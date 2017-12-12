Dallas Middle School students named to Honor Roll for first quarter

DALLAS TWP. — Dallas Middle School Principal and Director of Secondary Curriculum Jeffrey D. Shaffer announces the First Quarter Honor Roll.
The Honor Roll is determined by the following: Honors With Distinction – 98 or above with no grade lower than 74; First Honors – 93 to 97 with no grade lower than 74; Second Honors – 88 to 92 with no grade lower than 74.
HONORS WITH DISTINCTION
Eighth Grade
Kaya Brown
Elena Burdge
Lorelei Centrella
Althea Cigan,
Samuel Collins
Audrey DelGaudio
Jake DelGaudio
Leah Dettore
Gianna Dickson
Emma Dombroski
Nadia Evanosky
Janet Federici
Samantha Handley
Allison Hrivnak
Matthew Jesse
Olivia Jorda
Connor Kavanagh
Kyle Kintz
Komal Mathon
Edward Matushek
Alexis Mikolosko
Emily Miller
Kyleigh Motley
Nicholas Nocito
Bryan Osipower
Cara Pocono
Olivia Podskoch
Alyssa Pritchard
Kalie Rizzo
Brooke Robbins
Morgan Sakulich
Caroline Stallard
Nina Swailes
Michael Williams
Joseph Wysocki
Allison Zeiss
Seventh Grade
Morgan Bednar
Megan Bryk
Michael Bufalino
Lucas Carver
Selina Chen
Cordelia Cigan
Aiden Cotter
Zachary Crahall
Caitlin Curran
Emily Dautrich
Lucas Derome
Sara Dixon
Chloe Dudick
Seth Dyrli
Peter Federici
Aiden Fennell
Sophia Filali
Madison Fostock
Gunnar Grebeck
Sadie Grochal
Reagan Halbach
Nolan Hedglin
Isabella Lepore
Jenna Maslowski
Madisyn Musselman
Aidan Niebauer
Erin Oldt
Lauren Oschal
Megan Ostrowski
Madison Pevear
Sophia Piccolotti
Kira Pomrinke
William Snowdon
Chelcie Strobel
Gary Weaver
Sixth Grade
Jackson Barr
Sam Barrouk
Juliana Burdge
Mary Dahdal
Anna Dorofeeva
Gianna Evans
Sarah Gauntlett
Zoe Hakim
Jacob Hoegen
Jianna Jaslar
Katherine McCabe
Bryce Phillips
Daniel Sabulski
Artem Smagin
Jacob Solomon
Ryan Vallach
Lindsey Yencha
FIRST HONORS
Eighth Grade
Hannah Blazure
Danielle Blessner
Caden Boyer
Emma Brown
Delaney Butler
Lauren Butwin
Abigail Chase
Elyza Cochran
Kaitlyn Conrad
Liam Cook
Patrick Doran
Kylee Eltringham
Austin Finarelli
Paige Frank
Alexia Gronski
Benjamin Higgins
Zachary Jesse
Jason Joshi
Shauna Kern
Gina Kerrick
Emma Klusmeyer
Jesse Kosierowski
Andolena Kovacs
Marlee Letoski-Stahl
Kate Lettieri
Cades Linder
Mia Linder
Abigail Lushefski
Lauren Mackey
Megan MacNeely
Olivia Maniskas
Morgan McAndrew
Mallory McGeehan
Logan Miller
Brielle Moser
Douglas Newbigging
Grace Nicolai
Calli Ogurkis
Matthew Oley
Logan Paczewski
Marc Ramirez
Dylan Rice
Derrick Rygelski
Kyla Saracino
Julia Sciandra
Kylie Sickler
Caden Skasko
Anna Smagin
Morgan Solano
Gabriella Spaciano
Lynese Swida
James Tigue-Ruane
Robert Wicht
Lydia Wrubel
Angelo Zarola
Kaylin Zelinski
Seventh Grade
Jolene Albrecht
Jessica Allen
James Antall
Jessica Atkinson
Brandon Banks
Parker Bolesta
Jordan Bond
Abigail Boraski
Ryan Borton
Hayla Bryant
Benjamin Carpenter
Olivia Cavill
Natalie Conrad
Ryan Cuba
Hayden Curran
Sean Dolan
William Filali
Caelan Gallagher
Madelyn Gardner
Melody Gill
Maxim Gingo
Shane Healey
Richard Hoyes
Kamryn Hutchins
Emily Iannucci-Furman
Emily James
Mark Karcutskie
Madison Kerdesky
Colby Klinetob
Danielle Konnick
Jordan Kovaleski
Abigail Lauer
Claire Lehane
Anderson Leo
Alan Lisman
Alyssa Little
Edward Maier
Peyton Mamola
Olivia Martin
Jordyn Meade
Stephen Miller
Isabella Molitoris
Noreen Morsy
Isaac Myers
Brian Nguyen
Jordan Nichols
John O’Donnell
Alexandra Pehala
Amelia Priebe
Abigail Quinnan
Allie Reardon
Matthew Richards
Madison Robbins
Abigail Salitis
John Scherer
Marissa Schuler
Dustin Shaver
Olivia Sitkowski
Ty Solensky
Victoria Spaciano
Isaiah Stull
Floyd Sutton
Nicholas Teberio
Jordan Thomas
Michael Timinski
Matthew Tosi
Nicholas Vincelli
Bryce Voitek
Courtney Wallace
Isabella Wickenheiser
Carolyne Wintersteen
Zoe Yonkoski
Mary Young
Sixth Grade
Samantha Alaimo
Layan Alhashemi
Noor Almeky
Brooke Austin
Trinity Basara
Brynn Bittner
Emma Blazure
Sydney Bolesta
Maximilian Bransford
Nikolas Bullers
Gabriel Cook
Zachary Coy
John Cummings
Landon Daney
Madison Danishanko
Alex DelGaudio
Brianne Dempsey
Sophia Depolo
Yana Dorofeeva
Savina Evanosky
Sophia Farina
Kaylee Farrell
Alyssa Fazzi
Lillian Ferretti
Alex Fife
Jonathan Florencio
Ellie Flynn
Allyson Gattuso
Sophia Gordon
Joshua Gross
Nathan Heffron
Jack Herron
Scarlett Hobson-Tomascik
Mackenzie Hodakowski
Isabella Jacobs
Nathan Johns
Daniel Jones
Jack Karosa
Emma Krzysik
Bradley Kugler
Kayla Landi
Alyssa Loftus
Robert Luongo
Alex Marcin
Camille Marianacci
Daniel Mattey
Zakary Mikolosko
Rory O’Brien
Adam Perry
Sophia Phu
Taylor Pickett
Caroline Podskoch
Marie Popielarz
Jordan Porasky
Carlee Reardon
Declan Reavy
Belah Robbins
Jacob Savignano
Hannah Scherer
Paige Scott
Benedict Sevenski
Julianna Sobocinski
Jacob Speicher
Sophia Tellis
Carleigh Thomas
Madalyn Thomas
Olivia Thomas
Logan Tomkins
Jacob Valkenburg
Elizabeth Viglone
Natalie Vincelli
Chloe Vinnacombe
Jessie Wienckoski
Haily Yakus
Madeline Youngblood
Amber Zimmerman
SECOND HONORS
Eighth Grade
Jared Adamski
Gabriel Allen
David Biscontini
Benjamin Bradley
Stephen Brdaric
Julia Buro
Delaney Butwin
Zachary Calkins
Steven Carr
Rachel Chamberlain
Sawyer Christman
Logan DalSanto
Riley Donnelly
Matthew Esposito
Kayleigh Fisher
Hunter Fuller
Thomas Janoski
Christopher Killian
Billy Kozick
Kyle Langan
Angelina Leverett
Aidan Mateos
Alexandra Morse
Alicia Napersky
Nathan Pickett
Lukas Polachek
Jason Puza
Sarah Sedeski
John Sobocinski
Max Steinruck
Bradley Strazdus
Morgan Williams
Evan Zawadzki
Colby Zern
Seventh Grade
Rhys Bonvie
Kathryn Branca
Aiden Burkhardt
Lauren Carpenetti
Tatiana Crane
Abigail DeAnthony
Tyler Edmondson
Catherine Elgonitis
Allison Ellsworth
Dominick Fazzino
Ella Fleschut
Liam Hite
John Jennings
Charles Kappler
Jordan Kelley
Cody Konnick
Jacob Koons
Brian Kwak
Christian Lydon
Anthony Mackay
Justin Moss
Vegan O’Donnell
Drey Ogurkis
Joseph Peters
Mary Popielarz
Mya Rinehimer
Michael Rollman
Jacinda Rose
Emily Weiss
Kennedy Wood
Sixth Grade
Benjamin Ackourey
Gavin Adamski
Audrianna Atherholt
Kevin Basalyga
Andrew Bednar
Shelby Bedony
Mason Calvey
Kaylee Carver
Nicole Chen
Koehl Comiskey
Abigail Cooper
Abigail Cruz
Ciana Cruz
Michael Cumbo
Cameron Faux
Annalouise Fotiadis
Anson George
Andrew Goodrich
Anya Grzesek
Nathan Hinsdale
William Hungarter
Bruce Kapral
Ty Kaufer
Bridget Keen
Gavin Kenzakoski
Cassie Kern
Hannah Khater
Dylan Lee
Andrew Lewis
Andrew Machulsky
Camryn Mallarkey
Elsie McCafferty
Colin McCann
Leah Mead
Joseph Miller
Mikayla Miller
Emmett Moore
Lauren Morris
Kassidy Motley
Zachary Paczewski
Matthew Percsi
John Pierce
Coral Pugh
Trevor Radvanyi
Nickolas Ripa
Samuel Robson
Gabrielle Rogaski
Brady Rosencrans
Kailey Ryan
Joseph Ryan
Logan Sakulich
Isaiah Samuel
David Sinoracki
Logan Slacktish
Archibaldo Stephens
Caleb Stephens
Johnathan Steve
Lucas Tirpak
Myles Tirpak
Ayden Trevaskis
Ireland Walsh
Lindsay Ward
Maddoc Watkins
Nicholas Williams
Tyler Williams