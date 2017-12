Dallas High School Honor Roll

Mr. Jason H. Rushmer, Dallas High School principal, announces the first quarter honor roll.

The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no Cs, Ds, or Fs. First Honors: 93-97, no Ds or Fs. Second Honors: 88-92, no Ds or Fs.

HONORS WITH DISTINCTION

Seniors

Audrey Aristeo

Madalyn Arthur

Rebecca Balara

Cassidy Buda

Jeffery Buscher Jr.

Annalise Cheshire

Caroline Conrad

Christopher Dautrich

Morgan Edwards-Lewis

Albert Finarelli

Andrew Francis

Olivia Kimmerle

Angel Klemunes

Andrew Kovalick

Mikail Krochta

Alexis Lanunziata

John Macey

Matthew Metzloff

Jordyn Miller

Zachery Minarik

Ezequiel Nicholson

Matthew Pehala

Mikayla Reynolds

Rayna Roberts

Rachel Rollman

Peyton Ross

Jacob Serafin

Dylan Shaver

Samantha Sorokin

Kaitlyn Strumski

Bryce VanDeutsch

Hannah Vitale

Jake Weiland

Kyle Zern

Abigail Zolner

Juniors

Angelena Allen

Shelby Carr

Amanda Danishanko

Haley Fennell

Justin Finarelli

Emily Fleming

Ivy Fox

Andrew Hirko

Christina Hoidra

Lindsey Jorda

Erin Kelly

Samantha Kern

Johanna Kiska

Michael Luksic

Dante Marianacci

Steven Newell

Raymond Perez

William Petherick

Michael Quinnan

Renee Rinehimer

Matthew Roberts

Christina Schuler

Jaelyn Shaver

Bailey Slacktish

Sydney Strickland

Caleb Sweitzer

Brandi Yale

Grace Young

Kelly Young

Ethan Zawatski

Sophomores

Shannon Barrett

August Bednar

Rebekah Boback

Lauren Charlton

Gwyn Cruz

Olivia Delevan

Alexandre DeRome

Ethan Dyrli

Alison Francis

Derek Gordon

Olivia Habib

Abigail Hastings

Alexander Jennings

Makenna Kaminski

Carley Kavanagh

Everett Klusmeyer

Jennifer Leonard

Nina Malkemes

Jensen Meade

Andrew Molitoris

Sam Nocito

Kristen O’Malley

Tyler Osipower

Shreena Patel

Olivia Roback

Gabrielle Sabatini

Matthew Scherer

Joellen Spencer

Shane Szczecinski

Trent Szczecinski

John Toussaint

Hannah Wolfe

Colin Zeiss

Jeremy Zolner

Freshmen

Noah Abdulqawi

Gabrielle Avila

Sabrina Barlow

Samuel Barral

Amelia Bendick

Maura Berecin

Phoebe Boespflug

Ava Bonita

Claudia Carver

Claire Charlton

Emily Crahall

Wade Curtis

Brady Dautrich

Vidhan Dhol

Drew Dickson

Benjamin Fife

Daniel Flynn

Nikolus Gashi

Andrew Gryskevicz

Aubrey Halbach

Logan Hayes

Kaci Hockenberry

Jillian Kapitula

Olivia Karcutskie

Julia Kocher

Gabriela Krochta

Sam Leandri

Alex Lian

Janice Lisman

Andrew Lojewski

Julia Macey

Meagan Manzella

Zachary McEntee

Karly Milazzo

Logan Moore

Kareem Morsy

Hanna Oldt

Lauren Palfey

Julia Phillips

Thomas Pierce

Evan Plank

Shelby Pocono

Garrett Porasky

Mia Reinert

Brayden Saracino

Ethan Shilanski

Alexandra Strobel

Paige Tamagnini

Sydney Tellis

Morgan Vincelli

Riley Wren

FIRST HONORS

Seniors

Sara Abdo

Scott Alexander

Lauren Alves

Erin Amos

Samantha Banks

Victoria Barral

Kayla Bidding

Michael Biesecker

Lucas Birdsall

James Bittner

Christina Blankensop

Makenna Bryant

Michael Caravaggio

Alexander Charlton

David Chopyak

Makiah Cintron

Ann Clarke

Michael Collins Jr.

Issa Dahdal

Megan Daily

George Davies

Cassidy Deleur

Joshua Ferris

William Ferschke III

Sarah Finney

Sydney Fulton

Rylee Gavlick

Andrew Grabowski

Kimberly Gruver

Emma Hastings

Donna Herron

Joshua Holdredge

Hollie Holthaus

Morgan Jenkins

Hanna Johnson

Olivia Johnson

Joshua Kalna

Olivia King

Kara Kochanski

Nicholas Kocher

Skyler Kollar

Kaitlyn Kozick

Kade Kravits

Kane Kutz

Alicia Langan

Gianna Leo

Claudia Leu

Joshua Lydon

Megan Lyons

Ty Madden

Matthew Magnotta

Kimberly Manganella

Evan McClain

Autumn McCrum

Ryan Nelligan

Benjamin O’Connell

Margaret Oldeack

Emma Oley

Corey Osborn

Joseph Parsons

Drew Patton

Caitlyn Pike

Gabriela Ramirez

Melinda Ratchford

Kyle Ripa

Michael Sebolka

Christopher Sedeski

Olivia Shenefield

Heather Shively

Dalton Simpson

Asher Smart

Ryan Spears

Daniel Stolte

Brody Strickland

Adam Sutton

Rayna Swida

Logan Tompkins

Richard Wooditch Jr.

Josh Wyandt

Katherine Yablonsky

Kyle Yagloski

Jennifer Yencha

John Zardecki, III

Juniors

Joseph Aliciene III

John Betzko

Audrey Blessner

Emily Bogdon

Colin Bowanko

Brianna Brennan

Jacob Calkins

Gianna Centrella

Elizabeth Chamberlain

Faith Christman

Logan Cote

Abigail Curtis

Catherine Daly

Lauren Delamater

Victoria Dent

Ava Dettore

Mia Dixon

Hannah Doran

Haydon Edwards-Lewis

Mikayla Engler

Emily Farrell

Amanda Good

Kyle Greenwood

Dylan Hakim

Zachary Hill

Elizabeth Hulbert

Nicole Jacobs

Grace Jarden

Brenden Jesse

Daniel Jones

Celeste Josulevicz

Nicholas Kachur

Makenzie Kapitula

Alexander Kapral

Julianna Koerwer

Julia Krawetz

Sydney Kraynack

Jenna Kurent

Alexis Lanza

Beaudyn Lewis

Kathleen Lydon

Dillon Major

Jonathan Manzella

Kyle McAndrew

Adison McClain

Danielle McDougal

Elisabeth Mead

Andrew Menig

Ethan Mooney

Courtney Moss

Christian Motley

Gianna Musto

Joseph Nardone

Brian Novicki

Jacob Novitski

Gabrielle Olenginski

Sophia Ormando

Alexandra Oster

Nathan Ostroski

Zachary Palfey

Keely Patton

Alyssa Podskoch

Brandon Porasky

Makayla Potsko

Rachel Ricker

Madison Riley

Mitchell Rome

Ryan Schmid

Chloe Scott

Megan Sebastianelli

Hailey Sobocinski

Alexander Solano

Gianna Spaciano

Joshua Specht

Zachary Strazdus

Gabrielle Sweeney

Madelyn Swire

Laura Timinski

Andrew Trumm

Vincent Vespico IV

Alicia Vincelli

Carter Weaver

Eric Weiss

Darren Wyffels

Hannah Yanovich

Eugene Ziemba

Sophomores

Kaylee Albrecht

Kevin Allen

Katryna Ansilio

Ian Atkinson

Francesca Augustine

Joshua Balara

Madison Baloga

Emma Berger

Zachary Blockus

Chloe Boespflug

Megan Borton

Karisa Brunges

Liliana Carredo

Kanisha Cheshire

Nathan Collins

Sarah Cominsky

Jacob Connolly

Noah Cooper

Madison Dixon

Gracie Dombroski

Logan Evanosky

Isabella Farina

Jacob Fenske

Emily Finnegan

Maria Fioti

Cassidy Ford

Haley Habrack

Terrence Herron

Matthew Hirko

Zachary Holthaus

Lyndsey Hornlein

Sydney Hornlein

Anna Jorda

Mia Karcutskie

Halle Kern

Rachel Klinges

Sarah Krokos

Moran Landau

Christopher Langan

Mackenzie Langan

Robert Lauer

Melissa Leonard

Christiana Leu

David Lipinski

Federico Lombardo

Morgan MacNeely

Samantha Matushek

Lucas McGeehan

Jared McGuire

Alexandra McNee

Tyler Meyer

Samantha Michael

Jacy Muldoon

Shannon O’Donnell

Jacob Onda

Brett Ostroski

Madison Pertl

Calvin Polachek

Madison Porasky

David Rinehimer

Dominick Rizzo

Abigail Rosso

Anna Samanas

Emma Sarley

Dean Shaver

Madison Sinoracki

Sarah Stallard

Michael Starbuck

Logan Steele

Abigail Sutzko

Emma Sweitzer

Jacob Thomas

Kaitlyn VanEtten

Jack Zeyher

Freshmen

Siwar Abdo

Brendon Austin

Thomas Beseski

Amanda Bedony

Abigail Blockus

Katie Bogdon

Sydney Brady

Chloe Burke

Madison Charlsson

Matthew Cheskiewicz

Alondra Church

Morgan Cochran

Daniel Cochran

Ryan Collins

Aidan Conrad

David Cooper

Dale Deyo

Kiah Donnelly

Daniel Dudick

Dennis Dukinas

Mia Fenske

Hope Frantz

Brooke Higgins

Isabella Hill

Alyssa Hopple

Kayla Hopple

Carly Kappler

Faatimah Kazimi

Allyson Kugler

Samantha Lancaster

Samantha Leon

Grace Letwinsky

Cooper Lewis

Matthew Lukasavage

John Luke

Zachary Luksic

Colin Marshall

Thaddeus Mead

Julia Montgomery

Ashley Mosca

Jordyn Muckey

Julia Nicholson

Tegan Ostroski

Rachael Panzer

Madyson Pendolphi

Abigail Perrego

Joshua Peters

Jacob Petherick

Jacob Psolka

Amanda Puza

Celia Reabuck

Robert Redmond III

Dylan Roberts

Michael Ropietski

Chase Ross

Harley Sabol

Jules Schooley-Bartorillo

Paul Shoemaker

Carissa Speck

Alexis Spudis

John Stout

Emma Thomas

Sidney Thomas

Eric Timlin

John Tosi IV

Emily Weiland

Carla Weiss

Shannon Wood

Robert Wren

Gabriel Zuniga

SECOND HONORS

Seniors

Joshua Athey

Adam Barberio

Nora Brown

Adrhianna Centrella

Jessica Chinikaylo

Sarah Congdon

Drake Dettore

Matthew Dillon

Anthony Dixon

Max Dzugan III

Adam Fargione

Mason Gattuso

Hannah Gildea

Ivan Gingo

Robert Greco

Kyle Gurzynski

Michael Huntington

Samuel Kravitsky

Matthew Mathers

Madison McEvoy

Erica McGovern

Rylee Muldoon

Christopher Murray

Maria Ostrum

Jennie Pham

Nicole Russell

Kaitlyn Sarday

Margaret Schmidt

Dawson Sensenig

James Sobieski

Dakotah Stoshick

Michael Vesek IV

Jacob Yakus

Patrick Yurish

Juniors

Mansour Abdo

Michael Anderson

Aidan Brown

Blake Chopyak

John Costello

Morgan Davis

Dylan Feeney

Jennifer Friedenthal

Tabitha Kenzakoski

Darren Kerdesky

Brian Kmetz

Hunter Landon

Ryan McDermott

Zachary Monahan

Colin Murray

Aidan Nelson

Daniella Pace

Benjamin Reavy

Blaine Rex

Vanessa Ryan

Evan Sabecky

Matthew Schnable

Ethan Scioscia

Jacob Smith

Nicholas Solinsky

Ondrea Taffera

Caitlin Walsh

Eric Williams

Kaitlyn Zimmerman

Savannah Zimmerman

Sophomores

Joshua Anderson Jr.

Sydney Bittner

Skyler Boyer

Samantha Bufalino

Anthony Carannante

Matthew Chase

Noah Daily

Luke DelGaudio

Jack Farrell

Anthony Greco

Madison Kaufer

Cooper Kelley

Reese Lewandowski

Michael Lukasavage

Nora Luke

Scott McLaughlin

Alexey Metz

Daniel Meuser

Kaitlyn Morgan

Sydney Perloff

Heather Samsel

Kayla Segear

Jake Shaver

Jacob Tencza-Sorber

Emma Thomas

Kaylee Yagloski

Freshmen

Jacob Banta

Patrick Beisel

Duane Craig

Hannah Finney

Austin Foor

Matthew Giampietro

Sarah Gurzynski

Chase Hector

Kaitlyn Hodakowski

Allison Jones

Anthony King

Madeline Major

Abigail Melan

Joshua Noone

Zachary Pokrinchak

Matthew Raczkowski

Nathan Savignano

Elizabeth Sheeder

Taylor Sitkowski

Austin Sowga

Justin Taylor

Lucas Tomko

Erin White

Logan Young

Kindra Yudiski