Rizzo
Abigail Rosso
Anna Samanas
Emma Sarley
Dean Shaver
Madison Sinoracki
Sarah Stallard
Michael Starbuck
Logan Steele
Abigail Sutzko
Emma Sweitzer
Jacob Thomas
Kaitlyn VanEtten
Jack Zeyher
Freshmen
Siwar Abdo
Brendon Austin
Thomas Beseski
Amanda Bedony
Abigail Blockus
Katie Bogdon
Sydney Brady
Chloe Burke
Madison Charlsson
Matthew Cheskiewicz
Alondra Church
Morgan Cochran
Daniel Cochran
Ryan Collins
Aidan Conrad
David Cooper
Dale Deyo
Kiah Donnelly
Daniel Dudick
Dennis Dukinas
Mia Fenske
Hope Frantz
Brooke Higgins
Isabella Hill
Alyssa Hopple
Kayla Hopple
Carly Kappler
Faatimah Kazimi
Allyson Kugler
Samantha Lancaster
Samantha Leon
Grace Letwinsky
Cooper Lewis
Matthew Lukasavage
John Luke
Zachary Luksic
Colin Marshall
Thaddeus Mead
Julia Montgomery
Ashley Mosca
Jordyn Muckey
Julia Nicholson
Tegan Ostroski
Rachael Panzer
Madyson Pendolphi
Abigail Perrego
Joshua Peters
Jacob Petherick
Jacob Psolka
Amanda Puza
Celia Reabuck
Robert Redmond III
Dylan Roberts
Michael Ropietski
Chase Ross
Harley Sabol
Jules Schooley-Bartorillo
Paul Shoemaker
Carissa Speck
Alexis Spudis
John Stout
Emma Thomas
Sidney Thomas
Eric Timlin
John Tosi IV
Emily Weiland
Carla Weiss
Shannon Wood
Robert Wren
Gabriel Zuniga
SECOND HONORS
Seniors
Joshua Athey
Adam Barberio
Nora Brown
Adrhianna Centrella
Jessica Chinikaylo
Sarah Congdon
Drake Dettore
Matthew Dillon
Anthony Dixon
Max Dzugan III
Adam Fargione
Mason Gattuso
Hannah Gildea
Ivan Gingo
Robert Greco
Kyle Gurzynski
Michael Huntington
Samuel Kravitsky
Matthew Mathers
Madison McEvoy
Erica McGovern
Rylee Muldoon
Christopher Murray
Maria Ostrum
Jennie Pham
Nicole Russell
Kaitlyn Sarday
Margaret Schmidt
Dawson Sensenig
James Sobieski
Dakotah Stoshick
Michael Vesek IV
Jacob Yakus
Patrick Yurish
Juniors
Mansour Abdo
Michael Anderson
Aidan Brown
Blake Chopyak
John Costello
Morgan Davis
Dylan Feeney
Jennifer Friedenthal
Tabitha Kenzakoski
Darren Kerdesky
Brian Kmetz
Hunter Landon
Ryan McDermott
Zachary Monahan
Colin Murray
Aidan Nelson
Daniella Pace
Benjamin Reavy
Blaine Rex
Vanessa Ryan
Evan Sabecky
Matthew Schnable
Ethan Scioscia
Jacob Smith
Nicholas Solinsky
Ondrea Taffera
Caitlin Walsh
Eric Williams
Kaitlyn Zimmerman
Savannah Zimmerman
Sophomores
Joshua Anderson Jr.
Sydney Bittner
Skyler Boyer
Samantha Bufalino
Anthony Carannante
Matthew Chase
Noah Daily
Luke DelGaudio
Jack Farrell
Anthony Greco
Madison Kaufer
Cooper Kelley
Reese Lewandowski
Michael Lukasavage
Nora Luke
Scott McLaughlin
Alexey Metz
Daniel Meuser
Kaitlyn Morgan
Sydney Perloff
Heather Samsel
Kayla Segear
Jake Shaver
Jacob Tencza-Sorber
Emma Thomas
Kaylee Yagloski
Freshmen
Jacob Banta
Patrick Beisel
Duane Craig
Hannah Finney
Austin Foor
Matthew Giampietro
Sarah Gurzynski
Chase Hector
Kaitlyn Hodakowski
Allison Jones
Anthony King
Madeline Major
Abigail Melan
Joshua Noone
Zachary Pokrinchak
Matthew Raczkowski
Nathan Savignano
Elizabeth Sheeder
Taylor Sitkowski
Austin Sowga
Justin Taylor
Lucas Tomko
Erin White
Logan Young
Kindra Yudiski